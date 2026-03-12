自由電子報
名家分享～張育萌》大場面來了！川普宣布啟動 301 調查，台灣和中國都被列入

名家分享

名家分享

2026/03/12 19:00

◎ 張育萌

大場面來了。川普宣布啟動301調查，台灣和中國都被列入——美國等於直接啪啪打臉那些鬼叫「重啟談判」的藍白立委。

①一覺起來，世界真的不一樣了。除了原本15%的全球關稅外，美國在宣布啟動「301 條款調查」——

講重點，川普去年開始課徵的「對等關稅」已經失效了（被最高法院裁定違法）。

名家分享～張育萌》大場面來了！川普宣布啟動 301 調查，台灣和中國都被列入美國總統川普宣布啟動新一輪的301條款調查，對象包括台灣、日本、南韓、中國、越南、印尼等貿易夥伴。（路透檔案照）
 現在的15%全球關稅，法源是「122 條款」，有150天的限制。也就是說，到7月底，現在的15% 「全球關稅」也會到期。

所以，川普現在啟動「301 條款」，要趕在7月底前上路，在「全球關稅」到期前無縫接軌。

②為什麼「301 條款」不能現在就上路呢？

因為，301 條款跟其他條款比起來，其中一個最大的不同就是必須先「調查」。

這個「調查」由美國貿易代表署發動——調查要說明原因、開公聽會，也要通知被調查的國家。

③看完美國貿易代表Greer的說法，局面就很清楚了——今天只是首波調查，用的理由是「產能過剩」。

美國貿易代表Greer的說法，301首波調查，用的理由是「產能過剩」。（法新社檔案照）美國貿易代表Greer的說法，301首波調查，用的理由是「產能過剩」。（法新社檔案照） 這第一波調查名單總共有16國，包括中國、台灣、南韓、日本、越南、印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、柬埔寨、孟加拉、印度、歐盟、瑞士、挪威和墨西哥。

④這一串名單裡，除了我們自己（台灣）之外，有幾個重點——我們主要的貿易競爭對手，日本、南韓和歐盟都上榜。

同時，中國當然也無法倖免。

事實上，中國已經是301條款的熟客了。早在8年前，川普第一任內，就卯起來用301條款，對中國3,700億美元的商品加稅。

名家分享～張育萌》大場面來了！川普宣布啟動 301 調查，台灣和中國都被列入中國已是301條款的熟客了。早在8年前，川普第一任內，就卯起來用301條款，對中國3,700億美元的商品加稅。（歐新社檔案照）
 ⑤接下來還會有第二波。而且很快，Greer說第二波可能明天就會啟動了——第二波調查的會是「強迫勞動產品」。

台灣很可能也會再上第二波名單，因為我們在關稅談判時，就被美國要求要改善漁工權利。

不過，我認為這倒不必太擔心，因為這是我們在關稅談判時就答應美國會做到的，台灣的漁業署和勞動部已經承諾，要落實「禁止收仲介服務費」和漁船勞檢。

⑥重點來了——那像台灣這樣，已經完成關稅談判的國家呢？

Greer的原句是「我感覺這些國家還是希望維持協議，川普總統也希望維持這些協議。」（”My sense is that these countries continue to want to deal, and President Trump continues to want the deal.”）

美國也知道，原本的協議是基於「對等關稅」談出來的，所以可能會是跟「301 調查」是「分開單獨存在」，甚至可能有衝突的地方。

台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。（資料照，行政院提供）台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。（資料照，行政院提供） ⑦但Greer今天講的最重要一句話是「各國的承諾和協議執行情況，在跟『301條款調查』互相衝突時，會被納入考量。」

講白話文，「301調查」不受到原本協議的拘束，也就是美國貿易代表署完全可以無視協議結果再加稅。

但同時，「301調查」會考量各國履行協議的情況。

⑧其實，簡單區分只有兩種情況——第一種，國家好好履行協議，美國可以豁免或降低關稅。

如果有國家「不履行」原本的關稅協議，美國很可能直接用301調查加稅。

名家分享～張育萌》大場面來了！川普宣布啟動 301 調查，台灣和中國都被列入如果有國家「不履行」原本的關稅協議，美國很可能直接用301調查加稅。。（彭博檔案照）
⑨ 我講N遍了，要怎麼跟美國談，跟「喜歡或討厭川普」真的一點關係都沒有。除非台灣都不跟美國買賣，產業完全跟美國斷鏈，否則我們該想的是「怎麼做可以爭取最大利益」。

那如果看到這裡，還有人覺得要「重啟談判」，腦迴路真的有點異於常人。

原本喊很大聲，堅持要「重啟談判」的王鴻薇、賴士葆和翁曉玲，一個都不要跑，趕快出來打球啊。

國民黨立委賴士葆等人，堅持要「重啟談判」。（資料照）國民黨立委賴士葆等人，堅持要「重啟談判」。（資料照） （作者為世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

