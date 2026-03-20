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自由開講》戰事中的假面外交 中國在中東的雙面算計

2026/03/20 14:20

◎ 宗介

北京其實也樂見自己保持模糊角色。中東局勢若持續動盪，美國勢必被迫投入更多資源與注意力。（美聯社檔案照）北京其實也樂見自己保持模糊角色。中東局勢若持續動盪，美國勢必被迫投入更多資源與注意力。（美聯社檔案照）美國與以色列攻擊伊朗後，中國外交動作突然密集。中國外長王毅近日接連致電波斯灣多國與以色列外長討論局勢，中國中東問題特使翟雋也在區域內進行穿梭訪問。然而，面對媒體詢問北京是否與美方溝通時，中國外交部發言人郭嘉昆卻刻意迴避只含糊表示中國與「包括衝突當事方在內的有關各方」保持對話

這種說法其實暴露出中國外交的矛盾。若北京真有意扮演調停者角色，美國作為衝突中最具影響力的國家之一，自然是不可迴避的對象。然而中國卻刻意不提與美國接觸，顯示其所謂「斡旋」更多是對外宣傳，而非真正解決衝突的外交行動。

事實上，北京在中東長期採取一種高度功利的策略：一方面與伊朗維持能源與戰略合作，另一方面又積極發展與以色列與波斯灣國家的經貿關係。這種「多方押注」的外交模式，使中國能在區域內廣泛獲取經濟利益，卻避免承擔任何安全責任。一旦衝突爆發，北京往往只發表「勸和促談」的原則性聲明，卻不願投入真正的政治資源

北京其實也樂見自己保持模糊角色。中東局勢若持續動盪，美國勢必被迫投入更多資源與注意力；圖為泰國貨輪在荷姆茲海峽附近遭襲擊。（法新社檔案照）北京其實也樂見自己保持模糊角色。中東局勢若持續動盪，美國勢必被迫投入更多資源與注意力；圖為泰國貨輪在荷姆茲海峽附近遭襲擊。（法新社檔案照）更諷刺的是，中國近年極力塑造自己是中東和平調停者的形象，宣稱自己是中東國家的「真誠朋友」。然而當局勢真正升高時，北京的角色卻往往停留在口頭呼籲與外交表態。既不願承擔維護地區安全的成本，也不願與主要大國進行艱難協調這樣的「和平外交」自然難以產生實際影響。

從另一個角度看，北京其實也樂見自己保持模糊角色。中東局勢若持續動盪，美國勢必被迫投入更多資源與注意力，而中國則可以在相對安全的距離之外維持經濟利益並擴大政治影響。換言之，北京既想利用「和平倡議」塑造大國形象，又不願真正承擔責任。

因此，當中國高喊「勸和止戰」時，國際社會更應注意其背後的政治計算。若一個自稱願意調停衝突的大國，卻刻意避開最關鍵的對話對象，那麼這種外交姿態，恐怕更像是一場精心設計的宣傳表演，而不是推動和平的真正努力。

（作者為研究生）

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