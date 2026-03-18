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自由開講》面對輸贏 棒球教孩子的兩件事

2026/03/18 09:00

李基福

台灣在十二強賽事奪冠。（資料照）台灣在十二強賽事奪冠。（資料照）台灣隊挾著十二強賽冠軍的頭銜，以及全台球迷的期待，前進日本東京打世界棒球經典賽。只是前兩戰的比賽結果完全超乎預料，不僅首戰對澳洲的比賽未能順利拿下，第二場對日本的比賽，更以十三比零的大比分差，於七局被提前結束。

這樣的事實，對於已經把棒球視為國球的台灣民眾來說都異常的殘酷與沉重。但是，身為大人者，可以透過這個不是自身經歷，卻可以明顯感受到的切身之痛，來教導我們的孩子以下兩件事：

首先，不要忽略風險的存在：在經典賽開打前被台灣隊視為重要火力奧援的龍恩（JonathonLong）以及李灝宇陸續因傷退賽，且在對澳洲之戰，還折損了台灣隊長陳傑憲，使得台灣隊的戰力大打折扣。然而，人生通常也是如此，無法預料的黑天鵝與風險永遠存在，因此可以教導孩子，在面對事情時，除了做最充足的準備，也必須要有第二備案，以因應不時之需。

面對比賽失利，批評裁判的好球帶判決有問題，以及對手故意投觸身球，都無法改變比賽的結果，只會凸顯自己欠缺運動家精神；台灣隊陳傑憲對戰澳洲時遭觸身球擊中。（資料照）面對比賽失利，批評裁判的好球帶判決有問題，以及對手故意投觸身球，都無法改變比賽的結果，只會凸顯自己欠缺運動家精神；台灣隊陳傑憲對戰澳洲時遭觸身球擊中。（資料照）其次，不要失去風度與韌性面對比賽失利，批評裁判的好球帶判決有問題，以及對手故意投觸身球，都無法改變比賽的結果，只會凸顯自己欠缺運動家精神，更會使自己失去追求進步的動力。現在的台灣孩子因為少子女化的關係備受呵護，少有面對挫折的機會，但是挫折卻是成長必需的養分，透過這次台灣隊在經典賽面臨的考驗，我們可以間接教導孩子面對失敗應該有的正確態度。

這屆棒球經典賽，不管台灣隊最終的戰績如何，都已經幫全體台灣民眾上了最寶貴的一課，而且相信風雨過後，台灣民眾依舊會對棒球不離不棄，因此大人們應該把握這樣的機會，引導與陪伴孩子，如此孩子就能學會怎樣面對自己人生裡的風雨。

（作者為教育工作者）

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