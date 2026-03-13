名家分享～張育萌》藍白只投自己的中選會人選～根本為了護航李貞秀

只要不是藍白提的，通通不會過。原因很簡單，因為這一波通過的名單，接下來就是會在中選會開會決定，要不要對李貞秀提起當選無效之訴的委員。所以對民眾黨來說，「非我族類」當然一個都不能過。那你早說不就好了？幹嘛讓大家陪你演這一齣？

◎ 張育萌

民眾黨真的是史上最大詐騙集團——藍白中選會名單只投自己推薦的，根本就是為了護航李貞秀。

① 硬拖了三個月，立法院終於對中選會委員名單投票——要拿到過半同意票，也就是最少57票才算通過。

請繼續往下閱讀...

② 投票前黨團開會，民進黨砲聲隆隆，很多委員不爽游盈隆。這很合理，游盈隆以前反對蔡英文連任，還罵蔡總統是「不受人民愛戴的總統」——從四大公投罵到2026地方選舉，說民進黨會輸到只剩屏東。民進黨不滿游盈隆很合理。但最後怎麼做？為了讓國家往前走，民進黨進到議場後，51票通通投同意。中選會主委被提名人游盈隆。（資料照）

③ 民進黨不只投了游盈隆同意，蘇嘉宏和李禮仲是國民黨團推薦，還有蘇子喬是民眾黨推薦，民進黨也全票同意。最後，游盈隆、蘇嘉宏、李禮仲和蘇子喬通通過關。

④ 藍白只投自己推薦的，胡博硯、黃文玲和陳宗義被丟包，藍白一票不投，三位都沒通過門檻。

投完票，民眾黨還有臉發新聞稿說「中選會委員不僅須具備高度專業能力，更須能依法行政、獨立行使職權，不受政黨或權力影響」。我真的是受夠民眾黨鬼扯。胡博硯有受什麼政黨權力影響？從洪仲丘案發生後，胡博硯擔任律師團召集人，那之後共同成立時代力量。請問民眾黨的意思是，胡博硯會被什麼政黨權力影響？時代力量嗎？中選會副主委被提名人胡博硯。（資料照）

拜託不要那麼雙標。那游盈隆當過民進黨選舉對策委員會執行長，還掛民進黨選過花蓮縣長、花蓮立委，民眾黨是在投什麼？2015年，游盈隆說願意接受民進黨徵召，選淡水到林口的區域立委，後來民進黨沒有徵召他，他還說這是「誤黨誤國」的決定。

我再問一次，為什麼民眾黨這就投得下去？

⑤ 我不是要批評游盈隆。我是要說，民眾黨就是個雙標的詐騙集團。

連黃文玲他們都有意見。2019年，柯爸柯媽選前跑去中選會，說要領表幫柯文哲登記參選總統，就是黃文玲陪著去的。結果，現在被用完就丟，藍白就是「只投自己推薦的」。其他通通都是犧牲打。這一波通過的名單，接下來就是會在中選會開會決定，要不要對李貞秀提起當選無效之訴的委員。（取自貼文）

⑥ 民眾黨現在完全是做賊心虛。

去年，行政院主動釋出善意，請藍白也推薦委員名單。本來可以成為一段民主佳話，現在硬是被藍白變成笑話。只要不是藍白提的，通通不會過。原因很簡單，因為這一波通過的名單，接下來就是會在中選會開會決定，要不要對李貞秀提起當選無效之訴的委員。所以對民眾黨來說，「非我族類」當然一個都不能過。那你早說不就好了？幹嘛讓大家陪你演這一齣？

（作者為世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法