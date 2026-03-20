自由開講》能源除了開源 更要節流

◎ 李幸光

太陽能集熱板安裝示意圖。（筆者提供）台灣曾大力推廣太陽能熱水系統，但卻侷限在所謂（透天）建築...殊不知現在改進太陽能集熱方式，可外掛在高樓層，有陽光照射的陽台，就可以更有效集熱。水源局部加熱，可大幅度減少電能或瓦斯能的消耗，卻用大樓建築法規限制外掛太陽能集熱板，而放任鐵窗，遮光罩，遮雨棚等架設。

政府應開放，獎勵新建或舊建築陽光照射面陽台增設太陽能熱水系統管路與結構，可大幅提高減少能源消耗。台灣沒有天然資源，但是擁有先進科技，能源都需進口，在能源政策都只是著重開源；太陽能板、風力等但忽略節能。

太陽能熱水系統。（資料照）雖然有獎勵太陽能熱水系統，但都是只能安裝在透天建築。現新建大樓許多都改用電力替代瓦斯，提高了安全和對瓦斯等能源的依賴，如提倡太陽能熱水加熱板可安裝於高樓層陽台，橫式太陽能熱水系統，也對新建建築，陽光能照射的陽台開放和獎勵安裝太陽能熱水系統。

在正常情況，有陽光照射約2-4小時，水溫即可增加15-30度，在能源缺乏時代，這也能減少龐大的瓦斯或電力消耗。希望政府與建築工程，應設定政策，改善新建築增設太陽能熱水系統，能源除了開源，該更多的節能。

請繼續往下閱讀...

（作者經營電機公司）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法