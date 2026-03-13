自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

汪浩時間》台灣能不親美嗎？

這是一個講求實力與站隊的現實世界。親美不只是價值選擇，更是生存的保命符。民調顯示絕大多數台灣人「腦筋正常」，深知誰才是真正能提供安全保障的盟友，誰又是只會開空頭支票的黑幫老大。
汪浩時間

汪浩時間

2026/03/13 14:00

汪浩

TVBS民調顯示，77%的民眾公認「親美」至關重要；示意圖。（路透檔案照）TVBS民調顯示，77%的民眾公認「親美」至關重要；示意圖。（路透檔案照）最近由親中立場鮮明的TVBS所做的民調，無異於給予藍白陣營一記沉重的政治耳光。當77%的民眾公認「親美」至關重要，而藍白兩黨卻被近半數國民標籤為「反美政黨」時，這不僅是政黨形象的崩盤，更是戰略路線與主流民意的徹底脫節。

在2026年美軍於中東展現壓倒性實力的「史詩怒火」行動後，台灣人看得非常清楚：這是一個講求實力與站隊的現實世界。親美不只是價值選擇，更是生存的保命符。民調顯示絕大多數台灣人「腦筋正常」，深知誰才是真正能提供安全保障的盟友，誰又是只會開空頭支票的黑幫老大。這是一個講求實力與站隊的現實世界，親美不只是價值選擇，更是生存的保命符；圖為美以聯軍連日砲轟德黑蘭。（法新社檔案照）這是一個講求實力與站隊的現實世界，親美不只是價值選擇，更是生存的保命符；圖為美以聯軍連日砲轟德黑蘭。（法新社檔案照）

藍白立委若繼續在立法院卡關國防預算、玩弄「疑美論」，無疑是站在台灣人民的對立面。這份數據宣告了「大交易」幻想的破滅：台灣人要的是能抵禦侵略的實力，而非依附於威權體制的奴才心態。當親中媒體都不得不承認親美是全民共識時，那些自絕於主流民意外的政黨，終將被時代的巨浪所吞噬。中研院的另一份民調的結論大致相同。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書