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自由開講》川普剪裙帶 近平心驚驚

2026/03/25 08:30

◎ 愚工

美國與以色列聯手對伊朗發動空襲，伊朗最高領袖哈米尼在身亡。（法新社檔案照）美國與以色列聯手對伊朗發動空襲，伊朗最高領袖哈米尼在身亡。（法新社檔案照）從巴拿馬政府收回運河經營權，轉而與美國合作；到委瑞內拉總統馬杜羅被美國活抓，石油及新政權歸美國掌控；及最近美國FBI進駐古巴，中共在中美洲的「戰略夥伴」逐個被美國收編；在中東，中共的「戰略夥伴」伊朗也被美以聯手打得命在旦夕；新加坡《聯合早報》3月5日的評論文章指出，「川普在維護美國自身戰略利益的同時，『剪中國裙邊』的輪廓越來越清晰。」

根據中共百度的解釋：「剪裙邊」是一種政治策略，形象地表達了針對對手國家在經貿、供應鏈、外交及安全等領域擁有緊密戰略關係的夥伴，採用點對點、各個擊破的方式改變它的政權、領導人或外交政策，從而實質性消除對手國家的影響力，塑造對己方有利的地緣戰略態勢，藉以間接方式削弱對手影響力，避免直接對抗。

「剪裙邊」套路常被中共用來整肅異己，例如習近平整肅江澤民就是從其裙邊周永康與郭伯雄等人下手，前期作業也是從周永康與郭伯雄等人的裙邊切入，所以習近平對川普「剪裙邊」特別敏感，尤其在委瑞內拉及伊朗兩國的最高領導人先後遭美國成功斬首後，習近平看身邊每一位親信都像是美國CIA的臥底，不知自己何時會被這些親密戰友出賣？先是，3月2日，《解放軍報》旗下「鈞正平工作室」透過官方微博發表題為「暗戰無聲，每個人都有必要保持警惕」短文，指「最堅固的堡壘往往從內部被攻破，滲透、竊密、策反等從內部打開缺口、製造動蕩等方法，已成為部分勢力慣用手段」云云。近日習近平更對黨政軍幹部重申要「絕對忠誠，不能有二心」的警告，連串動作折射出習近平的驚恐。中共太子黨劉少奇的兒子劉源，近日更對習近平的當前處境作出「習近平很可能因焦慮急火攻心，最終成為瘋子」的預判。

習近平靠「扮豬吃老虎」騙取權位，靠「巧取豪奪」集所有權力於一身，十多年來，把中國陷入「經濟鏽蝕、社會窒息、外交孤立、民生崩潰、文明倒退」的末日圖景，陷自己於「欲渡黃河冰塞川，拔劍四顧心茫然」的困境，不變成劉源口中的瘋子也難習近平最終是否會發瘋，很快會有答案。（美聯社檔案照）習近平最終是否會發瘋，很快會有答案。（美聯社檔案照）

（作者為從商）

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