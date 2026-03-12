自由開講》多少錢能贏大谷？

◎ 沈言

世界棒球經典賽台日大戰，中華隊以零比十三敗給日本。賽後有網友在社群平台提到立法院刪減體育相關預算的爭議，國民黨立委廖偉翔回應：「編多少預算能贏大谷翔平？」一句話立刻引發討論。當討論焦點是預算刪減時，回應卻變成「多少錢能贏大谷」。這不是政策討論，而是一種近乎直覺的反應：把公共投入理解成一筆必須立即換得勝利的投資。目前效力美職道奇，披上日本國家戰袍的大谷翔平。（資料照）

如果照這種邏輯，那父母是不是也要先算清楚，補習費花多少，孩子才能校排第一？但教育從來不是這樣運作。投入教育資源，不是為了保證第一名，而是為了建立讓孩子成長的環境。學校需要老師、行政、場地與制度，沒有這些基礎，再努力的學生也很難長久。

體育也是一樣。選手不是孤軍作戰，背後需要的是基層培育、訓練體系、運動科學與行政後勤。這些制度性的支撐，本來就是培養選手的一部分。

歷史上最典型的例子，或許就是晚清的北洋艦隊。十九世紀末，清廷花費巨資建立這支海軍，艦隊總噸位一度名列世界前列，被視為亞洲最強海軍之一。然而隨著經費被挪用、訓練減少與維修不足，這支艦隊逐漸空心化。到了甲午戰爭爆發時，看似強大的北洋艦隊很快潰敗。這些維繫體系運作的行政與後勤項目，卻在預算審查中被刪減，而刪減提案正來自廖先生所屬的政黨。（資料照，民進黨提供）

廖先生的思考邏輯，其實正是如此：只問輸贏，不問體系。當討論被簡化成「多少錢能贏大谷」時，體育發展所需要的長期訓練、制度建設與行政後勤反而被忽略。

然而這些維繫體系運作的行政與後勤項目，卻在預算審查中被刪減，而刪減提案正來自廖先生所屬的政黨。更現實的是，今年的總預算到現在還躺在立法院裡，連審都還沒審。廖先生的問題其實有兩個：對公共治理的理解，以及面對質疑時的態度。當輸贏被當成唯一答案，運動治理的體系反而消失了。

（作者為評論員）

