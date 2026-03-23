自由開講》鴨綠江之橋：北京將北韓綁進戰略棋局

◎ 宗介

中國正在悄然重塑其在北韓的影響力，這一舉措遠非表面上的「友好合作」。從衛星影像顯示的道路、港口建設，到恢復已停駛6年的北京—平壤跨國客運列車，中國的每一步動作都在為北韓構建經濟依賴與戰略控制的籌碼。表面上，這些舉措改善了北韓的貿易和交通，但背後的核心目標，卻是將金正恩牢牢綁在北京的影響範圍之內。

停駛6年的北京—平壤跨國客運列車復駛，背後的核心目標，卻是將金正恩牢牢綁在北京的影響範圍之內。圖為旅客手持「北京-平壤」橫幅，站在開往平壤的K27次列車前。（法新社檔案照）數據印證了中國的精算：

2025年對北韓出口額23億美元，較前一年成長25%，創下六年新高。北韓在俄烏戰爭後依賴俄羅斯提供武器與資源，但中國曾在此期間顯得相對冷淡。如今，中國急於恢復對北韓的控制，藉由經濟杠桿、基礎建設與跨境交通，重新確立其在東北亞的核心地位，並在美國可能重啟與北韓對話之際，向川普政府傳達明確訊號：北京才是影響金正恩的真正力量。

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這種操作不是單純的經濟合作，而是典型的「策略性依賴」

——中國透過提升北韓對其供應鏈和市場的依賴，使平壤在外交與軍事決策上不得不考慮北京的利益。這是一種微妙但有力的控制手段：表面上是互惠合作，實則將北韓置於中國的戰略掌控之下，讓美國與其他外部勢力在處理北韓問題時不得不面對北京的介入與制衡。

同時，中國此舉也是對美國的地緣政治訊號。

在美國試圖重啟與北韓的對話之際，北京的擴張性舉措表明，它不僅掌握了北韓的經濟命脈，也握有決定平壤外交傾向的槓桿。這顯示，中國不僅在亞太地區積極拓展影響力，其戰略思維已延伸至朝鮮半島，並利用北韓作為牽制美國與自由世界的棋子。

中國透過提升北韓對其的依賴，使平壤在外交與軍事決策上不得不考慮北京的利益。圖為北韓領導人金正恩在平壤金日成廣場與閱兵部隊的官兵合影。（法新社檔案照）這一系列布局同時揭示了中國對區域安全與國際秩序的操弄。北京善於利用鄰國的弱點建立經濟和政治依賴，製造戰略模糊空間，進一步擴張其影響力。鴨綠江上的橋樑與新建道路，不僅是貿易通道，更是中國控制北韓、介入東北亞安全格局的象徵。

對於台灣及自由世界而言，中國的「合作」從未出於善意，而是長期的戰略掌控計畫。此舉再次提醒我們，必須深刻理解中國的戰略手法：經濟依賴、基礎設施投資、外交斡旋，都是其全球擴張策略的一部分。唯有建立強固的區域聯盟，提升防衛韌性，並與志同道合的民主夥伴加強合作，才能有效阻止中國將野心轉化為實際控制力，確保區域安全與自由秩序不被侵蝕。

（作者為研究生）

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