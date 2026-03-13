自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～張育萌》藍白只投自己的中選會人選～根本為了護航李貞秀

只要不是藍白提的，通通不會過。原因很簡單，因為這一波通過的名單，接下來就是會在中選會開會決定，要不要對李貞秀提起當選無效之訴的委員。所以對民眾黨來說，「非我族類」當然一個都不能過。那你早說不就好了？幹嘛讓大家陪你演這一齣？
名家分享

名家分享

2026/03/13 19:00

張育萌

民眾黨真的是史上最大詐騙集團——藍白中選會名單只投自己推薦的，根本就是為了護航李貞秀。

硬拖了三個月，立法院終於對中選會委員名單投票——要拿到過半同意票，也就是最少57票才算通過。

投票前黨團開會，民進黨砲聲隆隆，很多委員不爽游盈隆。這很合理，游盈隆以前反對蔡英文連任，還罵蔡總統是「不受人民愛戴的總統」——從四大公投罵到2026地方選舉，說民進黨會輸到只剩屏東。民進黨不滿游盈隆很合理。但最後怎麼做？為了讓國家往前走，民進黨進到議場後，51票通通投同意。中選會主委被提名人游盈隆。（資料照）中選會主委被提名人游盈隆。（資料照）

民進黨不只投了游盈隆同意，蘇嘉宏和李禮仲是國民黨團推薦，還有蘇子喬是民眾黨推薦，民進黨也全票同意。最後，游盈隆、蘇嘉宏、李禮仲和蘇子喬通通過關。

④ 藍白只投自己推薦的，胡博硯、黃文玲和陳宗義被丟包，藍白一票不投，三位都沒通過門檻。

投完票，民眾黨還有臉發新聞稿說「中選會委員不僅須具備高度專業能力，更須能依法行政、獨立行使職權，不受政黨或權力影響」。我真的是受夠民眾黨鬼扯。胡博硯有受什麼政黨權力影響？從洪仲丘案發生後，胡博硯擔任律師團召集人，那之後共同成立時代力量。請問民眾黨的意思是，胡博硯會被什麼政黨權力影響？時代力量嗎？中選會副主委被提名人胡博硯。（資料照）中選會副主委被提名人胡博硯。（資料照）

拜託不要那麼雙標。那游盈隆當過民進黨選舉對策委員會執行長，還掛民進黨選過花蓮縣長、花蓮立委，民眾黨是在投什麼？2015年，游盈隆說願意接受民進黨徵召，選淡水到林口的區域立委，後來民進黨沒有徵召他，他還說這是「誤黨誤國」的決定。

我再問一次，為什麼民眾黨這就投得下去？

⑤ 我不是要批評游盈隆。我是要說，民眾黨就是個雙標的詐騙集團。

連黃文玲他們都有意見。2019年，柯爸柯媽選前跑去中選會，說要領表幫柯文哲登記參選總統，就是黃文玲陪著去的。結果，現在被用完就丟，藍白就是「只投自己推薦的」。其他通通都是犧牲打。這一波通過的名單，接下來就是會在中選會開會決定，要不要對李貞秀提起當選無效之訴的委員。（取自貼文）這一波通過的名單，接下來就是會在中選會開會決定，要不要對李貞秀提起當選無效之訴的委員。（取自貼文）

⑥ 民眾黨現在完全是做賊心虛。

去年，行政院主動釋出善意，請藍白也推薦委員名單。本來可以成為一段民主佳話，現在硬是被藍白變成笑話。只要不是藍白提的，通通不會過。原因很簡單，因為這一波通過的名單，接下來就是會在中選會開會決定，要不要對李貞秀提起當選無效之訴的委員。所以對民眾黨來說，「非我族類」當然一個都不能過。那你早說不就好了？幹嘛讓大家陪你演這一齣？

（作者為世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書