自由開講》讓母語走進閱讀箱──談校園閱讀制度中的客語書籍

◎ 黃麗芬

近年來，各級學校積極推動閱讀教育，不少學校設置「班級閱讀箱」，由圖書館為每個班級準備一箱書籍，讓學生在固定時間閱讀。以國中為例，通常安排每位學生一學期六至八本書，包含中英文讀物，內容涵蓋文學、科普，藉此培養學生穩定的閱讀習慣與理解能力。這樣的制度原本立意良好，目的是深化校園閱讀文化，讓閱讀成為日常學習的一部分。然而，在這樣的閱讀制度中，本土語言書籍卻幾乎缺席。

自十二年國教課綱實施以來，本土語言已納入國中小必修課程，客語、閩南語與原住民族語逐漸走進校園。學生在課堂上學習母語的發音、詞彙與基本對話，但若進一步觀察學校圖書館的藏書，卻會發現能提供學生閱讀的客語書籍往往寥寥可數，有些學校甚至幾乎沒有。課堂學習與閱讀資源之間，出現了明顯落差。

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本土語言逐漸走進校園，學生在課堂上學習母語的發音、詞彙與基本對話，。（資料照） 語言的學習若只停留在每週一節課，很難真正建立能力。任何語言的養成都需要閱讀作為基礎。透過閱讀，學生不僅能增加識字量，也能累積詞彙、熟悉語法，逐漸培養語感。若缺乏可以自由閱讀的母語書籍，本土語言課程便容易停留在零碎學習，難以形成穩定的語言能力。

對客語而言，這樣的情況更為明顯。隨著生活語言環境改變，客語在日常生活中的使用場域逐漸縮小，校園往往成為少數仍能接觸到母語的地方。如果學校圖書館仍以華語或外語書籍為主，母語便難以進入學生的閱讀生活。久而久之，學生容易形成一種印象：華語與英語是閱讀與知識的語言，而母語只存在於課堂或家庭對話之中。

因此，在推動校園閱讀時，有必要重新思考「班級閱讀箱」的配置。若一學期安排六至八本的閱讀書籍，其中至少應納入一本到兩本本土語言作品，例如故事集、小說、散文......等。透過閱讀箱的循環制度，學生便能在日常閱讀中自然接觸母語，而不只是課堂上的短暫學習。

閱讀教育的目標，不只是培養閱讀能力，更在於形塑文化視野。當學生的閱讀世界裡只有主流語言，母語便容易被邊緣化；相反地，當母語也能出現在書頁之中，它便能自然融入知識與生活。

在推動校園閱讀時，有必要重新思考「班級閱讀箱」的配置，圖為客語文學新作品。（資料照）「班級閱讀箱」看似只是校園閱讀制度中的一個小環節，卻可能影響一整個世代的閱讀經驗。若希望本土語言在校園真正扎根，讓母語走進閱讀箱，才是最實際、也最容易開始的一步。

（作者為本土語教育工作者）

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