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自由開講》校園暴力頻傳 被掏空的教師管教權

2026/03/21 07:30

◎ 楊智強

近一週校園暴力頻傳，新竹縣低年級生開顱撞傷案法院判加害方賠28萬、頭皮終生疤痕；新竹市中學女學生走廊逼同學鞠躬道歉影片瘋傳；台中國小小二文具聯絡簿屢失、比賽服裝遭剪爛疑長期霸凌；台中私高男被壓制跨坐拍片，質疑打鬧界線失控。在教師管教權架空的校園，青少年暴力已成社會危機。

自由開講》校園暴力頻傳 被掏空的教師管教權新竹市中學女學生走廊逼同學鞠躬道歉影片瘋傳，學校表示，已啟動調查機制請雙方家長到校處理。（資料照，取自網路影片）
 每當此類爭議爆發，輿論往往陷入「管教與人權」的零和對立，然而，與其指責第一線師生，我們更應正視台灣在從威權走向民主的教育轉型中，只走了一半的制度革命。

回顧歷史，台灣立法全面禁止校園體罰，象徵著「身體不可侵犯權」正式扎根校園，管教不再依賴個人的權威，而是回歸專業程序與法律正當性。然而，當文明的進步伴隨兒少權利不斷高漲，教師卻往往發現自己身處專業支持的孤島，手中缺乏足夠的制度工具，來因應日益複雜的教學環境。

觀察教育先進國家的發展趨勢，我們可以發現，「管教」不應只是教師個人的修養，而應是國家的制度能力。在芬蘭，精緻教育的核心在於極低的人生師比與小班制設計，讓每位孩子都能在完善的觀察網中獲得適性支持。德國法律保障教師的「教育環境優先權」，賦予老師立即要求干擾者離開教室的權力，並交由專責社工接手。

台灣的教育轉型已走過「破除舊習」的階段，建議教育部應將政策視角從單純的「禁止」轉向實質的教學環境升級。首先，應全面推動降低班級人數，不僅是為了減輕教師負擔，更是為了落實民主教育中的個別尊重。

其次，應實質提昇教師員額編制。透過充裕的人力配置，讓教師能從繁重的行政庶務中抽身，回歸輔導管教與教學的專業本質，建立起具備韌性的校園安全網。

建議教育部應全面推動降低班級人數，不僅是為了減輕教師負擔，更是為了落實民主教育中的個別尊重。（資料照）建議教育部應全面推動降低班級人數，不僅是為了減輕教師負擔，更是為了落實民主教育中的個別尊重。（資料照） 教育是國家的根基，莫讓教師在第一線孤軍奮戰。唯有教育部拿出決心，揮別過往「重防堵、輕支持」的行政邏輯，將預算精準投入於降低生師比與提昇教師員額編制，讓教室從擁擠走向精緻，落實專業分工並守護教師勞動尊嚴。不僅能穩定眼前的校園秩序，更能深化台灣民主教育的永續發展，通往高品質精緻教育。

（作者為國小教師、嘉義縣教師職業工會副理事長）

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