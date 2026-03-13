黃澎孝練「孝」話》東瓜再大也是小菜

習近平熱誠宣稱兩國結下「鐵桿友誼」，馬杜洛也熱情回應中國是「偉大的朋友」，雙方更宣示要加強「全天候戰略伙伴關係」！結果，自馬杜羅夫婦被美國綁走後，習近平至今都還沒有為馬杜羅對美國說過一句狠話，似乎美國所抓的馬杜羅跟他「不熟」！

◎ 黃澎孝

笑談委內瑞拉和伊朗誤將「中國東瓜」當靠山！

江西贛南有句頗為傳神的俗語：「東瓜再大也是小菜」。意思是說，東瓜雖然是體型最為碩大的蔬果，然而，終究也只是是一道不起眼的配菜，很難成為餐桌上的主角。我老媽常用這句話來形容那些「個大無腦」或是「體壯無膽」的人；十分傳神地讓我畢生難忘。尤其，當今把這句話放到國際舞台上，恰好對標上某些國家對「東方大國」的戰略誤判！

中國體量大如東瓜

中國人常以「東方大國」自居，顧盼自雄的直以美國為叫板博弈的對象，甚至於還常幻想著與美國並列G2，開始指點聯合國。（美聯社資料照）中國的國土面積廣達9百59萬7千多平方公里。人口更多達十幾個億。顯然是一個體量極為可觀的「大國」。尤其，改革開放以後，特別是2001年加入世貿組織之後，拜全球化之賜，讓中國迅速成為全球僅次於美國的第二大經濟體。儼然爆長成為一個舉世矚目的「大高個」，而中國人也常以「東方大國」自居，顧盼自雄的直以美國為叫板博弈的對象，甚至於還常幻想著與美國並列G2，開始指點聯合國，並透過「ㄧ帶一路」企圖將中國的影響力投射到全球各地。

「後發優勢」讓中國備受矚目

不可否認的是，在中國的現代化城市建設，配合興建大型機場和高速鐵路、高速公路的網狀發展，讓中國的「後發優勢」，創造出令世人刮目相看的強烈印象。另一方面，以解放軍、武警、邊防、海警所建構成的龐大武裝部隊，更在體量上儼然成為一座宏偉的鋼鐵長城。

尤其，在中國不計血本，ㄧ次次精心規劃的超大型閱兵，更創造出共軍軍容壯盛，堅不可摧的視覺效果，再配合上中共一向擅長的宣傳和認知作戰，早已型塑出解放軍不但足以與美軍匹敵，甚至還可挾其數量優勢而與美國進行其所擅長的持久戰。在國際軍武市場上，中國武器裝備更特別標榜「物美價廉」、「物超所值」。甚至於，還有極為誘人的潛規則回扣，讓採購者，特別是腐敗貪婪的軍頭或獨裁者，得以藉機中飽私囊。

誤將中國視為「大西瓜」

委內瑞拉和伊朗，在不同程度上把北京視為一個可以依賴為對抗美國的戰略靠山；圖為習近平與馬杜羅會面。（取自中共官媒《人民網》）以上那些「中國特色」，近年來，竟成為南美洲的委內瑞拉，和中東的伊朗，誤以為中國是ㄧ個可以「偎大邊」又有甜美多汁「好處」的「大西瓜」。而在不同程度上把北京視為一個可以依賴為對抗美國的戰略靠山。更有趣的是，吹牛成習，而又欺上瞞下成性的中國朝野上下，天天浸沈在自家謊言大話構成的虛擬實境中，最後竟連自己都已搞得虛實難分，甚至欺人自欺了起來。天天陶醉在美國不敢與中國硬碰硬，不敢對中國所公開支持的國家動手動腳！

尤其，中國自以爲高明的，自1971年進入聯合國並取代我們的安理會常任理事國席位後，更積極透過諸多潛規則的行賄、收買等檯面下運作，逐步將聯合國秘書處，乃至於各委員會都進行了實質掌控。北京更透過「一帶一路」將許多聯合國會員國綁成了中國在聯合國大會上的投票部隊。中國本以爲如此篡奪美國一手打造的聯合國，中國就能挾聯合國以令天下！

美國早已視聯合國為「爛尾樓」

殊不知，美國早就把功能不彰，藏污納垢的聯合國視為「爛尾樓」，多年來連會費都懶得按時繳納了！川普總統上台後，更從他第一次任期開始，陸續退出一些他認為爛透了的「委員會」，或國際組織或國際條約。至於，在聯合國憲章以及聯合國決議案、或聯合國主導的國際條約所形成的現代國際公法，更因為缺乏強制力，特別是面對擁有一票否決權的「五常」大國而言，不論聯合國憲章或是所謂的「國際法」，都是形同虛設。反而成為片面制約美國強權的「捆龍索」。

烏俄戰爭已持續4年，仍未見明確終局；圖為烏克蘭首都基輔遭無人機和飛彈襲擊畫面。（法新社）其中，最鮮明的例子，莫過於身為安理會常任理事國的俄羅斯，自2014年起，從併吞克里米亞起，不斷地對聯合國會員國烏克蘭的大規模公然侵略。結果，聯合國大會雖然在2022年3月2日通過了《第ES-11/1號決議》，譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，並要求俄國全面自烏國撤軍。但是，普丁置若罔聞，缺乏強制力的聯合國也就從此束手無策。

