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自由開講》泰國椰子警鐘：國民黨推動「二度西進」的背後風險

2026/03/20 10:30

◎ 葉昱呈

泰國西部拉差汶里府的香水椰子產區，近年出現大量中資集貨與出口據點進駐，逐步掌握從租地種植、收購分級、包裝到出口的整條供應鏈。這顯然不只是一般投資，而是透過供應鏈整合形成「一條龍」的控制剝削模式

中資進駐，泰國西部拉差汶里府的香水椰子價格暴跌。（彭博檔案照）中資進駐，泰國西部拉差汶里府的香水椰子價格暴跌。（彭博檔案照）市場數據顯示，泰國產地椰子收購價僅約每顆4至5泰銖，但進入中國市場後，價格卻可達36至53泰銖。當收購、分級與出口通路集中於同一資本體系時，農民名義上仍在生產、販售，實際上卻已逐漸失去定價權。

這種模式在中國對外經貿布局中並不陌生。學界常以「養、套、殺」概括其資本策略：先以市場需求與資金吸引產地依附，再透過加工與通路節點逐步掌握產業命脈，最後在買方優勢下壓低價格。泰國榴槤產業過去便曾因過度依賴中國市場而出現價格波動，如今類似情況在香水椰子產業重演。

從競爭法與產業政策角度觀察，當同一資本同時控制收購、加工與出口通路時，市場競爭機制便難以正常運作，產地定價權自然逐漸流失。表面上仍是自由貿易，卻可能演變為結構性依附。

台灣過去農產品高度依賴中國市場，曾因對岸暫停採購而出現鳳梨、石斑魚與釋迦等產業震盪；部分企業西進後，也面臨技術外流與市場依附的困境。當出口集中於單一買方，看似市場擴張，實際上卻是將價格主導權拱手讓人。

國民黨仍有人持續鼓吹「全面西進」，卻刻意忽略供應鏈控制與政治風險。圖為台灣鳳梨曾因對岸暫停採購而出現震盪。（資料照）國民黨仍有人持續鼓吹「全面西進」，卻刻意忽略供應鏈控制與政治風險。圖為台灣鳳梨曾因對岸暫停採購而出現震盪。（資料照）然而令人憂心的是，國民黨仍有人持續鼓吹「全面西進」，甚至主張推動所謂「二度西進」，將中國市場描繪為經濟發展的主要出路，強調市場規模與短期利益，卻刻意忽略供應鏈控制與政治風險。經濟合作並非問題，問題在於是否保有制度防火牆與市場多元化。當產地定價權被奪走，農民只能被動接受價格；當出口命脈被掌握，政府政策空間也隨之縮小。泰國椰子的案例提醒台灣：若仍沉迷於「西進神話」，今天發生在泰國產區的劇本，明天未必不會在台灣重演。

（作者為公務員）

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