曹興誠八不居士》「中華文化總會」應該更名為「台灣文明促進會」

「中華文化總會」應該改名為「台灣文明促進會」。我們可以不斷提升台灣社會的「真善美」，幹嘛像傻瓜一樣，去推廣「假惡醜」的中華文化？
曹興誠八不居士

2026/03/13 19:20

◎ 曹興誠

文化和文明是兩回事。

文化就是生活方式，有人活著，就有文化。例如，熱帶雨林的文化，人人裸露著身子；而北方嚴寒雪地的文化，人都穿得厚厚的，一輩子可能沒洗幾次澡。

文明則指的是「真、善、美」的程度。

從現代的角度來看，「真」，就是有科學精神，也就是尊重事實、尊重邏輯，不撒謊、不扭曲。

「善」，就是尊重人權，也就是平等尊重每個人的生存權、財產權和自由。

「美」是什麼？就是「恰當」。該樸素的場合卻穿得珠光寶氣，不恰當，就是醜；該莊重的場合穿拖鞋短褲，也不恰當，就稱不上美。

文化無所謂高低好壞，推崇某種文化往往就是歧視別人的文化。例如，用筷子的人嘲笑用刀叉的，很無聊。

文明就有高低了。

等待的時候大家規矩排隊，是自重敬人，是文明程度高；不排隊而推擠別人，是文明程度低落的表現。

中國文化很豐富，吃喝玩樂、琴棋書畫各種花樣都有。但中國文明程度很低，以前如此，現在最糟。

中國幾千年來都是獨裁專制社會，只能歌頌皇上或主席，講真話經常面臨殺頭的災難，而且不是一個人殺頭，可能所有沾上邊的親戚都被殺光，這叫「夷三族」或「誅九族」，殘酷無比。

所以，活在中華文化裡面的人都不講「真」，總是假話連篇，而且什麼都做假，文物、食品、藥物，連疫苗都假貨充斥。

中華文化裡面也從來不講人權。每次政權更替都要千萬人頭落地。現在中共還在叫囂，要「殺光台獨不留活口」；所以「善」在中華文化之中難見蹤影。

中國有琴棋書畫，造詣都很高，但那是形式的、外表的。精神上的美，講求「恰當」；然而中華文化既然缺乏「真」和「善」，言行不可能恰當，所以是醜陋的。

簡單地說，中華文化是「假、惡、醜」的綜合體，極度缺乏「真善美」的文明素質，幾千年來毫無改善，所以會腐化出毛澤東和共產黨這種大奸巨惡。

所以，「中華文化總會」應該改名為「台灣文明促進會」。

我們可以不斷提升台灣社會的「真善美」，幹嘛像傻瓜一樣，去推廣「假惡醜」的中華文化？

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

