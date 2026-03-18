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自由開講》習近平治下的青年躺平風潮

2026/03/18 08:30

◎ 愚工

3月2日，《人民日報》題為「警惕考公攻略炒作躺平」的文章，針對年輕人爭入公部門當躺平幹部的風潮提出針貶。此事源於中國自媒體「體制內躺平崗位排名」「最清閒神仙單位元指南」等所謂「考公攻略」的文章點出政府部門慵政懶政的職場文化，誘導年輕人「報考兩年，換來幾十年躺平」的價值觀。《人民日報》指出，「若任由躺平攻略擴散，可能侵蝕政務服務的根基」。

《人民日報》題為「警惕考公攻略炒作躺平」的文章，針對年輕人爭入公部門當躺平幹部的風潮提出針貶；示意圖。（法新社檔案照）《人民日報》題為「警惕考公攻略炒作躺平」的文章，針對年輕人爭入公部門當躺平幹部的風潮提出針貶；示意圖。（法新社檔案照）的確，若報考公部門的年輕人都是心懷不軌，立志進來混的，其結果將如全民抽鴉片，屆時國家社會將因頹廢而亡。

「躺平」是2021年起流行於中國的網路詞語與社會現象，指年輕人面對社會壓力的無聲反抗。被視為對「勞動最光榮」或「新時代是奮鬥者的時代」政府主流敘事的抵制。然而孰令致之？X帳號「新高地」2月23日發表評論文章回答了這個疑問。

中共領導人習近平在位已經超過13年。（美聯社檔案照）中共領導人習近平在位已經超過13年。（美聯社檔案照）文章指出，習近平在位已超過13年，有網友總結了一份長達30條的「只要他還在臺上」清單，描繪了一個「經濟鏽蝕、社會窒息、外交孤立、民生崩潰、文明倒退」的中國社會末日圖景。這個末日圖景與史家評論明朝亡國之君崇禎的「崇禎現象」若合符節。習近平與崇禎皇帝都有「昏招連連步步錯，越是勤政越亡國」的特質。

年輕人是國家的棟樑，社會未來的希望，如今中國年輕人用躺平對中共政權做無聲抵抗，預示中共政權與年輕人的無言結局。近日，中共太子黨重量級人物，劉少奇的兒子劉源，對習近平的當前處境作出一個驚人的預判：「習近平很可能因焦慮急火攻心，最終成為一個瘋子」。習近平最終是否會發瘋，還是會步上崇禎後塵，自縊而亡，有待時間證明，但無論哪個結果，至少都可以讓國際社會迎來安寧的曙光。

（作者為從商）

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