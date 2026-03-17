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健康醫療網》開會狂打瞌睡？睡眠專家教7招「快速清醒」 白天常嗜睡恐與1病有關

成人每天通常需至少7小時睡眠，但不同年齡層可能出現差異。為了達到目標，民眾可養成固定就寢與起床時間，即使是周末也不例外，並將電子設備移出臥室，確保睡前至少一小時不使用電子設備，同時維持臥室黑暗，且環境涼爽與舒適，另於早晨起床後宜盡早接觸自然光，有助於調節身體生理時鐘。
健康醫療網

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2026/03/17 08:00

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開工、開學後，上班族與學生在會議、課堂或長時間活動時，可能出現昏昏欲睡的情況。美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）醫學院神經科教授瑞秋薩拉斯醫師（Dr. Rachel Salas），及哈佛醫學院睡眠與認知中心主任、臨床心理學家托尼坎寧安博士（Dr. Tony Cunningham）等睡眠學專家指出，民眾可透過短暫小睡、快走、冷水洗臉、適度咖啡因刺激與提高參與度等方式，在重要場合提升清醒度。他們也提醒，民眾若經常在白天不受控地睡著，需檢視睡眠習慣，必要時可能需考慮就醫評估是否睡眠呼吸中止等相關問題。

方法1：先把「前一晚睡眠」顧好

薩拉斯醫師表示，民眾應重視睡眠，在重要會議或課程前一晚應得到充足的休息時數，才可幫助自己在隔天的活動中維持清醒。

方法2：要設定會議目標

薩拉斯醫師建議，民眾在開會前可先設定清楚的目標，需知道自己想在會議中學到什麼，或貢獻什麼。

方法3：可用「超短小睡」充電

坎寧安博士表示，即使是短到6分鐘的小睡也可能提升警覺性，但時間應控制在不超過30分鐘，否則可能進入較深睡眠階段，醒來後感覺更昏沉。

方法4：快走或輕運動重振精神

坎寧安博士表示，輕度運動可拉高心率，也會帶動部分荷爾蒙與神經激素分泌，這類生理反應可幫助民眾延緩疲勞感。

方法5：可用冷水洗臉「短暫醒腦」

賓州大學佩雷爾曼醫學院（University of Pennsylvania Perelman School of Medicine）生理時鐘與睡眠研究所（Chronobiology and Sleep Institute）主任阿米塔塞加爾博士（Dr. Amita Sehgal）建議，民眾在會議前可用冷水沖洗臉部，有助於短暫提神。

方法6：可喝咖啡或補水

塞加爾博士表示，民眾在會議前或會議中喝咖啡可能也有幫助提神，但咖啡因可能影響晚上的睡眠，建議將此方法用在早上的會議，若不喝含咖啡因飲品，也可選擇會議中喝水，水分補充也能幫助維持清醒。

方法7：提高參與感

薩拉斯醫師建議，民眾可在會議期間善用提問與記筆記等方式維持專注力，藉由這些主動參與的行為可使大腦保持清醒，也讓注意力更集中。

白天常睡著要注意　專家點出睡眠習慣與就醫警訊

此外，美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，成人每天通常需至少7小時睡眠，但不同年齡層可能出現差異。為了達到目標，民眾可養成固定就寢與起床時間，即使是周末也不例外，並將電子設備移出臥室，確保睡前至少一小時不使用電子設備，同時維持臥室黑暗，且環境涼爽與舒適，另於早晨起床後宜盡早接觸自然光，有助於調節身體生理時鐘。

最後，民眾若改善睡眠習慣後，仍在日常會議中頻繁睡著，也可能是疾病所引起，例如睡眠呼吸中止症等相關問題。薩拉斯醫師提醒，民眾若正在使用成藥、保健品或處方藥助眠，就醫後也需與醫療人員討論用藥，以釐清確切病因。

本文授權轉載自健康醫療網／記者林則澄外電報導開會狂打瞌睡？睡眠專家教7招「快速清醒」　白天常嗜睡恐與1病有關

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