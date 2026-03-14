自由開講》還原史實、鞏固民主、建設正常國家（下）

◎ 游錫堃

全臺在野菁英代表人物

第二屆「臺灣民主蘭城尋蹤學術研討會」在於還原史實、鞏固民主、建設正常國家。（作者提供）郭雨新參加「中國民主黨」組黨之時，不但是七常委之一，還擔任組織委員會的召集人。1960年9月4日雷震被捕後，七常委中之齊世英、夏濤聲兩人在臺灣沒有民意基礎，只能困守於萬年國會，夏濤聲甚至因此而辭去《民主潮》發行人並停止一切政治活動。

出生於臺灣的四位常委，高玉樹成為官派台北市長，吳三連經商，李萬居病逝，只有郭雨新繼續從事反對運動，因此，郭先生於「1960年代逐漸成為全臺性在野政治菁英的代表人物」 。如果沒有郭先生當年的堅忍不拔、勇於承擔，臺灣的民主運動的香火很可能就此中斷而不會有後來民主進步黨的誕生。

因此，本人於郭先生逝世卅七周年紀念日（2022年8月2日）有感而發寫了一首七言律詩〈緬懷黨外之父〉 ，拙作如下：

請繼續往下閱讀...

郭雨新參加「中國民主黨」組黨之時，不但是七常委之一，還擔任組織委員會的召集人。（作者提供）雷震牢災萬士驚，雨新不屈續經營；

保身明哲紛紛退，護道賢能步步阬；

薪盡火傳傳至理，薯衰枝湠湠群英；

啟蒙世代千秋夢，創黨圓山眾志成。

游錫堃有感而發寫了一首七言律詩〈緬懷黨外之父〉郭雨新。（資料照） 胡適走不同道路

在這個民主發展的關鍵年代，當時名聞國際的臺灣自由主義領袖胡適，則選擇一條與郭雨新完全不同的道路。胡適曾任中央研究院院長，學術地位崇高，是1950年代《自由中國》雜誌的發行人、領導者、保護傘。

胡適反共，熱愛自由。早年曾有「做了過河卒子，只有拚命向前」的名言；1955年4月為文引用范仲淹〈靈烏賦〉說「寧鳴而死，不默而生」。1958年回臺就任「中央研究院」院長時，「在5月27日《自由中國》餐會席上發表演說，他特別讚揚雷震的貢獻，說雷震是『真正爭取言論自由的英雄、好漢、鬥士』，『臺灣應該替他造一個銅像』」 。可見其對「言論自由」的重視。

雷震坐牢後，胡適雖然高度關心，但是除了「在1961年7月26日，雷震65歲生日寫下南宋大詩人楊萬里的絕句〈桂源舖〉送給雷震，「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村。」 外，並未像1951年以「《自由中國》不能有言論自由，不能用負責的態度批評實際政治，這是臺灣政治最大的恥辱」而辭去發行人職務，「來表示他對『軍事機關』干涉言論自由的抗議。」 的類似行動，甚至未曾親往探視，這使殷海光等人對胡適極度失望，「雷震坐牢時間，胡適未嘗親往探視，殷海光因此對胡適心灰意冷」。

因此，曾為《自由中國》雜誌撰稿，有臺灣「首席詩人」 美譽的周棄子先生曾有一首〈憶雷儆寰〉（原名〈本事〉） 七言律詩如下：

無憑北海知劉備，不死中書惜禇淵。

銅像當年姑謾語，鐵窗今日是凋年。

途窮未必官能棄，棋敗何曾卒向前。

我論人才無美刺，直將本事入詩篇。

前中央研究院院長胡適在雷震坐牢時間，未嘗親往探視。（取自維基百科） 胡適棋敗何曾卒向前﹖

周棄子這首詩，全詩內容未提胡適之名，但句句指向胡適，很明顯在表達殷海光等人對胡適的失望。「途窮未必官能棄，棋敗何曾卒向前」指胡適繼續安坐「中央研究院」院長，並未拚命向前，「『雷案』爆發，《自由中國》的保護傘、自由主義的領袖胡適竟『卒』不向前」；「坐牢的還是坐牢去了，院長還是院長」。

郭雨新選擇承擔如卒向前

不同於胡適的反而是郭雨新先生，郭先生主動承擔使命，有如過河卒子，拚命向前，領導在野陣營，繼續為臺灣民主政治奮鬥，因此郭先生在臺灣民主政治發展道路上的貢獻遠非他人可比。

胡適雖然出名，受許多人尊敬，學術方面對世人也有很大的貢獻，但是在臺灣或華人民主政治發展史上，他不只難以與雷震相比，也不及殷海光，「殷海光在政治上的啟蒙與後來的影響及作用，遠非胡適可比」 ，而與郭雨新先生相比，差距更大。

殷海光在政治上的啟蒙與後來的影響及作用，遠非胡適可比。（取自維基百科）還原史實建構更美好臺灣

臺灣今天的民主成就，並非偶然，而是歷經百年艱辛努力所凝聚的成果。從蔣渭水、石煥長的啟蒙與奮起，到郭雨新的堅守與承擔，再到黨外運動的匯聚與民進黨的誕生，這條道路充滿血淚與犧牲，但也正因如此，才更加顯得彌足珍貴。

歷史不僅是知識的積累，更是社會前行的座標。唯有還原史實，才能讓我們明白民主得來不易；唯有正視真相，才能避免重蹈覆轍。今天我們回顧過往，不只是為了緬懷前人，而是要在新的世代，繼續守護並深化這得來不易的民主成果。

1986年9月28日，黨外運動終於來到關鍵分水嶺，成立民主進步黨。（取自新台灣和平基金會臉書）華文圈同享自由是人類共同責任

臺灣作為華人世界唯一的民主典範，這份成就不僅屬於臺灣人民，更是對全球華人社會的一種啟發與責任。我們要讓民主的火炬代代相傳，讓真實的歷史成為羅盤，指引我們走向一個更加自由、更加公義的未來。這就是今天我們聚集一起，舉辦第二屆「臺灣民主蘭城尋蹤學術研討會」的期待與目的。

最後，願我國人都能以史為鑑，知所來處，明其所往；在真相的基礎上，攜手共築臺灣民主的永續發展。（完）

臺灣作為華人世界唯一的民主典範，成就不僅屬於臺灣人民，更是對全球華人社會的一種啟發與責任。（資料照） （作者為前行政院、立法院院長）

編者按：此為第二屆臺灣民主蘭城尋蹤研討會開幕詞

自由開講》還原史實、鞏固民主、建設正常國家（上）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法