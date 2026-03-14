矢板明夫觀點》「工作狂」日相高市抱恙 祝福她早日康復

希望首相只是短暫疲勞，能夠好好休息、早日恢復。畢竟，日本需要一位健康的領導人，而台日關係的發展，也同樣期待她繼續努力推動。

◎ 矢板明夫

日本政壇出現了一個讓人關心的畫面。首相高市早苗在國會出席眾議院預算委員會時，被媒體拍到長時間坐在位子上沒有站起來，神情顯得有些疲憊。據報導，當時她似乎一度難以起身，不少大臣和工作人員圍在她身邊關心情況，現場氣氛一度顯得有些緊張。這個畫面也被媒體拍下來，在日本網路上引起不少討論。

日本首相高市早苗傳因體力不支一度無法從座位起身，日本政府表示，可能出現感冒等身體不適，因此提前結束部分公務，回到官邸休息。（取自貼文）



隨後日本政府方面表示，首相可能出現感冒等身體不適，因此提前結束部分公務，回到官邸休息。從目前公開的信息看，應該只是暫時性的身體狀況，但仍讓不少人感到擔心。

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高市首相上任後曾提出一句很有名的口號：「工作、工作、工作、工作再工作。」可以看出她對國政的投入和責任感。這種態度確實令人尊敬，但也無形中給自己帶來了非常大的壓力。她本人過去也說過，常常每天只睡兩到四個小時，在如此高強度的節奏下，身體難免會吃不消。

看到今天的情況，也讓人想起她最尊敬的政治前輩安倍晋三。安倍在政治生涯中曾兩次因健康問題辭去首相職務，分別是在2007年和2020年。對很多支持者而言，那都是非常遺憾的事情。日本政治史上，領導人因健康原因中途退場的例子並不少，因此外界對首相的健康格外關心。

安倍晋三曾在2007年和2020年因健康問題辭去首相職務。（彭博檔案照）

對台灣而言，高市首相的角色也相當重要。她長期主張深化台日合作，在安全、經濟與價值理念等問題上態度明確。最近台灣行政院長卓榮泰訪問日本，被認為具有一定外交意義，而日本方面能夠安排相關交流，也被認為與高市政府的支持有關。

在今天印太局勢快速變化的背景下，台日之間的互信與合作越來越重要。日本的穩定領導，也關係到整個地區的局勢。

因此，看到新聞，很多人的想法其實很簡單：希望首相只是短暫疲勞，能夠好好休息、早日恢復。畢竟，日本需要一位健康的領導人，而台日關係的發展，也同樣期待她繼續努力推動。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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