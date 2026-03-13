自由開講》還原史實、鞏固民主、建設正常國家（中）

◎ 游錫堃

治警事件宜蘭人刑期最重

舉辦「第二屆臺灣民主蘭城尋蹤學術研討會」，為了鞏固民主、深化認同、建構正常國家。（作者提供）同樣地，「臺灣民主百年追求」所揭示的相關史實，許多皆是在公元2000年之後才陸續被史學者挖掘、釐清。研讀諸多研究成果後，方知臺灣在百年民主發展的歷程中，曾歷經「六次重大政治結社」；也才進一步明瞭，那場聞名臺外的「治警事件」，正是由臺灣史上第一個政治結社——「臺灣議會期成同盟會」所引發。而更令人驚訝的是，該會的兩位主要發起人蔣渭水與石煥長，皆出生於宜蘭舊城，其中石煥長更是該會創立之初的主幹（負責人）。

「治警事件」中受政治迫害者，含搜索、傳訊、拘押、起訴與判刑，共計99人；其中遭起訴者18人，最終被判刑者13人。13人之中，6人判處罰鍰，7人則被判有期徒刑。而在這7名被判徒刑者中，宜蘭的蔣渭水與石煥長皆名列其中。若以刑期總量計算，兩人合計的刑期即占全案總刑期的三成，足見宜蘭人在這場臺灣民主啟蒙運動中的犧牲最為沈重、意義尤為深遠。

治警事件出獄紀念照。蔣渭水拘留64天後第一次假釋，四位脫帽者為被告，鄭松筠（左起）、石煥長、蔣渭水、蔡培火，戴帽者為出迎者。（作者提供） 馬英九批評現政府「綠色恐怖」

過去的無知是因為資訊缺乏，但是資訊充沛的今日，「明善、察理」仍非易事。例如近年來，曾經貴為「中華民國臺灣」總統的馬英九，多次虛構現政府「綠色恐怖」，並將之與「白色恐怖」相提並論。稍微了解臺灣民主發展史的人都會知道兩者差之千里。

身為兩蔣政權壓迫異己的幫兇之一的馬英九，是昧著良心說謊話﹖還是他真的不知道白色恐怖是甚麼樣子﹖如果他知道，卻還一再違背他溫良恭儉讓的人設，豈不是喪盡天良﹖

只有「白色恐怖」沒有「綠色恐怖」

曾經貴為「中華民國臺灣」總統的馬英九，多次虛構現政府「綠色恐怖」，並將之與「白色恐怖」相提並論。（資料照）就歷史事實而言，馬前總統虛構的「綠色恐怖」，與兩蔣時代的「白色恐怖」有天壤之別，就此做一個簡單對照：

「白色恐怖」實施戒嚴，現在沒有；

「白色恐怖」實施黨禁、報禁，現在沒有；

「白色恐怖」立法院是「萬年國會」，現在是「定期改選」；

「白色恐怖」立法院是「萬年國會」，現在是「定期改選」。圖為立法院示意圖。（資料照） 「白色恐怖」總統由「萬年國大」選出，現在是「公民直選」；

「白色恐怖」司法不獨立，現在司法獨立；

「白色恐怖」有「動員戡亂時期臨時條款」架空憲法，現在沒有；

「白色恐怖」有刑法100條，思想有罪，現在沒有；

「白色恐怖」是人治社會，現在是法治社會；

「白色恐怖」「以黨領軍」，現在是「軍隊國家化」；

「白色恐怖」總統由「萬年國大」選出，現在是「公民直選」，圖為賴清德、蕭美琴當選我國第16任總統、副總統。（資料照）「白色恐怖」沒有司法獨立

「白色恐怖」時期，蔣介石、蔣經國宛如「君主政治」時代的帝王，集行政、立法、司法於一身，根本不可能有司法獨立。1960年雷震組黨被捕判刑經過，就是一個「司法不獨立」最知名的案例，當時蔣介石大筆一揮：「雷之刑期不得少於十年」，於是雷震就整整被關了十年。

其後，1979年美麗島事件，51人被關，刑期合計超過210年，事後已經證明係蔣經國政權炮製的政治迫害；1975年郭雨新競選立委落選，事後證明係蔣氏政權作票所致；1977年中壢事件，是蔣氏政權做票引起的已經成為公認的歷史事實。

1960年雷震組黨被捕判刑經過，就是一個「司法不獨立」最知名的案例，當時蔣介石大筆一揮：「雷之刑期不得少於十年」，於是雷震就整整被關了十年。（資料照，促轉會提供）身為留美博士，曾任「中華民國臺灣」總統的馬英九說謊竟然可以臉不紅、氣不喘，真是令人瞠目結舌！

郭雨新是臺灣民主關鍵人物

今年是臺灣民主先賢郭雨新先生逝世屆滿四十周年。臺灣是華人文化圈唯一民主國家，今日被譽為國際民主典範並非倖至，是眾多先賢用血淚堆積而成。其中，受蔣氏政權無所不用其極打壓、政治迫害的郭雨新先生，是臺灣民主運動史上無法忽略的關鍵人士。

1960年，雷震組黨被捕後，臺灣反對運動的香火幾呈斷絕，還好有郭先生持續堅定傳承與經營，連結本省外省、島內外及國內老、中、青，才漸漸發展出後來的「黨外」，繼而誕生民進黨。從現在已知的臺灣民主史，他在1960年代領導臺灣民主運動的地位是無可取代的。

堪稱古之「大丈夫」

儒家亞聖孟子有言：「得志與民由之，不得志獨行其道，富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，此之謂大丈夫」。 郭先生不淫、不移、不屈三者兼具，堪稱聖人所稱「大丈夫」。

郭先生幼年逝父，苦學有成，雖貧困而不改其志，是為「貧賤不移」。擔任省議員廿多年，副總統陳誠親邀參加國民黨亦不為所動 ，為民喉舌、德行高超，是為「富貴不淫」。畢生面對兩蔣威權統治，遭遇無所不用其極的打壓、監控、跟蹤及作票等打壓，仍然堅守信念，站穩臺灣民主運動立場，是為「威武不屈」。

受蔣氏政權無所不用其極打壓、政治迫害的郭雨新先生，是臺灣民主運動史上無法忽略的關鍵人士。（作者提供） 「垂直傳承」與「水平橫移」交會

臺灣百年來的民主發展，有兩個特殊的脈絡，一個是臺灣本土的「垂直傳承」，另一為二戰後島外的「水平橫移」。

「垂直傳承」，指源於日治時期以蔣渭水為首的政治運動。郭雨新與蔣渭水相差18歲，兩人是親戚，同樣出生於宜蘭市北門口，蔣渭水1931年過世時，郭先生已經20多歲了。1950年郭雨新成為臺灣省參議員，繼續蔣渭水未竟之志，推動臺灣民主運動，一脈相承。

「水平橫移」，指隨著國民黨政權遷佔臺灣的自由主義信仰者胡適、雷震、殷海光等人。他們於1949年11月在台北創辦《自由中國》，發揚自由主義思想，推崇西方民主憲政，反對專制獨裁統治。

「垂直傳承」與「水平橫移」的交會點就是郭雨新。1950年他擔任省參議員後，一方面傳承蔣渭水等先賢的民主香火，一方面連結雷震、殷海光、傅正等外省自由派力量，成為「銜接1950年代到1970年代民主運動的重要角色，……在某種意義上，郭雨新也是當時老中青三代的橋樑、島內和海外的橋樑、本省人和外省人的橋樑。」（待續）

（作者為前行政院、立法院院長）

編者按：此為第二屆臺灣民主蘭城尋蹤研討會開幕詞

