自由開講》新加坡「剪貓鬚案」 看不見的傷痕 同樣是虐待

◎ 傑森·貝克

近日新加坡發生一起社區貓「Timmy」遭男子剪去鬍鬚的案件，引發亞洲動保界高度關注。該名男子被志工與監視器拍下強行壓制Timmy在地，並剪去其毛髮與鬍鬚，儘管Timmy表體未見出血或斷肢，新加坡相關部門仍迅速依刑事罪名起訴施虐者，並於2月26日將其還押於精神病學研究院進行醫學鑑定與評估。此舉顯示，星國司法不僅將此視為對動物的傷害，更將其視為具備社會危險性的暴力警訊；相比之下，台灣現行《動物保護法》在認定「虐待」行為時存在的法律漏洞修補已刻不容緩。近日新加坡發生一起社區貓「Timmy」遭男子剪去鬍鬚的案件；示意圖，圖中貓咪與本文無關。（圖取自freepik）

根據新加坡《動物與禽鳥法令》（Animals and Birds Act）第42條，任何導致動物遭受「不必要的痛苦或苦難」（unnecessary pain or suffering）的行為，即構成刑事犯罪。在新加坡法庭看來，剪掉貓的鬍鬚——這類維護平衡與感知環境的關鍵器官——即便沒有見血，也已實質侵害動物的生理機能並造成極大恐懼，足以啟動刑事追訴，最高可處15,000新幣罰鍰或18個月監禁。

反觀台灣現行《動物保護法》，雖然第6條規定不得騷擾、虐待或傷害動物，但在刑事處罰的門檻上卻極為嚴苛。依據第25條，必須達到「肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡」的程度，才具備刑事責任。

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2025年3月，台南歸仁區民眾發現一輛小貨車外吊掛著一隻黑狗，疑似虐狗。（擷取自網路）



這種以「結果論」為主的門檻，導致台灣近期多起虐待動物案陷入僵局。例如彰化市發生的飼主瘋狂抽打杜告犬案，即便有淒厲慘叫的影像為證，但因狗隻隨後被藏匿「下落不明」，執法機關便因「無法鑑定傷勢」而難以定罪；或是遭貨車主甩輪拖行案件、桃園訓犬學校虐犬案件，往往因現場找不到狗，司法程序便卡在「無法證明功能喪失」的技術細節中。當法律要求「死也要見屍、活要見傷」才肯啟動刑事追訴時，其實變相鼓勵了施虐者在犯案後毀屍滅跡或藏匿受害者。

在台灣的司法實務中，「剪掉貓鬚」若未導致貓永久喪失平衡或引發後續致命感染，往往僅被視為行政罰層級的「騷擾」或輕微「傷害」。這種「見血、斷肢才入罪」的邏輯，忽略了動物在遭受強行壓制與感知剝奪時，所承受的極度恐懼與長期精神創傷。這類「看不見的傷痕」，其殘酷程度絕不亞於肉眼可見的外傷。新加坡的執法實踐告訴我們：法律不應僅在動物慘死或重殘時才遲來介入。貓的鬍鬚是其與世界連結的觸角，惡意剝奪此機能，本質上就是對生命完整性的嚴重侵害。

唯有讓法治腳步追上社會的同理心，讓每一宗「未見血」的惡意施虐都能受到嚴正審判，台灣才能真正落實動物保護的真諦。（資料照）我們強烈呼籲台灣農業部及立法機關應重新檢視「虐待」的定義範疇，參考國際趨勢，將「造成動物不必要痛苦」作為判斷標準，而非死守受傷結果。唯有讓法治腳步追上社會的同理心，讓每一宗「未見血」的惡意施虐都能受到嚴正審判，台灣才能真正落實動物保護的真諦，守護那些無法為自己發聲的弱勢生命。

（作者為PETA Asia亞洲善待動物組織總裁）

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