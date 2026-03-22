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自由開講》巴拿馬運河港口爭議凸顯中國「經濟脅迫」本質

2026/03/22 21:30

◎ 宗介

巴拿馬運河兩端港口經營權爭議持續發酵。中國國有航運巨頭中國遠洋海運集團暫停巴拿馬巴爾博亞港的營運，被外界視為北京對巴拿馬政府接管港口資產的報復性行動。這起事件再次凸顯中國在國際經貿活動中一再出現的模式：當自身利益受影響時，便動用經濟力量施壓他國。

自由開講》巴拿馬運河港口爭議凸顯中國「經濟脅迫」本質香港長江和記實業公司同意巴拿馬政府接管港口資產，中國暫停巴拿馬巴爾博亞港的營運報復。圖為巴爾博亞港。（路透檔案照）

事情起因於巴拿馬最高法院裁定，由CK Hutchison Holdings旗下公司經營的巴爾博亞港與Cristobal Port特許合約違憲。隨後巴拿馬政府依法接管港口，並暫由Maersk與MSC負責營運。這本是主權國家依法律進行的行政措施，但北京卻迅速以商業手段回應，讓人再次看到中國對全球港口與航運網絡的戰略算計。

中國近年透過「一帶一路」在世界各地投資港口與基礎建設，表面上是經濟合作，實際上卻往往伴隨政治影響力擴張。一旦合作國家調整政策或限制中國企業利益，北京便以市場規模或企業力量進行「經濟懲罰」。從過去對澳洲、立陶宛、韓國的貿易打壓，到如今疑似利用航運企業對巴拿馬施壓，模式幾乎如出一轍。

巴拿馬政府2月23日公告最高法院的裁示，香港長江和記實業旗下子公司，在巴拿馬運河兩座港口的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局已接管這兩座港口。（路透檔案照）巴拿馬政府2月23日公告最高法院的裁示，香港長江和記實業旗下子公司，在巴拿馬運河兩座港口的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局已接管這兩座港口。（路透檔案照）然而，北京的這種做法在巴拿馬未必奏效。根據當地媒體指出，巴爾博亞港約80%的裝卸量來自Maersk等國際航運公司，中遠海運的撤出對港口營運衝擊有限。換句話說，中國試圖以「撤單」製造壓力，但在全球航運體系中，其影響力並非無可替代。

更重要的是，這類行動反而強化各國對中國企業的疑慮。當企業被視為國家戰略工具時，商業合作便不再單純，而可能成為政治槓桿。對許多國家而言，這正是重新檢視中國投資的原因之一。

巴拿馬運河是全球最重要的海運通道之一，港口經營權不只是商業問題，更涉及全球供應鏈安全。北京若持續以政治思維介入商業運作，只會讓更多國家提高警惕，加速供應鏈去風險化。長遠來看，這種強硬的經濟脅迫手段，不僅難以擴大中國影響力，反而可能削弱其在全球市場的信任度。

巴拿馬運河是全球最重要的海運通道之一，港口經營權不只是商業問題，更涉及全球供應鏈安全。（路透檔案照）巴拿馬運河是全球最重要的海運通道之一，港口經營權不只是商業問題，更涉及全球供應鏈安全。（路透檔案照）（作者為研究生）

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