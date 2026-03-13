名家分享～曾淯菁》魯比歐開始發光 范斯卻被「彼得原理」卡住？——2028共和黨接班劇的微妙轉折

華盛頓開始出現一種頗為諷刺的政治畫面：最像MAGA革命者的人，反而可能不是最適合接班的人。而那位曾被視為「建制派」的佛州參議員，卻在全球危機的聚光燈下，慢慢變成了「帝國繼承人」。

◎ 曾淯菁

在政治世界裡，不缺驚奇。

某些人原本在一個位置表現得光芒四射，但一旦被推到更高的舞台，燈光突然變得刺眼，人卻顯得有點站不穩。管理學把這種現象叫做「彼得原理（Peter Principle）」——人往往會被升到自己能力「剛好不夠」的職位。

最近共和黨內部對2028的討論，似乎正悄悄浮現這種戲劇性的對比。

2028年總統大選，支共和黨持副總統范斯，還是國務卿盧比歐？結果幾乎是一面倒。（取自貼文）

2026年2月28日，Donald Trump在佛州Mar-a-Lago對大約25位共和黨金主與盟友做了一個非正式民調：如果2028要選總統，支持副總統JD Vance，還是國務卿Marco Rubio？

結果幾乎是一面倒。

現場的支持比例被描述為「80比20」，甚至有人說幾乎是「一致歡呼」。在美國政治的語境裡，這種氣氛通常代表一件事：某個人開始「ine through」了。而另一個人，則開始顯得有點卡住。

一、外交戰場的聚光燈

盧比歐最近的政治運氣，可以說好到令人羨慕。

2026年初，美國接連發生兩件震撼性的外交事件：一是推翻委內瑞拉政權的軍事行動；二是美以聯手對伊朗發動打擊，導致最高領袖Ali Khamenei在第一天就死亡，中東局勢瞬間升級。

這些事件的公共面孔，幾乎都是盧比歐。

身為國務卿，他在媒體、外交場合與國會聽證中不斷出面解釋戰略邏輯：伊朗威脅、毒品與恐怖組織網絡、能源與地緣政治秩序。換句話說，當世界突然變得很危險時，盧比歐剛好站在講台中央。

政治有時候就是這麼現實。

當歷史需要一個「解說員」，那個人往往就會變成下一個主角。

美國、以色列轟炸伊朗，多地傳出爆炸。也讓魯比歐變成下一個主角。圖為德黑蘭被空襲後冒出濃煙。（法新社檔案照）





甚至連川普都公開稱讚他可能是「史上最好的國務卿」。

二、范斯的「彼得原理時刻」

反觀副總統范斯，情況就有點尷尬。

在2024選戰時，范斯的表現堪稱明星級：辯論、電視訪問、左媒的攻防、文化戰議題，他總能在媒體戰場上精準出擊。

但外交與戰略決策，是另一個完全不同的世界。

范斯的核心理念是「America First的克制版本」——反對無止境的海外戰爭，對軍事介入保持高度懷疑。

這在選戰中很有市場，但在國家安全危機中就顯得僵化，不合時宜。

伊朗衝突就是典型案例。

據報導，范斯一開始對空襲並不熱情，傾向外交解決；川普最後仍決定動手，事實上，Vance幾度在重要外交事件與川普不同調。

范斯對伊朗衝突猶豫，很難成為英雄。（美聯社檔案照）

之後范斯當然公開支持政府決定，但政治舞台上，第一個猶豫的人通常很難成為英雄。

於是，一個微妙的印象開始形成：范斯很擅長在電視鏡頭前戰鬥，但當事情變成真正的國家戰略時，他似乎沒有那麼「自如」。

這正是彼得原理最典型的畫面，對美國國力，長遠未來最重要的事件，他反而猶豫不決，無法在機會來時，作明快決策。

三、慕尼黑的兩場演講

兩人的差距，在Munich Security Conference上尤其明顯。

2025年，范斯在慕尼黑發表了一場震動歐洲的演講。

他直接批評歐洲言論自由衰退、移民政策混亂，甚至暗示歐洲最大的威脅不是俄羅斯或中國，而是自己內部的價值腐敗。

內容或許有不少人認同，但外交場合畢竟不是Ｘ。

歐洲聽眾的反應，可以說相當冷，甚至左媒充滿謾罵。

一年後，盧比歐登上同一個舞台。

他講的其實是差不多的內容：歐洲需要重新認識自己的文明根基，移民政策必須改變，防務支出必須增加。

但他用了另一種語言。

他談「共同的基督教文明」、談「美國是歐洲文明的孩子」、談跨大西洋聯盟。

批評仍然存在，但包裝成了「文明對話」。

結果？全場起立鼓掌。

政治有時候不是說什麼，而是怎麼說。

四、語言優勢與戰略地圖

盧比歐還有一個范斯沒有的優勢：語言與地緣政治的天然契合。

川普外交政策的一個核心方向，是重新控制「西半球」——強化南美與加勒比海，守住美國「後院」，把中國的影響力逐步踼回亞洲。

在這個戰略裡，一個會西班牙語、熟悉拉丁美洲政治文化的國務卿，其實是極大的加分。

盧比歐在拉美國家直接用西班牙語演說、談判，效果往往遠超翻譯。

而范斯沒有這種背景。

魯比歐最近的政治運氣，可以說好到令人羨慕。美國接連發生兩件震撼性的外交事件。幾乎都是盧比歐出風頭。（路透檔案照）

在一個強調西半球聯盟的外交架構裡，語言本身就變成戰略工具。

五、接班劇的早期劇本

當然，距離2028還有很長的時間。

共和黨政治史告訴我們：今天的熱門人選，可能三年後就被新的明星取代。

但至少現在，川普陣營內部似乎已經出現一個初步輪廓：范斯像是一位優秀的選戰戰士——能衝鋒、能辯論、能打文化戰。

而盧比歐則開始像一個國家級領導人——能談外交、能安撫盟友、也能替戰略行動提供理論。

於是，華盛頓開始出現一種頗為諷刺的政治畫面：最像MAGA革命者的人，反而可能不是最適合接班的人。

而那位曾被視為「建制派」的佛州參議員，卻在全球危機的聚光燈下，慢慢變成了「帝國繼承人」。

（作者為資深媒體人）

