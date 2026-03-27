自由開講》中共對台法律、經濟與資訊操作三線並行

◎ 張亞柔

近年北京持續強化對台法律與經濟施壓機制，並提出針對「台獨頑固分子」的懲治措施。日前，國台辦宣布將對被認定為「台獨頑固分子」的人士採取制裁，包括限制其本人及家屬赴中國與港澳地區、限制相關機構與其合作，並可能對其關聯企業採取經濟措施。其後，北京在多次官方聲明中強調，相關懲治「僅針對台獨頑固分子及其關聯企業」，不會影響一般台灣民眾與台商台企，試圖塑造「精準打擊、區隔對象」的政策形象，以降低外界對兩岸經貿交流受衝擊的疑慮，同時維持對台商與民間交流的吸引力。中國對台祭出懲戒台獨22條至今，國台辦官網「台獨頑固份子」清單，已有前行政院長蘇貞昌等14人被列入。（圖取自國台辦官網）

然而，在政策宣示之外，北京也同步透過輿論與資訊操作推動相關敘事。其中常見手法，是操作「台灣政府高官雙重標準」的敘事框架。相關論述往往挑選台灣政治人物或其親屬在中國經商、投資或從事商業活動的個案加以放大，透過媒體與網路平台反覆傳播，塑造台灣執政黨一方面在政治上對抗中國、另一方面卻默許家人或關係人在中國謀取利益的負面形象。透過個案式的輿論操作，放大政府言行不一的形象，使我國民眾對政府的政策立場產生質疑。

在這樣的敘事架構下，台灣政府透過風險評估所提出的赴中投資與交流提醒，也容易被重新詮釋為「政治恐嚇」或「選擇性操作」。相關輿論藉由強調個別案例與利益關係，試圖削弱政府政策的正當性，並影響台商與社會對風險警示的信任度。當政策溝通被導向個案爭議與情緒化討論時，原本以安全與制度為核心的風險提醒，也容易被模糊為政治攻防的一部分。從更宏觀的角度來看，北京在推動「懲治台獨頑固分子」措施的同時，也透過法律、經濟與輿論三條線並行推進對台策略。（法新社檔案照）

從更宏觀的角度來看，北京在推動「懲治台獨頑固分子」措施的同時，也透過法律、經濟與輿論三條線並行推進對台策略。一方面以「精準打擊」的說法區隔對象，維持對台商與一般民眾的交流空間；另一方面透過放大個案與操作「政府雙標」敘事，削弱台灣政策的公信力。這樣的操作不僅有助於在中國境內合理化對特定人士或企業的施壓措施，也試圖在國際輿論場中將兩岸緊張之責歸咎於台灣政府。

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綜合觀之，相關輿論並非單一事件，而是結合法律威嚇、經濟槓桿與資訊操作所形成的整體對台策略。北京一方面透過「精準打擊」的敘事區隔對象，以降低對一般台商與民眾的疑慮；另一方面則藉由操作「政府雙標」與個案爭議，持續削弱台灣政府政策的正當性與公信力。

其長期目標，在於逐步影響台灣社會對兩岸風險的認知，動搖民眾對政府政策的信任，並在輿論上塑造台灣政府才是兩岸緊張升高的主要原因。面對此類結合政策與輿論操作的策略，社會各界更需保持警覺，避免在資訊操作下誤判情勢，進而影響對國家安全與政策風險的整體判斷。

（作者從事自由業）

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