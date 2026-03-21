自由開講》校園暴力頻傳 被掏空的教師管教權

◎ 楊智強

近一週校園暴力頻傳，新竹縣低年級生開顱撞傷案法院判加害方賠28萬、頭皮終生疤痕；新竹市中學女學生走廊逼同學鞠躬道歉影片瘋傳；台中國小小二文具聯絡簿屢失、比賽服裝遭剪爛疑長期霸凌；台中私高男被壓制跨坐拍片，質疑打鬧界線失控。在教師管教權架空的校園，青少年暴力已成社會危機。

新竹市中學女學生走廊逼同學鞠躬道歉影片瘋傳，學校表示，已啟動調查機制請雙方家長到校處理。（資料照，取自網路影片）

每當此類爭議爆發，輿論往往陷入「管教與人權」的零和對立，然而，與其指責第一線師生，我們更應正視台灣在從威權走向民主的教育轉型中，只走了一半的制度革命。

回顧歷史，台灣立法全面禁止校園體罰，象徵著「身體不可侵犯權」正式扎根校園，管教不再依賴個人的權威，而是回歸專業程序與法律正當性。然而，當文明的進步伴隨兒少權利不斷高漲，教師卻往往發現自己身處專業支持的孤島，手中缺乏足夠的制度工具，來因應日益複雜的教學環境。

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觀察教育先進國家的發展趨勢，我們可以發現，「管教」不應只是教師個人的修養，而應是國家的制度能力。在芬蘭，精緻教育的核心在於極低的人生師比與小班制設計，讓每位孩子都能在完善的觀察網中獲得適性支持。德國法律保障教師的「教育環境優先權」，賦予老師立即要求干擾者離開教室的權力，並交由專責社工接手。

台灣的教育轉型已走過「破除舊習」的階段，建議教育部應將政策視角從單純的「禁止」轉向實質的教學環境升級。首先，應全面推動降低班級人數，不僅是為了減輕教師負擔，更是為了落實民主教育中的個別尊重。

其次，應實質提昇教師員額編制。透過充裕的人力配置，讓教師能從繁重的行政庶務中抽身，回歸輔導管教與教學的專業本質，建立起具備韌性的校園安全網。

建議教育部應全面推動降低班級人數，不僅是為了減輕教師負擔，更是為了落實民主教育中的個別尊重。（資料照） 教育是國家的根基，莫讓教師在第一線孤軍奮戰。唯有教育部拿出決心，揮別過往「重防堵、輕支持」的行政邏輯，將預算精準投入於降低生師比與提昇教師員額編制，讓教室從擁擠走向精緻，落實專業分工並守護教師勞動尊嚴。不僅能穩定眼前的校園秩序，更能深化台灣民主教育的永續發展，通往高品質精緻教育。

（作者為國小教師、嘉義縣教師職業工會副理事長）

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