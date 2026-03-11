許美華頻道》台灣真是一個非常悲哀的國家！

推進不能講白的外交突破，是台灣政府無奈之下的的迂迴說法。但是，藍白就是要到處找理由為難卓榮泰，為難台灣好不容易的外交突破。這就跟之前寶傑說的一樣，國民黨用台灣人有苦說不出的一中憲法，要把台海問題變成內政問題，讓台灣出事友邦不能來救，就是在為難台灣人。

◎ 許美華

先講一個白ㄔ都能理解的事情好了。大家可以去看看，每次奧運、世界杯足球賽，多少國家的總統、總理、行政最高首長，飛到現場去幫自己的國家隊選手打氣、加油⋯

請問，這時候，有哪一個民主國家的在野黨會出來質疑，「欸你自己去看球怎麼可以坐公務專機？」、「你怎麼可以花納稅人的錢去看球？」結果，我們台灣有位立委說卓榮泰「這是貪瀆」？！WBC經典賽，是國際間棒球最高等級的比賽，棒球是台灣的國球，大家不會否認吧？！立委王鴻薇針對行政院長卓榮泰包機赴日觀賞棒球經典賽提出質詢。（資料照）

這樣等級的棒球比賽，台灣的行政院長去看球，幫台灣選手加油，跟我前面講其他國家的總統、總理、首長去國際重大比賽當加油團，有什麼不同？為什麼不可以？有人可能會問，那為什麼之前台灣的總統、副總統、行政院長，好像都沒人曾飛出國去為台灣選手加油？

哈，這真是個好問題呢！你以為現在的戰貓美琴、賴威廉，之前的小英、馬英九、陳水扁，甚至台灣第一任民選總統李登輝不想這樣做嗎？唯一阻擋的理由，就是因為台灣過去幾十年被中國霸凌封鎖的外交困境！這也就是為什麼這次行政院長卓榮泰，第一時間要說看球是「私人行程」了。

因為，這是台日斷交以來，第一次有台灣的現任行政院長，踏上日本的領土，明顯是一次以看球加油團、非兩國公務交流的名義，大步推進台日實質外交關係的突破之旅。有點政治、外交常識的路人都看得懂這個內涵，偏偏藍白政客和支持者故意看不懂。行政院長卓榮泰（右）10日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，回應包機赴日觀賞棒球經典賽。圖左為國防部長顧立雄。（資料照）

其實，藍白不是看不懂用「私人行程」的官式語言，推進不能講白的外交突破，是台灣政府無奈之下的的迂迴說法。但是，藍白就是要到處找理由為難卓榮泰，為難台灣好不容易的外交突破。這就跟之前寶傑說的一樣，國民黨用台灣人有苦說不出的一中憲法，要把台海問題變成內政問題，讓台灣出事友邦不能來救，就是在為難台灣人。

結果，後來卓榮泰乾脆說私人行程，錢我都自己出、自費，這樣總可以了吧？還是不行！你說是「私人行程」，我就質疑你錢到底是誰出的，單據拿出來；單據不拿出來我就說你「貪瀆」，還有，包機怎麼可以從松山機場的軍用松指部出發⋯以上各種離譜指控，包括搞不清楚松山機場是軍民兩用、黃仁勳專機來也是停這裡的，還是來自松山在地選區的立委王鴻薇，what can I say？

台灣的悲哀就在，當有一群人努力的用盡各種方法，想要帶著台灣走出去的時候，有另一群人在努力的扯後腿。「卓榮泰去日本如果真的是外交突破，為什麼要說什麼私人行程？為什麼要說謊？」這個問題，你們國民黨立委三天兩頭跑中國，跟國台辦這麼麻吉，怎麼不去問問中國？話就不能明說，就是希望台日關係低調升溫，不要造成日本被中國報復的壓力，這樣百講不聽，還一直鬧，真的有夠煩。行政院長可以自由的進出沒有邦交的日本國，就是外交大突破；圖為卓榮泰（中）現身東京巨蛋，為台灣隊加油。（中央社資料照）

卓榮泰如果是一般人，他去東京巨蛋看球，就跟我的大罷免夥伴肯尼一樣，就是四萬現場台灣啦啦隊之一；但是，當他的身分是行政院長，他去東京巨蛋就不是單純的民眾看球，他的現身，就是代表政府去為選手打氣，代表台灣行政院長可以自由的進出沒有邦交的日本國，就是外交大突破。我120%支持卓榮泰，這次以行政院長身份到東京巨蛋，到場邊為選手加油，下次如果換戰貓美琴、賴威廉能夠飛出去，我會更開心。

這樣的行程，放到世界各國，都是受到認可的公務行程，沒有任何人會質疑。只有台灣的藍白陣營，可以把這種公職任務，用各種藉口扭曲抹黑，變成醜聞貪瀆案在打，最好再破壞這次台日好不容易建立起來的外交新模式⋯真想問，你們到底是不是台灣人？台灣有這種在野黨，真的不需要敵人！

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