普丁可往，川普亦可往

俗話說「寇可往，吾亦可往」！既然，俄羅斯的普丁總統可以肆無忌憚地入侵烏克蘭；美國的川普總統，本於其對世界和平和美國國家安全的「良心良知」，獨行其事地「以實力實現和平」入侵委內瑞拉或伊朗又有何不可呢？

於是乎，以中俄「兩強」為靠山的委內瑞拉和伊朗，都在世人的瞠目結舌下，遭到了美國雷霆萬鈞般的軍事打擊。委內瑞拉堂堂的獨裁者馬杜羅直接從寢室被綁架美國受審。伊朗最高領袖哈梅內伊則在他數十位最高層官員的陪葬下，在美以第一波的精準空襲下，就被送去了天堂。

瓜熟蒂落見真章

俗話說：「打狗看主人」，事實上，打人家的狗，除了要顧及狗主人的面子之外，當然也要顧及狗主人會不會持棍反擊？但是，狗主人ㄧ旦碰到豪橫如川普的狠角色，又完全「不講武德」地將人家的狗往死裡打！有些怕被自家的狗連累而被打的狗主人，要不逃跑的比狗還快！要不就假裝與狗無關，索性見死不救，甚至於還補踢兩腳，以示劃清界線之絕決了斷！

美國推翻委內瑞拉左翼獨裁領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）。（路透檔案照，本報合成）2026年1月3日凌晨，美國對委內瑞拉發動的「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）就讓中國立馬陷入了「狗主」最尷尬的至暗時刻。因為，就在馬杜羅被抓的前幾個小時，他剛和副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在華麗的總統府觀花宮（Miraflores Palace）會見了中國特使邱小琪及其代表團和中國駐委內瑞拉大使蘭虎。就在雙方互致兄弟情誼，馬杜羅剛獲得來自習近平特使轉致的安心祝福而放心入眠之際，這位堂堂的一國總統，簡直就在中國特使眼皮子底下淪為美國的階下囚！

當時還在委內瑞拉首都的中國特使不但未致一詞，反而還加速離境，簡直就像是那個逃得比狗還快的主人ㄧ般！事實上，曾經訪華10次的馬杜洛，也曾於2025年5月10日在莫斯科出席「蘇聯偉大衛國戰爭勝利80週年」慶典期間與習近平親密會晤。

當時習近平熱誠宣稱兩國結下「鐵桿友誼」，馬杜洛也熱情回應中國是「偉大的朋友」，雙方更宣示要加強「全天候戰略伙伴關係」！結果，自馬杜羅夫婦被美國綁走後，習近平至今都還沒有為馬杜羅對美國說過一句狠話，似乎美國所抓的馬杜羅跟他「不熟」！

台語「龜笑鱉無尾」

俄羅斯國際新聞通訊社旗下的《歐亞日報》以：「俄羅斯沒有力量為委內瑞拉出頭那中國為什麼沒有出手？」為題痛批中國如今軍事能力超越前蘇聯，卻什麼都不敢做。（取自貼文）台語有句很生動的俗語叫做「龜笑鱉無尾」，來形容所謂的「五十步笑百步」！面對委內瑞拉的變局，雖然俄羅斯的普丁總統也和習近平ㄧ樣的沈默以對。但是，現任俄羅斯國立高等經濟學院（Higher School of Economics, HSE）歐洲和國際綜合研究中心 the HSE Center for Comprehensive European and International Studies主任的瓦西里·卡申（Vasily Kashin）在1月23日俄羅斯國際新聞通訊社旗下的《歐亞日報》 Eurasia Daily 卻以：「俄羅斯沒有力量為委內瑞拉出頭那中國為什麼沒有出手？」為題，Russia did not have the strength to stand up for Venezuela, and why didn't China help?

痛批中國如今的體量、兵力與軍事投送能力都已超越前蘇聯，卻什麼都不敢做，「根本沒有準備好參與世界大國的全球競爭」it is not at all ready to participate in the global competition of world powers.這位俄羅斯國師級的學者，嘲諷中國的行事作風「我們看到，北京再次試圖以《降低風險》的方式來應對局勢：先觀望、再談判、盡量減少損失，只求撐過這場危機。等到風頭過去之後，再像往常一樣舉辦論壇，大談《人類命運共同體》，邀請各國加入《一帶一路》合作⋯⋯。」

We see how Beijing is again trying to solve the problem, minimizing the risk: wait, try to negotiate, minimize losses, survive the crisis in the hope, as before, to hold forums, talk about the "fate of humanity" and invite everyone to cooperate within the framework of the Belt and Road Initiative.

瓦西里·卡申簡直只差沒有爆出「沒出息」三字而已！委內瑞拉錯把中國這個顢頇自私，卻坐擁體量碩大的「東瓜」，當作可安心依偎的西瓜，馬杜羅還把中國的花言巧語當靠山，難怪會被美國抓去吃牢飯了！顯然，馬杜羅沒來得及請我老媽去給他們講授一下：「冬瓜再大，也只是小菜」的大道理！

（作者為印太戰略智庫顧問）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

