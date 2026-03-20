自由開講》斷鏈危機下保命符：看賴總統如何帶領「藥品國家隊」守護國人健康

◎ 沈育明

面對全球供應鏈不穩與地緣政治的挑戰，藥品供應已不再只是醫療問題，更是國家安全的核心。賴清德總統日前主持第七次「健康台灣推動委員會」，正式啟動「4年240億元國家藥物韌性整備計畫」。這項計畫以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」為導向，透過三大核心策略，建構健康台灣與民生保障的全民永續醫療防護網。

核心一、「自給自足，強化在地供給韌性」

打造第一島鏈的「醫療防空系統」，在第一島鏈的戰略位置上，藥物儲備與國防、糧食及能源安全同樣重要。為了建構不對稱作戰中的強大後勤，政府推動至少50項關鍵藥品「國藥國造」。從基礎抗生素到急救用的短效胰島素，這些救命物資將不再過度依賴進口。

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總統府召開「健康台灣推動委員會」，正式啟動「4年240億元國家藥物韌性整備計畫」。（總統府提供）此外，政府研議暫停藥價調查3年，這是一劑穩定民生的強心針。透過給予本土藥廠合理的利潤空間，不僅能抵禦國際原物料高漲的通膨衝擊，更鼓勵藥廠「國藥國造」，確保當斷鏈危機襲來時，台灣依然擁有自給自足的永續醫療韌性底氣。

核心二、「智慧科技，完善監測調度」

建構藥物韌性來自於精準的「數位雷達」預警。政府將成立「國家級藥物智慧物流與儲備中心」（PILLS Center），運用智慧醫療科技打造一套全方位的監測系統。透過藥品供應數位平台的透明化，政府能即時掌握從產線到藥局及院所的每一瓶藥、每一支針劑。這套智慧醫療監測系統能在缺藥發生前預警並啟動智慧調度，徹底終結民眾「缺藥焦慮」，確保醫藥資源精準分配。

核心三、「提升產業動能，帶動兆元經濟」

透過240億元的資源挹注，本土藥廠將從傳統代工轉型為「國際市場戰略供應商」。藉由政府跨部會合作，加速推動生技醫療產值衝破兆元大關，讓生技醫療產業接棒成為台灣的第二座護國神山。當台灣具備供應關鍵藥物的實力時，更能透過「藥物外交」提升台灣國際能見度，讓台灣成為國際醫療供應鏈及永續健康發展福祉價值鏈中不可或缺的盟友。

賴清德總統推動的藥物韌性計畫，勾勒出「健康台灣永續醫療」的具體輪廓，用國藥國造鎖住生存底線。（資料照）



賴清德總統推動的藥物韌性計畫，勾勒出「健康台灣永續醫療」的具體輪廓：用國藥國造鎖住生存底線，用智慧調度從容應對變局，用產業升級開創經濟繁榮。這是一場無聲卻堅定的永續醫療韌性防衛戰，要確保每一間醫療院所與每一位國民，在危機時刻都能擁有最基本的生存權，讓台灣人民的健康，擁有最堅實的底氣。

（作者為時事與公共政策評論員）

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