評論 > 投書

自由開講》女足踢進八強 看台卻還不能喊台灣

2026/03/13 09:30

◎ 再米

台灣女足在澳洲亞洲盃擊敗印度、闖進八強，本該是全台昂首的一夜；結果賽後最刺耳的消息，卻是看台上連「Taiwan」都不宜高喊。球員靠實力把八強門票踢回來，支持者卻不能用最自然的名字替她們喝采，這不是單純掃興，而是國際體育對台灣最難堪的雙重標準：可以要求全力拚戰，卻不能接受自然命名；可以要台灣贏球，卻不願讓台灣被正常喊出

前國家隊總教練陳貴人為台灣加油卻遭主辦方帶離現場，隨後出現兩名澳洲青年挺身而出、帶領球迷應援。（本報合成，@omarhsu授權提供）前國家隊總教練陳貴人為台灣加油卻遭主辦方帶離現場，隨後出現兩名澳洲青年挺身而出、帶領球迷應援。（本報合成，@omarhsu授權提供）更難堪的是，前國家隊教練陳貴人因在場邊喊出「Taiwan」被要求離開，足協也表示亞足聯先前已提醒球迷應使用「中華台北」或「Chinese Taipei」。這表示問題不是個別工作人員臨場反應過度，而是整套賽事框架早已先替台灣劃線：可以參賽，可以晉級，卻不能自在命名

國際體育最愛把「不該政治化」掛在嘴邊，但對台灣而言，真正先把政治帶進球場的，往往正是這套命名規則本身。同樣是三月，同樣受到官方名稱框架限制，東京巨蛋卻能出現滿場「Team Taiwan」與「Go Taiwan」的聲勢。經典賽的台灣球迷可以把球場撐出近乎主場的氣氛，澳洲女足看台卻連一句「Taiwan」都必須收斂。

當一支靠實力闖進八強的球隊，連支持者喊出「Taiwan」都要被提醒，受到管理的就不是音量，而是身分；圖為台灣女足晉級亞洲盃8強。（資料照，足球協會提供）當一支靠實力闖進八強的球隊，連支持者喊出「Taiwan」都要被提醒，受到管理的就不是音量，而是身分；圖為台灣女足晉級亞洲盃8強。（資料照，足球協會提供）這說明問題不只在名稱本身，更在不同主辦體系究竟願意留給台灣多少自然表達的空間。可以被動員進場，卻不能自然吶喊；可以被算進戰績，卻不能被正常命名，這正是最刺眼的荒謬。當一支靠實力闖進八強的球隊，連支持者喊出「Taiwan」都要被提醒，受到管理的就不是音量，而是身分。

球場原本應該獎勵表現、容納情感，卻在台灣身上變成另一種消音機制。勝利本來只該屬於榮耀，不該同時成為台灣再次被壓低聲量的證明。世界早已看見台灣球員的表現，真正還沒跟上現實的，是那些一面歡迎台灣參賽、一面又不肯讓台灣被自然喊出的國際體育規則。

女足踢進八強，證明台灣從來不缺在場上的實力；看台卻還不能大方喊出台灣，則暴露出國際體育至今仍不願面對的虛偽。若連最自然的名字都必須被管理，問題就從來不是觀眾太熱情，而是制度太怯懦。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

