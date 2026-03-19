自由開講》北京盯的是東京 藍營卻只打停機坪

◎ 不孝

三月七日卓榮泰現身東京巨蛋看球，北京隨即抗議，日本則刻意降溫，定調為私人行程並強調未與政府人士接觸。這起事件最值得台灣社會解讀的，從來不只是一張單據，也不只是一塊停機坪，而是北京對台灣現任行政院長出現在東京的高度敏感。然而國民黨的攻防焦點，卻幾乎全壓在包機費用、行政程序與停機坪使用。監督看似用力，實際上卻打錯了主戰場。

北京之所以迅速跳腳，本身就是政治訊號。中國在意的不是一場球賽，而是台灣閣揆在東京被看見；日本之所以低調處理，也反映這件事碰觸的不是一般觀賽行程，而是台日中之間極為敏感的政治邊界。中國在意的不是一場球賽，而是台灣閣揆在東京被看見；卓榮泰現身東京巨蛋看球。（中央社資料照）

面對這種層次的事件，在野黨當然可以查程序、問支出、追責任，但不能只有程序感，沒有政治感；不能只盯枝節，卻看不見真正的地緣訊號。民主政治需要監督，但監督若失去輕重緩急，就會把重要問題做成瑣碎攻防。北京為何抗議，日本為何降溫，這趟東京行在區域政治上釋放了什麼訊號，這些本該是成熟在野黨要協助社會判讀的核心。

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若全部焦點都被壓縮成包機與停機坪，最後被稀釋的就不只是新聞焦點，更是在野黨應有的國際判讀能力。這不是監督太兇，而是監督太淺。在野黨可以尖銳，但不能失焦；可以追程序，但不能忽略政治。當北京盯著的是東京，藍營卻只盯著停機坪，社會自然會追問：這究竟是在監督政府，還是在錯過真正該被看見的核心？若全部焦點都被壓縮成包機與停機坪，最後被稀釋的就不只是新聞焦點，更是在野黨應有的國際判讀能力；圖為立委王鴻薇。（資料照）

若連地緣政治事件都被做成行政瑣帳，最後不是政府比較難堪，而是台灣自己先把國際層次縮成了內耗戲碼。成熟的監督，從來不是把所有爭議都往最容易吵的枝節集中，而是要分辨什麼是程序問題，什麼是國際訊號。

當重大政治事件被故意壓扁成報帳爭議，真正得利的不是監督品質，而是北京的敘事節奏。台灣社會需要的，不是只會追停機坪的在野黨，而是看得懂東京、北京與台北三角訊號的在野力量。

（作者為退休人士）

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