自由開講》王鴻薇尖銳質詢卓揆被打臉 藍委失速翻車的質詢日常

◎ 姚文禮

立法院的質詢台，本應是監督政府的神聖戰場。然而近來國民黨立委王鴻薇的表現，讓人不禁懷疑：立法院究竟是最高民意機關，還是政客拍攝宣傳素材的片場？

行政院長卓榮泰（中）赴東京WBC觀賽，創下了台日斷交以來首度閣揆訪日的外交突破。（中央社）行政院長卓榮泰赴東京WBC觀賽，創下了台日斷交以來首度閣揆訪日的外交突破。為了不造成外交衝突，並避免在總預算卡關之際讓在野黨抓到把柄，卓榮泰向民航局申請私人包機從松山機場起飛。然而國民黨立委王鴻薇盯上了「包機」兩字，興沖沖備好精美圖卡，準備在質詢台上大殺四方。

她的邏輯很簡單：私人包機可以在松指部軍用機場起降嗎？國防部長顧立雄只用了兩個字，把整場攻勢打回原形：「可以。」王鴻薇當場語塞，開始翻資料、語無倫次，原本鋒芒畢露的質詢攻勢，瞬間潰不成軍。那精心製作的圖卡，此刻大概只剩尷尬的重量。事實上，稍微做過基本功課就能查到：松山機場本來就是軍民合用機場，民航局依法與空軍簽有「使用空軍基地協議書」，民用航班有需要時，可向松指部商借停機坪；反過來，軍機有需要也可以商借松山機場的民用設施。

國民黨立委王鴻薇。（資料照）這不是王鴻薇第一次在未查清事實的情況下衝鋒陷陣，也絕非國民黨第一次以「質詢」之名行「作秀」之實。近年來，藍白在野黨的問政模式，已形成一套不負責任的SOP：先鎖定一個聽起來有爭議的點、製作視覺強烈的圖卡、在攝影機前慷慨激昂地發問——至於答案是否站得住腳，反而不在考量之列。

這種模式的代價，由全體納稅人承擔。每一次毫無根據的質詢，都在消耗政府官員本應用於施政的時間與精力；每一次被事實打臉的表演，都在侵蝕民眾對立法機構的信任。監督政府是在野黨的天職，但監督必須建立在事實之上，否則不過是政治噪音。

更令人憂慮的是，這種「先射箭、後畫靶」的問政文化，折射出的是國民黨整體監督能力的空洞化。黨內若有健全的幕僚研究體系，類似這次「私人包機可否使用軍民合用機場」的基本法規問題，根本不可能送上質詢台丟人現眼。然而一次次的翻車，恰恰說明他們要的從來不是答案，而是政治效果。當一個政黨把質詢當作製造聲量的工具，把圖卡當作問政的核心競爭力，台灣的國會監督，也就只能淪為一場精心包裝、內容空洞的政治秀。

（作者為台北市民）

