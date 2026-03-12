自由電子報
自由開講》還原史實、鞏固民主、建設正常國家（上）

2026/03/12 10:00

◎ 游錫堃

為民主鞏固辦研討會

以史為鑒，可以知興替、鑑往知來，但是鑒往必須以歷史事實為基礎才能準確的推知未來。1945年之後，臺灣在蔣氏政權的威權統治下，本土歷史受到嚴重的掩蓋、扭曲。舉例而言，1945年盟軍「接收」被灌輸成為「光復」；「二二八事件」受難者直至1995年才獲得李登輝總統代表國家正式道歉。

除二二八國家重大傷痛外，在臺灣民主政治發展過程中，也有諸多血淚史實不為國人所知。為了鞏固民主、深化認同、建構正常國家，挖掘、追尋屬於臺灣人民的真正歷史是我們共同的責任。基於此，「第二屆臺灣民主蘭城尋蹤學術研討會」應運而生，藉此竭誠的感謝大家對研討會的支持！

為了鞏固民主、深化認同、建構正常國家，「第二屆臺灣民主蘭城尋蹤學術研討會」應運而生。（作者提供）為了鞏固民主、深化認同、建構正常國家，「第二屆臺灣民主蘭城尋蹤學術研討會」應運而生。（作者提供） 孫中山、蔣介石曾經支持台獨﹖

過去對臺灣史的扭曲非常普遍，例如，蔣氏政權遷臺後，一再強調的「臺灣自古屬於中國」，就是一句重大的謊言。隨著史料逐漸出土，我們知道位列中華民國「國父」的孫中山，在1925年曾經支持臺灣獨立，他說：「我們必須鼓吹臺灣獨立，和高麗的獨立運動互相聯合」 。

位居中華民國前總統的蔣介石也曾在1938年說：「我們必須使高麗、臺灣恢復獨立自由」 。如果臺灣真的自古屬於中國，蔣介石怎麼可能說：「必須使……臺灣恢復獨立自由」﹖

孫中山在1925年曾經支持臺灣獨立，他說：「我們必須鼓吹臺灣獨立，和高麗的獨立運動互相聯合」。（作者提供）孫中山在1925年曾經支持臺灣獨立，他說：「我們必須鼓吹臺灣獨立，和高麗的獨立運動互相聯合」。（作者提供） 蔣介石也曾在1938年說：「我們必須使高麗、臺灣恢復獨立自由」。（作者提供）蔣介石也曾在1938年說：「我們必須使高麗、臺灣恢復獨立自由」。（作者提供） 周恩來、毛澤東也支持過台獨﹖

再如同樣以「臺灣自古屬於中國」為理由，無時無刻抨擊臺灣獨立，一心一意想侵略臺灣的中共政權，他們的開國元老過去亦曾經多次支持臺灣獨立。

1941年周恩來就曾說：「我們同情民族國家的獨立解放運動，我們不只協助朝鮮與臺灣，也同情印度與南亞諸國的民族」。 甚至在「開羅宣言」、「波次坦宣言」公布後的1947年，毛澤東也還說：「我們贊成臺灣獨立，我們贊成臺灣自己成立一個自己所要求的國家」。

周恩來就曾說：「我們同情民族國家的獨立解放運動，我們不只協助朝鮮與臺灣，也同情印度與南亞諸國的民族」。（作者提供）周恩來就曾說：「我們同情民族國家的獨立解放運動，我們不只協助朝鮮與臺灣，也同情印度與南亞諸國的民族」。（作者提供）毛澤東也還說：「我們贊成臺灣獨立，我們贊成臺灣自己成立一個自己所要求的國家」。（作者提供）毛澤東也還說：「我們贊成臺灣獨立，我們贊成臺灣自己成立一個自己所要求的國家」。（作者提供）  建構臺灣主體性從文化著手

為建構臺灣主體性，在1987年解除戒嚴的兩年後，也是1992年「白色恐怖」結束的兩年前，宜蘭縣政府就為了突破黨國體制的歷史遺緒，改變「制度解嚴、人心尚未解嚴」的政治文化，率全國之先推動「文化立縣」，藉以還原真實的臺灣歷史人文，促進「國家認同」及政治民主化。

