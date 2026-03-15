美台觀測站》外交上的私人行程

不是私人行程也一定要說是私人行程，是外交上的不得不然，我們也當然必須要配合這些要求。對台灣而言，「性質」不重要，實際上讓官員能夠出去、對方國家核發簽證、願意接觸互動，這些才是重點。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站



卓榮泰院長到東京看棒球，中國外交部發言人郭嘉昆3月9日週一的時候做了官方回應： 「你提到的這個人偷偷摸摸鬼鬼祟祟跑到日本搞謀獨挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒。」這是很典型的中國戰狼式發言。 他進一步表示，中方堅決反對日方妄圖在台灣問題上「打擦邊球搞突破」，並稱日方的「縱容挑釁和恣意妄為」必將付出代價。

國台辦發言人朱鳳蓮批卓榮泰的行程是以「私人行程之名，行謀獨挑釁之實，雞鳴狗盜，令人不齒」。（取自貼文）

國台辦發言人也同樣戰狼上身，譴責日本。發言人朱鳳蓮說，卓的行程是以「私人行程之名，行謀獨挑釁之實，雞鳴狗盜，令人不齒」（笑死，到底是哪個國家一直派間諜去偷別人的技術）。她並要求日本方面「深刻反省歷史、汲取教訓」，停止在台灣問題上「操弄和妄動」。



從北京角度而言，卓榮泰能出現在東京，就代表賴清德未來也可能出現在東京。卓榮泰能出現在東京，也可能出現在華府，那賴清德也能出現在華府。卓榮泰能在東京看球，就能在東京和高市早苗喝咖啡，那賴清德就能在華府跟川普見面。他們的恐懼及想像力就是能放那麼大。



從歷史上來看，1971年3月美國的桌球代表隊參加日本名古屋世界桌球錦標賽後訪問中國，然後到1972年2月尼克森訪問中國，中間只有不到一年時間。而在卓院長訪日之前，突破的最大亮點,，是2022年時任副總統的賴清德出現在東京的安倍晉三的家祭。這些當然都是私人行程，外交一向都是「不積跬步，無以至千里。」

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行政院長卓榮泰到東京巨蛋看棒球，為台灣隊加油。（中央社資料照）

至於其他的東西，都是歷史的雜音，連插曲都不算。



其實北京方面反應這麼大、台灣內部的代理人們也跟著放大批評，實在不難理解。近期台灣外交的「私人行程」頻率確實越來越高。例如去年，我們的外交部長和國安會祕書長、副祕書長，一直頻繁出現在歐洲，蕭美琴副總統甚至進到歐洲議會發表公開演講，這些當然都是非官方的私人行程，但已經多到引起國際媒體的矚目，甚至有媒體報導說「台灣的外交部長在哪裡」，致敬「威力在哪裡」。



這幾天外交部長林佳龍也忽然出現在澳洲，由澳洲國會議員貼出合照。這些，當然也都是私人行程。我們能做的，就是繼續為前線的人們加油打氣，希望能夠一步一步突破中共的封鎖。而只有存心搞政治操作的人，才會去質疑這些官員私人行程的經費來源。

外交部長林佳龍出現在澳洲，澳洲國會議員麥德莫特透過臉書貼出合照。（圖取自Hugh McDermott MP: State Member for Prospect﻿ Facebook）

這邊再重覆一次：我國與「非邦交國」之間的所有官方行程，一律都是「非官方」（unofficial）、一律會被稱為私人行程。而這些私人行程，當然都不是私人行程。這是中文測驗，也是政治小常識測驗。

之所以不是私人行程也一定要說是私人行程，是外交上的不得不然，我們也當然必須要配合這些要求。對台灣而言，「性質」不重要，實際上讓官員能夠出去、對方國家核發簽證、願意接觸互動，這些才是重點。



台灣的國際地位因為中國的壓力而長期處於不正常的狀態，所以很多突破只能透過這樣一步一步地累積、爭取各種與他國的互動機會。



註：立委們在會期中集體出訪中國，帳面上中國也不會承認台灣的立委是立委，所以這些肯定也是私人行程，對吧！而且還是立法院買單、全民買單。

另外再補一點：松山機場是軍民兩用機場，今天一整天有一堆人在吵說為什麼私人包機可以從「松指部」出發，到底是在吵什麼？

松山機場每天有超過一百架次的民航機、每天有8班往返日本的班機，他們都是從松山機場出發，不是從「松指部」出發。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

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