自由開講》手機滑到民主失蹤 我們的大腦正在被佔領

◎ 張厚光

在二十世紀，戰爭爭奪的是地圖上的座標；在二十一世紀，戰爭爭奪的是人類大腦裡的「突觸連結」。今天的權力運作，不再只是消滅敵人，而是壟斷「現實」。誰能控制人們看到什麼、相信什麼、嘲笑什麼，誰就掌握了未來。

最近台灣網路出現一種奇特風景：政治人物的質詢畫面被剪成洗腦神曲，在短影音平台瘋狂傳播。有人邊運動邊唱，有人邊煮泡麵邊哼，甚至還有交響樂版本。原本嚴肅的國會問政，瞬間變成全民娛樂節目。像王世堅的質詢片段被剪成節奏強烈的「神曲」，在網路上病毒式擴散；而王義川對短影音文化的批評，又被反過來做成各種迷因。支持者笑，反對者怒，演算法則默默記錄點閱數。這不是政治娛樂化，而是戰場位移。王世堅的質詢片段被剪成節奏強烈的「神曲」，在網路上病毒式擴散。（資料照）

一、敘事操控：現實變成舞台

認知作戰像一座全球劇場。它不需要命令你投降，只需反覆演出「不可抗力」的戲碼。透過不斷強調危機、代價、衝突、失敗，人們會在壓抑氛圍中自動推導出結論——「反正改變不了」。最成功的洗腦，不是強迫相信，而是讓人以為那是自己理性思考後的結果。當政治被剪成十五秒短片，政策不再重要，節奏才是重點；立場不再靠論述，而靠表情包。民主討論，變成一場誰比較好笑的競賽。這不是言論自由的勝利，而是公共理性的撤退。

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二、演算法武裝化：笑聲就是破口

不需要說服所有人，只需做到兩件事：激化對立，孤立中間。它分析你的停留時間、情緒反應與偏好，然後餵給你更多相同內容。它不需要說服所有人，只需做到兩件事：激化對立、孤立中間。演算法不需要說服所有人，只需做到兩件事：激化對立、孤立中間；示意圖。（美聯社檔案照）

當社會被切割成互不理解的同溫層，每一群人都活在自己的「真實」裡。彼此無法對話的社會，就像無法握緊的拳頭——看似強大，其實鬆散。更諷刺的是，這套系統最愛傳播的，往往不是最重要的內容，而是最荒謬、最情緒化、最容易嘲笑的片段。我們以為自己在看政治，其實只是被訓練成演算法的情緒資料庫。

三、語言殖民：笑話改寫現實

當「侵略」被包裝為「管理」，當「威脅」被修辭為「穩定」，語言就完成了它的殖民。語言不是工具，而是理解世界的作業系統。一旦接受對手的詞彙，就等於在對手的系統裡思考。而網路kuso文化，正加速這種語言侵蝕。當嚴肅議題被變成迷因，當政治人物被固定成笑話角色，社會對公共議題的理解就逐漸扁平化。我們不再討論政策，只討論「有沒有梗」。

四、信任崩潰：民主的熱力學危機

心理戰最高境界，不是讓人相信謊言，而是讓人不再相信真相。透過製造大量互相矛盾的資訊，讓真相淹沒在雜訊裡，社會逐漸陷入集體虛無：「反正大家都在騙。」當信任瓦解，公共討論就失去基礎；當一切都可被嘲笑，任何價值都難以被捍衛。最終，人們只剩一種選擇：接受看似穩定的答案，放棄思考的成本。這是一種針對社會信任的「熵增攻擊」。心理戰透過製造大量互相矛盾的資訊，讓真相淹沒在雜訊裡，社會逐漸陷入集體虛無；示意圖。（美聯社檔案照）

五、最危險的不是敵人，而是我們的笑

今天的戰爭，不一定有砲火，但一定有推薦演算法；不一定佔領城市，但會佔領注意力；不一定控制疆土，但會塑造現實。真正的危機不是有人操弄資訊，而是我們樂於被操弄。當政治人物變成迷因素材，當公共議題變成娛樂節目，當公民只剩點讚與轉傳的反射動作，民主就不需要被摧毀——它會自己失重。

戰場已從地圖移向突觸，而我們仍以為自己只是在滑手機。如果連現實都可以被剪輯，那麼下一個被改寫的，也許不是政治人物，而是我們對世界的判斷能力。到那時候，真正「沒出息」的，恐怕不是任何政治人物，而是笑著看完一切的公民。

（作者服務於漢翔航空）

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