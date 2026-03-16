自由開講》共機暫歇下的台海節奏：國防預算不應鬆動

◎ 陸知益

近年中共軍機頻繁擾台，然而自今年2月28日以來，數量驟減。2月28日至3月6日這段期間，共機沒有擾台，直到3月7日偵獲共機2架次，接著從3月8日至3月11日又連續四天未偵獲共機擾台，3月12日國防部則又偵獲共機5架次。總計近期13天就有多達11天沒有共機擾台，引發國內外輿論關注。部分觀察者甚至解讀為台海情勢可能出現「降溫」。然而，若將此現象放在中共長期對台軍事與政治戰略的背景中觀察，就會發現這樣的解讀恐怕過於簡化。

近期13天就有多達11天沒有共機擾台，引發國內外輿論關注。（資料照，國防部提供）

事實上，中共對台軍事壓力在過去數年呈現明顯上升趨勢。台灣國防部公開資料顯示，近年共機進入台灣防空識別區（ADIZ）的次數大幅增加，從2020年的數百架次，逐步攀升至近年動輒數千架次。這種常態化的軍事活動，被普遍視為中共對台「灰色地帶壓力」的一部分，其目的不僅是軍事演訓，更包含心理威懾與政治訊號。因此，近期共機活動減少，並不必然意味著戰略環境發生根本改變。反而更值得關注的是，「為何中國選擇在此時調整軍事節奏」？

共機擾台減少不代表軍事威脅停止

針對近期共機架次下降，多位學者與媒體分析提出不同解釋。首先，有觀點指出，中國在重要政治時期往往會降低軍事活動強度，以避免意外事件影響政治氛圍。例如在全國人大與政協「兩會」期間，北京通常高度重視內部穩定，因此軍事行動節奏可能暫時放緩。其次，也有學者認為，解放軍近年持續進行整肅與反腐調查，軍方高層與指揮體系出現多次人事異動。在這樣的背景下，軍事活動節奏可能出現調整，以配合內部整頓與指揮重組。另外，有國際觀察者指出，中共有時會透過調整軍事壓力的強弱來傳遞政治訊號。當軍事行動突然下降時，外界容易產生「局勢緩和」的印象，而這種心理效果本身，也可能是戰略操作的一部分。換言之，軍機架次的升降，本來就是壓力管理的一種工具，而不是安全威脅存在與否的唯一指標。

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在全國人大與政協「兩會」期間，北京通常高度重視內部穩定，因此軍事行動節奏可能暫時放緩。（美聯社檔案照）

在地協力者的呼應？「威脅下降論」與軍售議題的輿論操作

在共機擾台架次下降的同時，台灣輿論場也逐漸出現另一種值得警惕的論述：「既然近期軍事壓力似乎減少，台灣是否仍需要持續推動軍售與國防投資？」這種說法忽略了一個基本事實，即國防政策從來不是根據短期軍事活動來決定，而是建立在長期安全環境的評估之上。任何武器系統從採購到形成戰力，都需要多年時間。如果因為短期軍事活動減少就開始質疑軍事防衛建設，反而會造成國內長期軍事安全能力的嚴重傷害。更重要的是，中共對台壓力從來不是單一形式。即使軍機活動出現變化，中共軍艦仍持續在台灣周邊海域活動，其他形式如各種聯合演訓、法律戰與輿論戰也從未停止。從空中、海上到資訊領域，北京長期採取的是多層次的灰色地帶戰略。因此，若僅以某一時期的軍機數量來判斷威脅程度，不僅容易誤判情勢，也可能讓社會對安全議題產生錯誤期待。

台灣安全防衛能力的提升刻不容緩

近日疑因美伊戰爭升溫，共機一反常態減少侵擾我西南防空識別區（ADIZ），但中共海軍仍在台灣周邊海域活動。圖為中共海軍054A型護衛艦「宜興號」。（資料照）

台海安全環境處於長期不確定性，中共是否放棄以武力犯台的政策選項，仍是假設，不代表中共放棄統一台灣的事實不存在，因為其軍事與政治手段也持續調整中。在此情況下，台灣的安全策略不可能隨著短期軍事活動變化而搖擺，對對岸武力犯台的防禦心態也不得鬆懈。相反地，越是在表面壓力下降的時候，越需要保持理性與警覺。國防能力的建立需要長期投入，包括不對稱戰力建設、後備動員體系、民防韌性以及國際安全合作。這些政策並不是為了回應某一天或一段期間的軍機數量，而是為了確保在不確定的未來中仍具備足夠防衛能力。對民主社會而言，安全政策當然可以被討論與質疑，但討論應建立在事實與長期戰略思考之上，而不是被短期現象所左右。軍機架次可以上升，也可以下降，但地緣政治的現實並不會因此消失。

回到問題核心，共機擾台數量減少，是否意味著台海威脅降低？答案絕對是否定的！中共對台政策的基本立場絲毫不變，北京從未放棄以武力作為最終選項。軍事壓力的強弱，本來就可能隨時間與政治情勢操弄，但這絕不代表戰略目標的動搖。對台灣而言，最危險的不是北京的軍機騷擾，而是國內某些自欺欺人的聲音，借短期「平靜」大肆攻擊國防預算、阻撓軍購，製造「威脅已過時」的幻覺。這不僅是對國家安全的致命背刺，更是落入中共輿論戰的陷阱！歷史血淋淋證明，安全環境往往在「看似平靜」的時刻醞釀巨變。當社會麻痺相信「情勢好轉」，防衛意志鬆動之際，正是敵人發動攻勢的最佳時機。因此，面對近期軍機架次下降，台灣絕不能過度解讀，更不能讓短視論調癱瘓國防建設——任何質疑預算、拖延軍購的企圖，都是在自掘墳墓！唯有持續觀察、保持高度警覺，立即通過軍購預算、加速國防現代化，方是保家衛國的唯一正道。

朝野達共識，立法院授權政院簽美4項軍購案發價書。（本報製表）

（作者為政治學博士）

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