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自由開講》能源除了開源 更要節流

2026/03/20 09:00

◎ 李幸光

太陽能集熱板安裝示意圖。（筆者提供）太陽能集熱板安裝示意圖。（筆者提供）台灣曾大力推廣太陽能熱水系統，但卻侷限在所謂（透天）建築...殊不知現在改進太陽能集熱方式，可外掛在高樓層，有陽光照射的陽台，就可以更有效集熱。水源局部加熱，可大幅度減少電能或瓦斯能的消耗，卻用大樓建築法規限制外掛太陽能集熱板，而放任鐵窗，遮光罩，遮雨棚等架設。

政府應開放，獎勵新建或舊建築陽光照射面陽台增設太陽能熱水系統管路與結構，可大幅提高減少能源消耗。台灣沒有天然資源，但是擁有先進科技，能源都需進口，在能源政策都只是著重開源；太陽能板、風力等但忽略節能

太陽能熱水系統。（資料照）太陽能熱水系統。（資料照）雖然有獎勵太陽能熱水系統，但都是只能安裝在透天建築。現新建大樓許多都改用電力替代瓦斯，提高了安全和對瓦斯等能源的依賴，如提倡太陽能熱水加熱板可安裝於高樓層陽台，橫式太陽能熱水系統，也對新建建築，陽光能照射的陽台開放和獎勵安裝太陽能熱水系統

在正常情況，有陽光照射約2-4小時，水溫即可增加15-30度，在能源缺乏時代，這也能減少龐大的瓦斯或電力消耗。希望政府與建築工程，應設定政策，改善新建築增設太陽能熱水系統，能源除了開源，該更多的節能。

（作者經營電機公司）

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