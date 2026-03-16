自由開講》檔案解密與國殤紀念：民主運動史之於轉型正義的公民教育

◎ 朱孟庠

年年紀念二二八，加害者及其後代還是囂張跋扈，是紀念辛酸？終於二二八國殤日前，國發會檔案局公告：林義雄宅血案，移入檔案局的檔案均已解密，以關鍵詞於國家檔案資訊網查詢，共有一三七三筆目錄，各界可申請應用。希望以此推動公民教育，認識民主運動史，有助轉型正義、深化民主，進而凝聚國家共識團結抗敵。

不應遺忘那個「 特務」治國的「警總年代」

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二二八國殤日前，國發會檔案局公告，林義雄宅血案，移入檔案局的檔案均已解密。圖為國家檔案館。（資料照）

遺憾！二十一世紀台灣社會仍存有加害者思維：民進黨執政那麼久，林宅血案怎查不出真相？早就該公開檔案啊！和二二八一樣，每年拿來當作「政治提款機」，煽動對立獲取選票。年輕人你真了解什麼是「極權」？清楚那個「特務」統治的「警總年代」有多恐怖？



回想生長於眷村的我，竟連二二八事件都是在一九八九年鄭南榕自焚後才第一次聽說；一九七七年進入北市博愛特區就讀女師專，當時凡公費生不論軍、警、教，入學不久就被集體入黨（中國國民黨）；接著五年在學校附近總會經過博愛路一七二號的警備總司令部，好奇「它」是幹什麼的？直到一九九一年參與廢除刑法一○○條集會遊行後，才漸知道「特務時代」情治系統是如何監控。一九九五年後參與地下電台（解嚴後黨國仍壟斷媒體）的主持（寶島新聲TNT及綠色和平），積極補課，深掘台灣史才漸形塑了堅定的台灣意識。今天出生就享有自由民主的年輕人，不該和白恐世代般，對民主運動史無知，對極權壓迫無感，以致對國家的未來缺少方向感。

戒嚴時期整個台灣如當代哲學巨人傅柯於《規訓與懲罰----監獄的誕生》中所提的「全景敞視」的大監獄，透過「情治系統」監控人民的思想，其對權力／空間的宰制，是一點一點從生活中建構起，威權符碼無處不在，讓你規訓、麻木、馴服而內化…再不聽話就血腥「滅門」。何止是綠島？東本願寺？戒嚴時代台灣島嶼本身就是一座大監獄。

據二○二○年曝光的機密文件更揭露，當時黨國體制採取「兩手策略」來確保政權穩定：一方面透過軍隊與警情系統進行鎮壓，另一方面則縱容甚至利用黑幫勢力作為「政治打手」，如江南案等，黨國與幫派（如竹聯幫）之間世沆瀣一氣的依附關係。

國史館史料重現「江南案」，曝政府指使黑幫「越洋謀殺」。（資料照）所以檔案公布就有真相？能讓加害者認錯接受審判？

就連承接蔣家所有政治利益的蔣萬安，對滅門血案至今也沒一句道歉，何況林宅血案監察委員指出，檔案雖解密，關鍵錄音（如案發時凶手從林宅撥出的電話錄音）曾被國安單位掌握，但早就被滅，似遭到「系統性毀滅」。

一九九一年廢止《動員戡亂時期臨時條款》，國家進入憲政常軌，具軍法審判與特務性質的「警總」已不符時代需求。 一九九二年八月一日警總裁撤後，轉為軍管區司令部、海巡署及調查局，當時還在位的這批長期迫害人權的情治頭子，特務劊子手們不會將最核心的檔案銷毀？等著人來清算？目前調查局留下較多的是早期資料，相關人已經退休或死亡；至於後期極為核心的重案關鍵檔案多被銷毀，已不足以窺視「警總時代」的真相、全貌。

加上轉型正義之教育不足，即使連寇世勳老牌演員，及家族是深藍軍情系統的一○一董事長賈永婕，都承認對歷史悲劇缺乏足夠的思考認識。這提醒：台灣孩子至少該從理解什麼是「極權」開始。

一○一董事長賈永婕，承認對歷史悲劇缺乏足夠的思考認識。（資料照）

警總在臺灣戒嚴時期執行軍事動員、文化審查、入出境管制與電信監聽等，是權力巨大的特務機關。半個世紀來他們作威作福，迫害人權，今天的年輕人恐都不清楚，深化民主，從「轉型正義」之教育做起，起碼認識「警總時代」的極權壓迫，閱讀民主運動史，珍惜前輩血與淚犧牲所換來的自由和平！



（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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