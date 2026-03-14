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矢板明夫觀點》「工作狂」日相高市抱恙 祝福她早日康復

希望首相只是短暫疲勞，能夠好好休息、早日恢復。畢竟，日本需要一位健康的領導人，而台日關係的發展，也同樣期待她繼續努力推動。
矢板明夫

矢板明夫

2026/03/14 12:30

◎ 矢板明夫

日本政壇出現了一個讓人關心的畫面。首相高市早苗在國會出席眾議院預算委員會時，被媒體拍到長時間坐在位子上沒有站起來，神情顯得有些疲憊。據報導，當時她似乎一度難以起身，不少大臣和工作人員圍在她身邊關心情況，現場氣氛一度顯得有些緊張。這個畫面也被媒體拍下來，在日本網路上引起不少討論。

矢板明夫觀點》「工作狂」日相高市抱恙 祝福她早日康復日本首相高市早苗傳因體力不支一度無法從座位起身，日本政府表示，可能出現感冒等身體不適，因此提前結束部分公務，回到官邸休息。（取自貼文）

隨後日本政府方面表示，首相可能出現感冒等身體不適，因此提前結束部分公務，回到官邸休息。從目前公開的信息看，應該只是暫時性的身體狀況，但仍讓不少人感到擔心。

高市首相上任後曾提出一句很有名的口號：「工作、工作、工作、工作再工作。」可以看出她對國政的投入和責任感。這種態度確實令人尊敬，但也無形中給自己帶來了非常大的壓力。她本人過去也說過，常常每天只睡兩到四個小時，在如此高強度的節奏下，身體難免會吃不消。

看到今天的情況，也讓人想起她最尊敬的政治前輩安倍晋三。安倍在政治生涯中曾兩次因健康問題辭去首相職務，分別是在2007年和2020年。對很多支持者而言，那都是非常遺憾的事情。日本政治史上，領導人因健康原因中途退場的例子並不少，因此外界對首相的健康格外關心。

安倍晋三曾在2007年和2020年因健康問題辭去首相職務。（彭博檔案照）安倍晋三曾在2007年和2020年因健康問題辭去首相職務。（彭博檔案照）

對台灣而言，高市首相的角色也相當重要。她長期主張深化台日合作，在安全、經濟與價值理念等問題上態度明確。最近台灣行政院長卓榮泰訪問日本，被認為具有一定外交意義，而日本方面能夠安排相關交流，也被認為與高市政府的支持有關。

在今天印太局勢快速變化的背景下，台日之間的互信與合作越來越重要。日本的穩定領導，也關係到整個地區的局勢。

因此，看到新聞，很多人的想法其實很簡單：希望首相只是短暫疲勞，能夠好好休息、早日恢復。畢竟，日本需要一位健康的領導人，而台日關係的發展，也同樣期待她繼續努力推動。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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