宜蘭縣在「文化立縣」政策下，陸續誕生了「宜蘭縣史館」、「縣立蘭陽戲劇團」、「宜蘭設治紀念館」、「國立傳統藝術中心」、全國第一座縣定古蹟「碧霞宮」、「蘭陽博物館」、「本土語言教學」、「鄉土教材《蘭陽地理》」及內附有介紹郭雨新先生的「鄉土教材《蘭陽歷史》」 ……等文化建設，這些施政的效應，後來逐漸擴散至全台。例如「1993年，鄉土教材《蘭陽地理》、《蘭陽歷史》列國一必修全縣施教，促使教育部頒布『鄉土教學活動課程標準大綱』。其後教育部並開始編撰《認識臺灣》於1997年採宜蘭模式全國施教」。

再如「宜蘭縣史館」開館之後，「除了吸引各縣市『取經團』參觀，還發揮了示範作用，觸發許多縣市政府認知設館、修史的重要，省府也連番響應，1995年8月9日首長宋楚瑜，正式函省政府各廳、處、室、團及各縣市政府，以加強政府機關文獻資料、文物蒐集典存，表彰歷史之傳承，要求各機關，以任務編組方式，成立機關史館（室）」。

宜蘭縣在「文化立縣」政策下，縣史館、蘭陽博物館等陸續誕生。（資料照）宜蘭縣在「文化立縣」政策下，縣史館、蘭陽博物館等陸續誕生。（資料照） 縣長不知簡大獅是宜蘭人

但是「善未易明，理未易察」，當時我雖然努力找尋宜蘭相關文獻，但限於本土史料未被重視、殘缺不全，直至卸任前對宜蘭縣的政治發展史仍然所知有限。例如武裝抗日，宜蘭縣志有言「是役殺戮本縣兵民三千餘人」 ，其他文字零星，無以窺全貌。

再如名列臺灣「抗日三猛」的簡大獅，出生於宜蘭市，但當時出土的宜蘭相關文獻並未提起。擔任縣長的我，只知道有這個人，被稱為「土匪」，其他一無所知。直至2020年前後，有機會看到更多臺灣史學者的研究，才知道他不單單是日本總督府眼中的「土匪」，也名列臺灣「抗日三猛」，亦曾被稱為「國事犯」，更曾是1900年後，大清帝國的「民族英雄」。

現有史料中，仍可以看到許多對簡大獅正面表述的文字。圖片來源：《台灣帖：明治四十一年鐵道全通式出張之際所得等》，田中芳男，1908，出版地不詳。（作者提供）現有史料中，仍可以看到許多對簡大獅正面表述的文字。圖片來源：《台灣帖：明治四十一年鐵道全通式出張之際所得等》，田中芳男，1908，出版地不詳。（作者提供） 簡大獅是清國民族英雄

雖說簡大獅形象多元，至今蓋棺尚難論定，但是現有史料中，仍可以看到許多正面表述的文字。例如清國王俊芳著的《抗日英雄簡大獅》說「臺灣英雄簡大獅抗日經過英勇偉烈，足以激發吾人為國奮鬥之精神者良多」。

清國進士錢振鍠還為他寫了一首七言絕句〈弔簡大獅〉詩：「痛絕英雄瀝血時，海潮山湧泣蛟螭，他年國史傳忠義，莫忘臺灣簡大獅」。兩者均把他視為英雄。

日媒也曾有正面報導

又如簡大獅就義後第二天，日本人出資創立的日文報《臺灣日日新報》報導說，簡大獅接到死刑宣告後，在牢裡獨居，神色泰然自若，毫不慌張。「在行刑前，典獄官詢問名字、住址以及是否有遺言交代﹖被套上布袋的簡大獅說道：『希望把我今日毫無畏懼的情態傳達故鄉宜蘭』，之後從容不迫地上了絞刑臺。」

簡大獅當時是日本總督府眼中的「土匪」。（作者提供）簡大獅當時是日本總督府眼中的「土匪」。（作者提供） 簡大獅當時是日本總督府眼中的「土匪」，《臺灣日日新報》係受總督府補助經費的日文報紙，但從其報導仍能看得到正面表述，足見不凡。其次，不談報導中其「從容就死」之可貴，單就當時宜蘭城內已經完成「儒家文化化」，在一個重視「揚名聲、顯父母」的儒家文化薰陶下，依常理而言，一個人臨終前，仍然對故鄉親友的觀感有所牽掛，可以推想，他在外的行事風格應該會有所節制，不致輕易為非作歹做出對不起故鄉父老之事。（待續）

簡大獅臨終前，仍然對故鄉親友的觀感有所牽掛。（作者提供）簡大獅臨終前，仍然對故鄉親友的觀感有所牽掛。（作者提供） （作者為前行政院、立法院院長）

編者按：此為第二屆臺灣民主蘭城尋蹤研討會開幕詞

