汪浩時間》台灣能不親美嗎？

◎ 汪浩

TVBS民調顯示，77%的民眾公認「親美」至關重要；示意圖。（路透檔案照）最近由親中立場鮮明的TVBS所做的民調，無異於給予藍白陣營一記沉重的政治耳光。當77%的民眾公認「親美」至關重要，而藍白兩黨卻被近半數國民標籤為「反美政黨」時，這不僅是政黨形象的崩盤，更是戰略路線與主流民意的徹底脫節。

在2026年美軍於中東展現壓倒性實力的「史詩怒火」行動後，台灣人看得非常清楚：這是一個講求實力與站隊的現實世界。親美不只是價值選擇，更是生存的保命符。民調顯示絕大多數台灣人「腦筋正常」，深知誰才是真正能提供安全保障的盟友，誰又是只會開空頭支票的黑幫老大。這是一個講求實力與站隊的現實世界，親美不只是價值選擇，更是生存的保命符；圖為美以聯軍連日砲轟德黑蘭。（法新社檔案照）

藍白立委若繼續在立法院卡關國防預算、玩弄「疑美論」，無疑是站在台灣人民的對立面。這份數據宣告了「大交易」幻想的破滅：台灣人要的是能抵禦侵略的實力，而非依附於威權體制的奴才心態。當親中媒體都不得不承認親美是全民共識時，那些自絕於主流民意外的政黨，終將被時代的巨浪所吞噬。中研院的另一份民調的結論大致相同。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

