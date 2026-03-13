自由電子報
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》台灣毋需過度擔心美國的301調查

沈榮欽 國際視野

2026/03/13 21:10

◎ 沈榮欽

川普政府今天宣布對台灣等國啟動301調查，遭到調查的16個經濟體分別是：

亞洲：中國、台灣、日本、韓國、新加坡、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南、孟加拉、印度。

歐洲：歐盟、瑞士、挪威。

美洲：墨西哥。

川普政府週三（3/11）依據《1974年貿易法》第301條 ，針對外國製造業啟動一項新的貿易調查，可能依此重新建立新一波關稅，調查對象包含台灣等共有16個主要貿易夥伴。（美聯社檔案照）川普政府週三（3/11）依據《1974年貿易法》第301條 ，針對外國製造業啟動一項新的貿易調查，可能依此重新建立新一波關稅，調查對象包含台灣等共有16個主要貿易夥伴。（美聯社檔案照）美國貿易代表Jamieson Greer表示，這次調查重點鎖定在「結構性產能過剩」，特別是那些製造業產能利用率低下、卻仍靠著大量補貼將廉價商品銷往美國，導致美方出現巨額貿易赤字的國家。

換句話說，台灣被列入調查名單中，主要是因為和美國的貿易順差過大所致。

要被301調查報告認定違反該條款，有以下三種情形：

第一，違反國際貿易協定

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，調查重點鎖定在「結構性產能過剩」，特別是那些製造業產能利用率低下、卻靠大量補貼將廉價商品銷往美國，導致美方出現巨額貿易赤字國家。（歐新社檔案照） 美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，調查重點鎖定在「結構性產能過剩」，特別是那些製造業產能利用率低下、卻靠大量補貼將廉價商品銷往美國，導致美方出現巨額貿易赤字國家。（歐新社檔案照）例如WTO協定或雙邊或區域自由貿易協定，但是台灣才剛和美國協商完成台美對等貿易協定（ART），對此毋需擔心。

第二，不合理或歧視性的政策

需要滿足以下條件：

不合理（unreasonable）

不公正（unjustifiable）

歧視性（discriminatory）

這點台灣大多數產業已經經過和美國協商，也不需擔心。

第三，對美國商業造成負擔

沈榮欽國際視野》台灣毋需過度擔心美國的301調查台灣與美國在美東時間2月12日完成簽署台美對等貿易協定（ART）。（資料照，行政院提供）
這是台灣唯一需要擔心的，因為這點十分模糊。結合USTR（美國貿易代表署）表示：除了產能過剩，調查範圍還會擴及政府補貼、壓低薪資、國營企業非商業行為、匯率手段等不公平競爭行為，是台灣唯一需要小心的地方。

台灣的國營企業對美國商業很少造成損害，難以符合條件。半導體已經和美方達成共識，大概也不太需要擔心。過去曾經發生過的案例主要是匯率操縱、政府補貼與強迫勞動，因為USTR説強迫勞動會列入下一波調查範圍，大概只有匯率可能會遭到批評。

事實上，從產能過剩、強迫技術轉讓、市場准入限制和不公平補貼，或甚至是超級301的智慧產權侵犯，中國才會是符合301條款的主要大國

要注意的是，301條款具有明確的行政程序，通常12個月完成調查，這次川普政府要求在七月份前完成16個經濟體的調查，只有四個多月的時間，而且在調查期間，美國政府通常會與對方政府協商

以USTR的員工能量，就算能勉強完成，恐怕也會十分粗糙，屆時要是有人告上法院，USTR未必能夠勝訴，因此這次的威脅力道，要遠遜於過去。

整體而言，在台灣卓榮泰內閣完成與美的談判協商之後，在結構底定的情況下，毋須太過擔心本次的301調查。（取自貼文）整體而言，在台灣卓榮泰內閣完成與美的談判協商之後，在結構底定的情況下，毋須太過擔心本次的301調查。（取自貼文）整體而言，在台灣卓榮泰內閣完成與美的談判協商之後，在結構底定的情況下，毋須太過擔心本次的301調查。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

