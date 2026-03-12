自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》多少錢能贏大谷？

2026/03/12 09:00

◎ 沈言

世界棒球經典賽台日大戰，中華隊以零比十三敗給日本。賽後有網友在社群平台提到立法院刪減體育相關預算的爭議，國民黨立委廖偉翔回應：「編多少預算能贏大谷翔平？」一句話立刻引發討論。當討論焦點是預算刪減時，回應卻變成「多少錢能贏大谷」。這不是政策討論，而是一種近乎直覺的反應：把公共投入理解成一筆必須立即換得勝利的投資。目前效力美職道奇，披上日本國家戰袍的大谷翔平。（資料照）目前效力美職道奇，披上日本國家戰袍的大谷翔平。（資料照）

如果照這種邏輯，那父母是不是也要先算清楚，補習費花多少，孩子才能校排第一？但教育從來不是這樣運作。投入教育資源，不是為了保證第一名，而是為了建立讓孩子成長的環境。學校需要老師、行政、場地與制度，沒有這些基礎，再努力的學生也很難長久。

體育也是一樣。選手不是孤軍作戰，背後需要的是基層培育、訓練體系、運動科學與行政後勤。這些制度性的支撐，本來就是培養選手的一部分。

歷史上最典型的例子，或許就是晚清的北洋艦隊。十九世紀末，清廷花費巨資建立這支海軍，艦隊總噸位一度名列世界前列，被視為亞洲最強海軍之一。然而隨著經費被挪用、訓練減少與維修不足，這支艦隊逐漸空心化。到了甲午戰爭爆發時，看似強大的北洋艦隊很快潰敗。這些維繫體系運作的行政與後勤項目，卻在預算審查中被刪減，而刪減提案正來自廖先生所屬的政黨。（資料照，民進黨提供）這些維繫體系運作的行政與後勤項目，卻在預算審查中被刪減，而刪減提案正來自廖先生所屬的政黨。（資料照，民進黨提供）

廖先生的思考邏輯，其實正是如此：只問輸贏，不問體系。當討論被簡化成「多少錢能贏大谷」時，體育發展所需要的長期訓練、制度建設與行政後勤反而被忽略。

然而這些維繫體系運作的行政與後勤項目，卻在預算審查中被刪減，而刪減提案正來自廖先生所屬的政黨。更現實的是，今年的總預算到現在還躺在立法院裡，連審都還沒審。廖先生的問題其實有兩個：對公共治理的理解，以及面對質疑時的態度。當輸贏被當成唯一答案，運動治理的體系反而消失了。

（作者為評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書