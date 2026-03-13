自由開講》台日斷交54年後 行政院長踏上了日本國土

◎ 張崇廉

台灣的外交處境一向艱難，沒想到一張WBC門票讓台灣和日本在斷交54年後讓我們的行政院長在踏上了日本國土，這張門票真值了，且實在很令人振奮。

行政院長卓榮泰（中）現身東京巨蛋，為台灣隊加油。（中央社資料照）然而這張門票要讓我們更進一步了解的是，從日本高市首相「台灣有事，日本有事」，一直到今天台灣行政院長踏上日本國土，代表日本已經果斷地從戰略模糊走向戰略清晰，且日本也體會到台、日唇齒相依，台灣一旦受中國攻擊，甚或佔領，將直接影響日本自身、甚至整個亞太地區「存亡危機事態」，因此，台灣行政院長此次日本行，代表著台日同盟戰略更清晰。

台灣多年來、無論國民黨或民進黨執政，我們的外交處境因中共「一個中國」為由打壓，一直是很艱困的，然而為了為了突破外交困境，運用各種變形外交模式來擴展台灣的國際空間，例如1994年「渡假外交」訪問菲律賓、印尼、泰國等，然而，這次「看球賽」，如同先前的模式，只是一個表面上的動作，實質外交、第一島鍊戰略意義才是我們要關注的重點這很難懂嗎？

可是，一個以看球賽為緣由去實現的實質外交，卻被藍白亂成「私人行程」、「經費」、「包機」等原因不斷攻擊，實在令人可笑。

國民黨是太久沒執政，而忘了台灣一直以來都是以這種「私人行程」方式去和非邦交國家實質來往的嗎？我們坦白講，不是忘了，這次院長去日本，唯二不高興的就是中國政府及中國國民黨，但我們很慶幸政府為維護這一段台、日，進而是和全世界友邦的外交默契，忍受著讓藍白陣營這般幼稚的攻擊，因為就是「私人行程」，日本回應中國也是因這是「私人行程」，故沒有評論.....這都是外交上的一種大家都心知肚明的用辭。

立法院藍白陣營不斷以「1.25兆國防預算太高」為由，封殺國防特別條例。（資料照）這兩年來，內政方面，毁憲亂政，擋國家總預算，阻礙國家發展；國防方面，擋可以讓台灣國軍更強大的預算，弱化台灣防衛能力；沒想到今天連外交也要破壞，明知這種不能公諸於檯面的「私人行程」，卻一直針對性地攻擊，這會台灣在國際上得不到盟邦的信任進而被孤立，如此，台灣真的就成為中國的內政問題了，台灣只能由中國予取予求，而任何一個國家都無法伸出援手，因為是中國內政問題。

看著全台灣人民，從棒球12強到經典賽那種「Team Taiwan」的團結氣勢，看得出李登輝前總統提倡的台灣的主體意識已衍然在這一代台灣人心中成形，而非四、五十年前那種大中國主義的意識，這無關政治語言，而是代表一個全民對這塊土地的認同，也因為這樣，我們得到國際友人的尊重及認同，最簡單的例子，2024年12強棒球賽時捷克拿著台灣國旗時說的句：『你們不能拿國旗，我們幫你！』、天啊，多溫馨。另個例子，WBC日本雖大勝台灣，台灣對戰韓國時，很多日本人來幫台灣加油，這當中你看不出那種日本人勝利者的優越模樣，反而是種朋友間的溫馨感。

因此，相信這種不同於中國文化的台灣意識會一直深植人心，並一代代傳下去，若中國國民黨不能明白這種潮流，一直要把台灣帶往中國，勢必會消失在台灣。



（作者為服務業、海軍退役少校）

