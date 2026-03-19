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自由開講》卓揆訪日的「球迷外交」

2026/03/19 07:30

常遇秋

行政院長卓榮泰（中）現身東京巨蛋，為台灣隊加油。（中央社資料照）行政院長卓榮泰（中）現身東京巨蛋，為台灣隊加油。（中央社資料照）根據本報報導，「現任」行政院長卓榮泰於經典賽期間赴日觀戰，為台灣隊加油，引發中國抗議。日本官房長官木原稔表示，卓榮泰並未和「日方政府人員」接觸因此，中國即使跳腳抗議，也無濟於事，這是台灣「彈性外交」再一次的勝利！對此，筆者提出幾點看法。

首先，中華民國（台灣）自2024年1月諾魯斷交後，目前約只有12個邦交國。但是，中華民國在國際上的「實質影響力」，卻遠勝於此，主要就是台灣善用「彈性外交」，重視「實質外交效果」，而非「拘泥外交形式」

其次，卓揆7日訪日出現在東京巨蛋觀看台捷賽事，採取的是「球迷外交」，就是「彈性外交」。卓揆是中華民國（台灣）創下自1972年台灣與日本斷交以來，「首次」有台灣「行政院長」訪問日本的「紀錄」，政治意義當然不同凡響。

其三，中華民國（台灣）在1971年10月25日退出聯合國，中華民國日後的外交之路，越走越窄，這該如何是好？蔣經國政府後期，因應中華民國（台灣）退出聯合國與台美斷交的國際困境，發展出一套「原則不變，做法靈活」的務實、靈活的手段，讓台灣不再被國際孤立。

其四，時任中華民國總統的李登輝以「私人行程」名義訪美。1995年李登輝總統在柯林頓政府的同意下，以「私人行程」名義訪問美國康乃爾大學，還發表〈民之所欲，常在我心〉的公開演說，讓中國怒不可遏。這就是強化「台美關係」的「務實外交」！最後，從蔣經國的「彈性外交」，到李登輝總統「訪美」的「演講外交」，到卓揆接棒「訪日」的「球迷外交」，即使「外交方式不同」，但是「外交成效相同」，都值得國人喝采！

台灣雖然自1971年退出聯合國後，外交之路越走越窄，但隨著蔣經國、李登輝及卓榮泰以不同進行外交，其所達到的外交成效是相同的；示意圖。（法新社檔案照）台灣雖然自1971年退出聯合國後，外交之路越走越窄，但隨著蔣經國、李登輝及卓榮泰以不同進行外交，其所達到的外交成效是相同的；示意圖。（法新社檔案照）

（作者為教育人員）

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