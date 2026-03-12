自由電子報
林修民 半導體看天下》安世半導體給全球企業在中國經商的教訓

這就是法治跟人治的差別，也是自由與奴役之間的分別。在法治底下、包含公司治理在內的自由市場，上面的題目根本就不是問題，但是在人治的中國環境，情況就大不相同，這表示很多在中國經商或是投資的人，常常都忘記中國共產黨是一個消滅資本為核心目標而存在的組織。
林修民

林修民

2026/03/12 21:00

◎ 林修民

《路透》週一 （3/9） 報導，安世半導體 （Nexperia） 中國子公司表示已開始生產多款與安世半導體相同類型的晶片產品，但改採12吋晶圓製程，而荷蘭母公司目前無法在歐洲生產此尺寸晶圓，至於荷蘭母公司則拒絕對上述說法發表評論。

原本安世半導體的營運模式為在歐洲生產晶圓，再運往中國進行封裝與組裝，但在荷蘭與中國衝突升高後，安世中國宣布「獨立運作」，而荷蘭母公司則以未收到付款為由停止向中國提供晶圓。

外媒報導安世半導體 （Nexperia） 中國子公司表示，已開始生產多款與荷蘭安世半導體相同類型的晶片產品。（路透檔案照）外媒報導安世半導體 （Nexperia） 中國子公司表示，已開始生產多款與荷蘭安世半導體相同類型的晶片產品。（路透檔案照）在最新聲明中，安世中國表示，已利用12吋晶圓生產多種產品，包括雙極型分立元件 （Bipolar discrete devices）、蕭特基整流器（Schottky rectifiers） 以及靜電放電保護元件（Electrostatic discharge devices）。這些產品屬於較為基礎的半導體元件，安世半導體原本也有生產。

沒有法治底下的公司什麼事情都會發生

一個子公司居然能夠自己獨立，跟自己的母公司對嗆，真是讓人嘖嘖稱奇。雖然荷蘭的情況也是子公司跟控制的母公司槓上，但是那個是由於獨立的司法審查、法院所支持的命令，跟中國沒有法治，法院全部都是跟黨走的情況完全不一樣。

安世中國表示，已利用12吋晶圓生產多種產品，示意圖。（彭博檔案照）安世中國表示，已利用12吋晶圓生產多種產品，示意圖。（彭博檔案照） 子公司居然推出產品直接跟母公司競爭

現在的情況就是中國子公司與荷蘭母公司推出一模一樣的產品互相競爭，而且還掛同樣品牌，這個在世界公司史上也算奇聞了，而在半導體業的中國市場，這個還不是唯一的例子，之前也同樣發生過安謀（ARM）中國子公司跟英國的母公司直接槓上過。

外資在中國的子公司到底是應該聽母公司的還是聽黨的？

安謀（ARM）中國子公司先前和英國的母公司直接槓上過。（路透檔案照）安謀（ARM）中國子公司先前和英國的母公司直接槓上過。（路透檔案照） 這就是法治跟人治的差別，也是自由與奴役之間的分別。在法治底下、包含公司治理在內的自由市場，上面的題目根本就不是問題，但是在人治的中國環境，情況就大不相同，這表示很多在中國經商或是投資的人，常常都忘記中國共產黨是一個消滅資本為核心目標而存在的組織。

很多人會覺得在中國經商就跟在歐美日等法治國家經商一樣就是為了要賺錢、那是因為你的存在還沒有威脅或者是妨礙到中國共產黨的利益，一旦情況改變，特別是半導體現在又是全球競爭的敏感科技，中國共產黨就會露出消滅資產階級的本質出來，這就造成的上述安世與之前安謀半導體紛爭的原因。

中國的市場雖然很誘人、但還是要記住一句永恆的名言-天底下沒有白吃的午餐，特別是在沒有法治的市場更是如此。

很多在中國經商或是投資的人，常常都忘記中國共產黨是一個消滅資本為核心目標而存在的組織。（美聯社檔案照）很多在中國經商或是投資的人，常常都忘記中國共產黨是一個消滅資本為核心目標而存在的組織。（美聯社檔案照） （作者為科技專欄作家）

