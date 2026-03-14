名家分享~賴寇蒂》案例示範：《卓榮泰院長訪日的議題包裝》

行政院長赴日本球場。如果沒有前面的連結，某些對外交突破不敏感的人就會認知這件事只是官員出國看球。但有前面鋪陳後，它就會被理解為體育外交、歷史突破。 所以卓榮泰院長訪日來說，其實它有很完整的素材，只是沒有組成一個故事鏈條，也就是沒有包裝。

◎ 賴寇蒂

剛剛媒體前輩周玉蔻提醒，議題傳播不能只講規則和原理，必須要舉個案例，我也認同她的意見，我剛剛就在河道上轉發文中看到一個案例。

2019年3月2日，蔡英文接受《產經新聞》專訪，公開提出希望與日本展開安保對話，隔天3月3日，時任總統府秘書長陳菊以替東京馬拉松台灣選手加油的名義現身東京。

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公關操作其實不是一次性就可以達到目的，它是有一個階梯性的鋪陳：

前置鋪陳（Seeding）是蔡英文與產經新聞的採訪，Symbolic Priming象徵性預置，希望與日本展開安保對話。

接著事件發生（Event Drop），陳菊訪日。然後媒體放大。

蔡英文2019年公開提出希望與日本展開安保對話，隔天時任總統府秘書長陳菊以替東京馬拉松台灣選手加油的名義現身東京。 （取自貼文）



陳菊透過個人臉書向媒體釋放訊息，這件事的意涵就能夠被公眾辨識。

同時陳菊2019年3月3日的臉書是這麼寫的：

「這個週末我向總統請了休假，想著今天一定要來東京馬拉松為羊角姐妹加油！」

這句話不是隨便寫的，是經過設計的。

1、建立了「這是個人行為」的緩衝，讓外交敏感性降低。

2、暗示了「總統知道這件事」，建立了默契的傳遞。

3、用「加油」這個情感動作，讓一個政治行動看起來像是人之常情。

這就是「包裝」的意思——讓事情用最有利的方式被理解。

所以卓榮泰院長訪日來說，其實它有很完整的素材，只是沒有組成一個故事鏈條，也就是沒有包裝。

總統賴清德與王貞治互動，創造情感背景。（取自貼文）

如果是經過包裝的話，以目前現有的素材來說，其實可以怎麼做？

◾️前置鋪陳（Seeding）：

總統府與王貞治互動，種下棒球與台日關係的象徵，創造情感背景。王貞治也特別提到希望台日棒球隊能共同在WBC經典賽都有好成績。

◾️社群話題誘導（Conversation Trigger）：

球隊相關人士或球評說，希望如果能創造歷史的一刻，希望全國上下能為我們應援，替我們加油。

◾️話題預熱（Agenda Priming）：

大咖政治人物開始拍短片為球隊預熱和加油。這個功能就能引導社群產生討論，讓輿論先走，社群也可能討論，為什麼賴清德、蕭美琴、卓榮泰不能去？要透過影片應援？

◾️事件發生（Event Drop）：

行政院長赴日本球場。如果沒有前面的連結，某些對外交突破不敏感的人就會認知這件事只是官員出國看球。但有前面鋪陳後，它就會被理解為體育外交、歷史突破。

◾️媒體放大（Amplification）：

媒體會自動寫歷史性、台日棒球情誼、外交象徵事件。

所以我的感覺是我們的政府有做事但沒包裝，所以事件看起來像是零散行動，而沒有輿論公關戰略。

這其實是很多技術官僚政府technocratic government的典型問題。

技術官僚政府的邏輯是先做事、再說明。但政治傳播的邏輯是先鋪陳、再發生、再放大，讓人們理解這件事情的順序不同。

例子如果完整操作，公關效應會變這樣：

第一週，總統與王貞治互動，媒體開始談台日棒球淵源。

第二週，社群應援加油。

第三週，行政院長低調赴日球場。

新聞標題自然會變成：

《台日棒球外交突破》

《許願成真！台灣行政院長現身東京巨蛋》

經前面鋪陳後，行政院長卓榮泰前往日本，為台灣加油，它就會被理解為體育外交、歷史突破。（中央社資料照）



同一件事，效果會差非常多。

也有網友朋友說我們的媒體大部分都是紅媒，所以有時候議題設定可能也會比較不吃香。

這句話成立，但台灣的資訊環境仍然高度多元、網路自由度高。

換句話說，結構硬傷固然是媒體通路，但因此更需要先在別的地方形成壓力，逼媒體來跟。

（賈永婕討論白色恐怖就是這個邏輯——她在社群先形成討論，主流媒體包括藍媒都不得不跟進，因為那已經是一個無法忽視的社會話題。）

通路結構可能暫時沒有辦法改變，可是你的通路商品可以經過包裝，所以包裝是非常重要的。

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

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