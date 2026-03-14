自由開講》習近平的崇禎現象

◎ 愚工

X帳號「新高地」2月23日發表評論文章稱，習近平在位已超過13年，有網友總結了一份長達30條的「只要他還在台上」清單，描繪了一個「經濟鏽蝕、社會窒息、外交孤立、民生崩潰、文明倒退」的中國社會末日圖景。這副末日圖景正好與史家評論明朝亡國之君崇禎的「崇禎現象」若合符節。【明史】對崇禎皇帝如此評價：「性多疑而任察，好剛而尚氣。任察則苛刻寡恩，尚氣則急遽失措。」意思是說：性格多疑且過度執著於細節察驗（任察），做事剛愎自用且意氣用事（尚氣），導致對待臣下苛刻寡恩、處事急躁而失去分寸，最終導致亡國。

習近平於中共20大破例連任總書記，在位已超過13年。（歐新社檔案照） 事實顯示，崇禎皇帝掌政十七年，換了17個刑部尚書、14個兵部尚書、50多個內閣首輔，導致行政效率極低；習近平亦不惶多讓，除了震驚海內外的突襲抓捕輔助其上位的張又俠，近三年內38位解放軍將領或被抓捕或被失蹤或被調查（其中不少還是其舊屬與親信）、先前毫無人性的「動態清零」防疫措施、夜郎自大地挑戰國際秩序、到處尋釁滋事、軍事侵擾印度、南韓、日本、台灣、越南、菲律賓等鄰國〜等等（任察）與（尚氣）行徑看到冰山一角。除了武官，在文官方面，據中共中央紀委國家監委通報，中國2025年有逾百萬件貪腐案立案調查，遭處分者達98.3萬人，再創新高。

習近平與崇禎皇帝的這些行徑套用史家嘲弄崇禎皇帝的俏皮話說就是「昏招連連步步錯，越是勤政越亡國」。

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輔助習近平上位的中共軍委會副主席張又俠，被「立案調查」。（歐新社檔案照） 近日，中共太子黨重量級人物，劉少奇的兒子劉源，對習近平的當前處境作出一個驚人的預判：「習近平很可能因焦慮急火攻心，最終成為一個瘋子」。習近平最終是否會發瘋，還是會步上崇禎後塵，自縊而亡，有待時間證明，但無論哪個結果，至少都可以讓國際社會迎來安寧的曙光。

（作者從商）

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