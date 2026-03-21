自由開講》走出樹種迷思 建立國產材的永續價值

◎ 局外人

台灣森林覆蓋率超過六成，卻在木材利用上高度依賴進口材。從建築結構材到室內裝修板材，市場主流多來自海外人工林。與此同時，在藝品與收藏市場中，卻又對少數本土珍貴樹種趨之若鶩。這種「建材靠進口、珍材拚稀有」的結構，不僅失衡，也隱含森林治理風險。

台灣森林覆蓋率超過六成，卻在木材利用上高度依賴進口材；圖為寮國進口香杉。（資料照）長期以來，國產材最常被市場提及的問題是供應不穩定。然而，這並非單純市場效率不足，而與過去政策轉向密切相關。天然林禁伐政策推動後，林業重心由生產轉為保育，雖有其歷史必要性，卻也使伐採、製材與加工體系逐步萎縮，技術與人力出現斷層，產業鏈發生結構性中斷。在缺乏穩定伐採規劃與長期需求支撐下，國產材難以形成規模化供應，更難提供長期、大量且規格一致的產品。

因此，設計端與建築端為降低採購風險，往往傾向選擇進口人工林木材。與建材市場的進口依賴不同，藝品市場則呈現另一種極端現象。臺灣扁柏與牛樟因香氣、紋理與文化象徵，被高度推崇。在部分市場中，原木塊材或瘤材價格驚人。當「稀有」成為價值來源，便可能刺激非法伐採與來源不明的交易。即使標榜為漂流木，其來源是否合法、是否經過管理機制審核，消費者往往難以辨識。

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木材的價值不應建立在稀缺與神話之上，而應建立在合法經營與永續利用的基礎上；圖為北科大設計展以「永續設計、互聯共創」為主軸，用17種國產材製作17張凳子。（北科大提供）樹種迷思若持續存在，將無形中為灰色供應鏈提供生存空間。問題的核心其實不在樹種，而在制度。木材的價值不應建立在稀缺與神話之上，而應建立在合法經營與永續利用的基礎上。若社會一方面強調天然林保育，一方面又在市場上高度追逐特定珍材，價值取向便產生矛盾。

因此，國產材政策應朝三個方向推進。第一，建立更完整的國產材可追溯與標示制度，使來源透明化，讓合法經營成為市場信任基礎。第二，透過公共工程與政府採購形成穩定且可預期的需求，以政策工具修復過去斷裂的產業鏈，逐步改善供應穩定性。第三，加強材料教育與資訊揭露，破除「名貴樹種等於最佳選擇」的迷思，引導市場回到功能需求與合法來源的理性判斷。

森林不是稀有素材的倉庫，而是需要長期經營的公共資產。走出樹種迷思，讓國產材的競爭力建立在制度穩定、來源透明與永續管理之上，才能真正兼顧產業發展與森林保育，為台灣建立更健康的森林經濟循環。

（作者為公務員）

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