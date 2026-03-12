自由電子報
自由開講》五比四勝利背後 台灣精神從球場延伸到看台

2026/03/12 07:30

◎ 葉昱呈

二○二六年世界棒球經典賽激戰正酣，東京巨蛋見證了一場足以寫入台灣棒球記憶的經典對決。台灣隊與南韓隊鏖戰至延長賽，第十局以五比四驚險勝出，終於終結經典賽對韓長達二十年的不勝紀錄。當終場哨聲響起，場上球員紅了眼眶，看台上的球迷也忍不住落淚。那不只是勝利的喜悅，而是多年壓力與期待在瞬間釋放的集體情感。台灣棒球不只是贏得一場比賽，更再次證明了屬於台灣的韌性與精神。

台灣隊長陳傑憲左手食指骨裂，仍在延長賽突破僵局制中代跑二壘。（資料照）台灣隊長陳傑憲左手食指骨裂，仍在延長賽突破僵局制中代跑二壘。（資料照）令人震撼的，其實不是比分，而是球場上展現的拚戰意志。台灣隊長陳傑憲左手食指骨裂，仍在延長賽突破僵局制中代跑二壘。當隊友短打推進時，他幾乎以全部意志向前衝刺，用頭部滑壘撲上三壘。那一刻，日本轉播席驚呼連連，名將高津臣吾也直言這是決定勝負的關鍵一擊。真正的拚戰，從來不是口號，而是在疼痛與壓力之下，仍願意為團隊再多跨出一步，那種純粹而堅定的拚勁，足以讓所有觀戰者動容

更值得讚許的是，大批台灣球迷遠赴東京巨蛋為球隊應援，賽後仍自發留下清理觀眾席垃圾。這樣的畫面很快在日本社群媒體傳開，不少日本網友直言對台灣的好感度因此大幅提升。看似微小的舉動，卻展現出台灣社會深植的公民素養與同理心。

棒球從來不只是運動，更是一種國家精神的縮影。（資料照）棒球從來不只是運動，更是一種國家精神的縮影。（資料照）棒球從來不只是運動，更是一種國家精神的縮影。從費爾柴德第八局的逆轉兩分全壘打，到隊友短打推進、強迫取分的戰術執行，每一個細節都體現出台灣隊的韌性與團隊意志。台灣或許不是資源最雄厚的國家，但在團隊合作與拚戰精神上，從不向任何對手低頭。

這場五比四的勝利，其實給出了一個清楚的答案：台灣或許不大，卻擁有讓世界尊敬的力量。當球員在場上拚到最後一球，球迷在場下默默守護整潔，這正是最真實、也最感人的台灣形象。

東京巨蛋的這一夜，台灣不只是贏下一場比賽，更向世界再次證明：台灣精神從來不只是勝負，而是拚戰到底的精神與彼此尊重的品格。當球員在場上奮力拚搏，球迷同樣以自律與秩序展現成熟的公民風範，台灣的力量便在世界舞台上被看見。台灣隊加油，台灣加油！

（作者為公務員）

