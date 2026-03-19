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自由開講》北京盯的是東京 藍營卻只打停機坪

2026/03/19 17:00

◎ 不孝

三月七日卓榮泰現身東京巨蛋看球，北京隨即抗議，日本則刻意降溫，定調為私人行程並強調未與政府人士接觸。這起事件最值得台灣社會解讀的，從來不只是一張單據，也不只是一塊停機坪，而是北京對台灣現任行政院長出現在東京的高度敏感。然而國民黨的攻防焦點，卻幾乎全壓在包機費用、行政程序與停機坪使用。監督看似用力，實際上卻打錯了主戰場。

北京之所以迅速跳腳，本身就是政治訊號。中國在意的不是一場球賽，而是台灣閣揆在東京被看見；日本之所以低調處理，也反映這件事碰觸的不是一般觀賽行程，而是台日中之間極為敏感的政治邊界。中國在意的不是一場球賽，而是台灣閣揆在東京被看見；卓榮泰現身東京巨蛋看球。（中央社資料照）中國在意的不是一場球賽，而是台灣閣揆在東京被看見；卓榮泰現身東京巨蛋看球。（中央社資料照）

面對這種層次的事件，在野黨當然可以查程序、問支出、追責任，但不能只有程序感，沒有政治感；不能只盯枝節，卻看不見真正的地緣訊號。民主政治需要監督，但監督若失去輕重緩急，就會把重要問題做成瑣碎攻防。北京為何抗議，日本為何降溫，這趟東京行在區域政治上釋放了什麼訊號，這些本該是成熟在野黨要協助社會判讀的核心。

若全部焦點都被壓縮成包機與停機坪，最後被稀釋的就不只是新聞焦點，更是在野黨應有的國際判讀能力。這不是監督太兇，而是監督太淺。在野黨可以尖銳，但不能失焦；可以追程序，但不能忽略政治。當北京盯著的是東京，藍營卻只盯著停機坪，社會自然會追問：這究竟是在監督政府，還是在錯過真正該被看見的核心若全部焦點都被壓縮成包機與停機坪，最後被稀釋的就不只是新聞焦點，更是在野黨應有的國際判讀能力；圖為立委王鴻薇。（資料照）若全部焦點都被壓縮成包機與停機坪，最後被稀釋的就不只是新聞焦點，更是在野黨應有的國際判讀能力；圖為立委王鴻薇。（資料照）

若連地緣政治事件都被做成行政瑣帳，最後不是政府比較難堪，而是台灣自己先把國際層次縮成了內耗戲碼。成熟的監督，從來不是把所有爭議都往最容易吵的枝節集中，而是要分辨什麼是程序問題，什麼是國際訊號

當重大政治事件被故意壓扁成報帳爭議，真正得利的不是監督品質，而是北京的敘事節奏。台灣社會需要的，不是只會追停機坪的在野黨，而是看得懂東京、北京與台北三角訊號的在野力量。

（作者為退休人士）

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