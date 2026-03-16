自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》共機暫歇下的台海節奏：國防預算不應鬆動

2026/03/16 11:30

◎ 陸知益　

近年中共軍機頻繁擾台，然而自今年2月28日以來，數量驟減。2月28日至3月6日這段期間，共機沒有擾台，直到3月7日偵獲共機2架次，接著從3月8日至3月11日又連續四天未偵獲共機擾台，3月12日國防部則又偵獲共機5架次。總計近期13天就有多達11天沒有共機擾台，引發國內外輿論關注。部分觀察者甚至解讀為台海情勢可能出現「降溫」。然而，若將此現象放在中共長期對台軍事與政治戰略的背景中觀察，就會發現這樣的解讀恐怕過於簡化。

自由開講》共機暫歇下的台海節奏：國防預算不應鬆動近期13天就有多達11天沒有共機擾台，引發國內外輿論關注。（資料照，國防部提供）
事實上，中共對台軍事壓力在過去數年呈現明顯上升趨勢。台灣國防部公開資料顯示，近年共機進入台灣防空識別區（ADIZ）的次數大幅增加，從2020年的數百架次，逐步攀升至近年動輒數千架次。這種常態化的軍事活動，被普遍視為中共對台「灰色地帶壓力」的一部分，其目的不僅是軍事演訓，更包含心理威懾與政治訊號。因此，近期共機活動減少，並不必然意味著戰略環境發生根本改變。反而更值得關注的是，「為何中國選擇在此時調整軍事節奏」？

共機擾台減少不代表軍事威脅停止

針對近期共機架次下降，多位學者與媒體分析提出不同解釋。首先，有觀點指出，中國在重要政治時期往往會降低軍事活動強度，以避免意外事件影響政治氛圍。例如在全國人大與政協「兩會」期間，北京通常高度重視內部穩定，因此軍事行動節奏可能暫時放緩。其次，也有學者認為，解放軍近年持續進行整肅與反腐調查，軍方高層與指揮體系出現多次人事異動。在這樣的背景下，軍事活動節奏可能出現調整，以配合內部整頓與指揮重組。另外，有國際觀察者指出，中共有時會透過調整軍事壓力的強弱來傳遞政治訊號。當軍事行動突然下降時，外界容易產生「局勢緩和」的印象，而這種心理效果本身，也可能是戰略操作的一部分。換言之，軍機架次的升降，本來就是壓力管理的一種工具，而不是安全威脅存在與否的唯一指標。

自由開講》共機暫歇下的台海節奏：國防預算不應鬆動在全國人大與政協「兩會」期間，北京通常高度重視內部穩定，因此軍事行動節奏可能暫時放緩。（美聯社檔案照）
在地協力者的呼應？「威脅下降論」與軍售議題的輿論操作

在共機擾台架次下降的同時，台灣輿論場也逐漸出現另一種值得警惕的論述：「既然近期軍事壓力似乎減少，台灣是否仍需要持續推動軍售與國防投資？」這種說法忽略了一個基本事實，即國防政策從來不是根據短期軍事活動來決定，而是建立在長期安全環境的評估之上。任何武器系統從採購到形成戰力，都需要多年時間。如果因為短期軍事活動減少就開始質疑軍事防衛建設，反而會造成國內長期軍事安全能力的嚴重傷害。更重要的是，中共對台壓力從來不是單一形式。即使軍機活動出現變化，中共軍艦仍持續在台灣周邊海域活動，其他形式如各種聯合演訓、法律戰與輿論戰也從未停止。從空中、海上到資訊領域，北京長期採取的是多層次的灰色地帶戰略。因此，若僅以某一時期的軍機數量來判斷威脅程度，不僅容易誤判情勢，也可能讓社會對安全議題產生錯誤期待。

台灣安全防衛能力的提升刻不容緩

自由開講》共機暫歇下的台海節奏：國防預算不應鬆動近日疑因美伊戰爭升溫，共機一反常態減少侵擾我西南防空識別區（ADIZ），但中共海軍仍在台灣周邊海域活動。圖為中共海軍054A型護衛艦「宜興號」。（資料照）
台海安全環境處於長期不確定性，中共是否放棄以武力犯台的政策選項，仍是假設，不代表中共放棄統一台灣的事實不存在，因為其軍事與政治手段也持續調整中。在此情況下，台灣的安全策略不可能隨著短期軍事活動變化而搖擺，對對岸武力犯台的防禦心態也不得鬆懈。相反地，越是在表面壓力下降的時候，越需要保持理性與警覺。國防能力的建立需要長期投入，包括不對稱戰力建設、後備動員體系、民防韌性以及國際安全合作。這些政策並不是為了回應某一天或一段期間的軍機數量，而是為了確保在不確定的未來中仍具備足夠防衛能力。對民主社會而言，安全政策當然可以被討論與質疑，但討論應建立在事實與長期戰略思考之上，而不是被短期現象所左右。軍機架次可以上升，也可以下降，但地緣政治的現實並不會因此消失。

回到問題核心，共機擾台數量減少，是否意味著台海威脅降低？答案絕對是否定的！中共對台政策的基本立場絲毫不變，北京從未放棄以武力作為最終選項。軍事壓力的強弱，本來就可能隨時間與政治情勢操弄，但這絕不代表戰略目標的動搖。對台灣而言，最危險的不是北京的軍機騷擾，而是國內某些自欺欺人的聲音，借短期「平靜」大肆攻擊國防預算、阻撓軍購，製造「威脅已過時」的幻覺。這不僅是對國家安全的致命背刺，更是落入中共輿論戰的陷阱！歷史血淋淋證明，安全環境往往在「看似平靜」的時刻醞釀巨變。當社會麻痺相信「情勢好轉」，防衛意志鬆動之際，正是敵人發動攻勢的最佳時機。因此，面對近期軍機架次下降，台灣絕不能過度解讀，更不能讓短視論調癱瘓國防建設——任何質疑預算、拖延軍購的企圖，都是在自掘墳墓！唯有持續觀察、保持高度警覺，立即通過軍購預算、加速國防現代化，方是保家衛國的唯一正道。

自由開講》共機暫歇下的台海節奏：國防預算不應鬆動朝野達共識，立法院授權政院簽美4項軍購案發價書。（本報製表）
 （作者為政治學博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書