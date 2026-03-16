自由開講》基隆308屠殺事件違反國際法

◎ 徐柏岳

基隆308事件的歷史與國際法視角。

二二八事件發生在1947年，國民黨政府為了鎮壓島內的反抗，於3月8日由福建廈門派遣21師登陸基隆等地，隨即展開掃射與大屠殺。這場鎮壓其實延續了相當長的一段時間。雖然最劇烈的暴力和搜捕是在3月到4月之間，但之後的政治清洗、白色恐怖以及對異議人士的迫害，實際上延續了好幾年，直到1950年代以後，這股恐怖氣氛轉型為警總勢力後開始戒嚴，這對台灣社會的創傷和影響卻深深地留存下來。

1947年的二二八事件，基隆在3月8日遭到屠殺。圖為基隆市是在2023年3月8日舉辦紀念追思會。（資料照）這些國民黨的軍隊大多來自福州、廈門等大陸港口，他們在當時並沒有把台灣視為中華民國主權的一部分，而是帶著「剿滅日寇餘孽」或「為中國人民復仇」的心態來鎮壓。這種認知部分源於國民黨軍隊將台灣視為日本殖民地時期清朝遺留的「蕃外」地帶，因此產生了一種「殺戮皇民就是愛國」的主觀仇日情緒迄今。

基隆市議長童子瑋今年3月8日參加228紀念追思活動，他將鮮花拋入海中表達追思。（資料照）然而，從國際法的角度來看，二二八事件並不是一個單純的內政問題。

1945年日本戰敗後，台灣的主權是由盟軍託管，並不屬於中華民國。因此，國民黨在此時派兵鎮壓，的確涉嫌違反國際法，將事件置於一個國際事件的框架之下。直到後來，黨外勢力興起卻被扣上台獨的大帽子，台灣民主化的抗爭與主權認同才逐漸成為台灣歷史與政治發展的主流議題。

請繼續往下閱讀...

國民黨政府1947年3月8日派遣21師登陸基隆港，隨即展開掃射與大屠殺。圖為現今的基隆港。（法新社檔案照）我們在回顧這段歷史時，更應深刻反思。這不僅揭示了權力在未明確國際法地位下的不當使用，也讓我們看見族群對立與歷史記憶的複雜糾葛。作為後人，我們必須正視這段歷史，1947年國民黨屬於盟軍指派託管者卻派兵鎮壓犯下血腥的殺戮，歷史真相必須還原才能促進社會和解，並建立一個包容、多元、基於公義與法治的新未來。

（作者是台灣鷹爸）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法