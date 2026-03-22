自由開講》別把東京巨蛋新聞縮成一張帳單

◎ 再米

行政院長卓榮泰（中）現身東京巨蛋，為台灣隊加油。（中央社資料照）卓榮泰三月七日現身東京巨蛋，若最後只剩「機票誰出、維安誰付」，那不是監督到位，而是把新聞做小了。真正有分量的，不是哪一筆費用，而是台日一九七二年斷交後，現任行政院長已能在東京公開現身；更何況，日媒隨後披露，中國副外長孫衛東當晚即向日本駐中大使表達不滿。北京反應如此迅速，已替這一幕下了註腳：這不是單純看球，而是帶有政治意涵的公開場景。

日本對台正式框架沒有改寫，不代表公開互動沒有前移。日本《外交青書》持續將台灣定位為「極為重要的夥伴」與「珍貴的朋友」；去年四月的日美領袖聯合聲明，也重申台海和平穩定的重要。

東京巨蛋這一幕的關鍵，不在禮遇高低，而在日本明知北京必有反應，仍讓現任行政院長在高度公開場合現身；圖為東京巨蛋湧入大批台灣球迷。（資料照）東京巨蛋這一幕的關鍵，不在禮遇高低，而在日本明知北京必有反應，仍讓現任行政院長在高度公開場合現身。這代表台日互動的可見度，已比過去再往前推進一步。

帳可以查，但不能拿帳單取代新聞判讀。私人行程支出應清楚說明，首長安全維護是否合乎制度，也可依法檢視；可若所有討論都被壓成「全民有沒有買單」，一則涉及台日互動、北京反應與區域安全的新聞，就會被縮成低層次口水攻防。

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真正該追問的是，日本為何願意讓這一幕發生，北京又為何急著對這一幕表態。看不見這兩個問題，就看不見東京巨蛋新聞真正的重量；只剩帳單攻防，不只低估台日互動的變化，也錯過這則新聞最值得書寫的政治訊號。

（作者為退休人士）

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