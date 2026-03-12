自由電子報
林健正專區》從伊朗戰局看能源轉型的結構性風險

台灣能源轉型的困境在於，存在著急於降低核能、燃煤、燃油占比的政策傾向，同時再生能源的實際發電占比與成長速度，卻明顯落後原先設定的發展目標與時程，難以有效填補傳統能源除役所留下的缺口，也難以因應用電持續成長的需求。急於擴大對燃氣機組的投資，反而造成新的能源結構性風險。
林健正

林健正

2026/03/12 11:00

◎ 林健正

日前台電高層表示，基於半導體與AI相關產業的發展，未來5年新增用電需求約500萬瓩（約5GW），平均每年用電成長幅度將是過去10年的2至2.5倍。同時，台電又強調，今年底前將有4部新增燃氣機組加入商轉，合計約5.2GW，彷彿是在向社會傳達一個訊息：今年底就能超前完成未來5年的用電功課。

台電並表示自己一直在進行提前部署，目前在建的14部燃氣機組，裝置容量合計約18GW以上，且仍有新增機組在環評中。大力投資燃氣機組，表面上看起來似乎並無欠缺電力的危機。

台電強調，今年底前將有4部新增燃氣機組加入商轉，合計約5.2GW。圖為台中電廠新燃氣機組。 （資料照）台電強調，今年底前將有4部新增燃氣機組加入商轉，合計約5.2GW。圖為台中電廠新燃氣機組。 （資料照）然而，就在台電逐步提高燃氣機組發電占比之際，美國與以色列對伊朗發動聯合軍事行動，最高領袖哈米尼在空襲中喪生，伊朗則以宣稱關閉荷姆茲海峽、揚言攻擊過境船舶回應，導致該航道近乎癱瘓。卡達是台灣液化天然氣的重要供應國，當其產能接連遭到戰事波及，被迫全面停產並對液化天然氣（LNG）出口宣告不可抗力，全球約2成供應瞬間亮起紅燈，各國紛紛搶貨，天然氣價格恐將飆升。

這場中東危機固然戲劇性，但它真正揭示的問題，遠比單一事件更為迫切。台灣天然氣進口高度暴露於地緣衝突風險之下，無論是國際航線的動盪還是台海周邊的海上封鎖，都可能在短時間內造成斷供或價格劇烈浮動。

依現行規範與實際狀況，台灣天然氣的安全存量大約只有10多天，即便依計畫提高，也不過是把法定目標拉到14天左右，仍明顯低於燃煤普遍維持30至40天的庫存水位。天然氣的安全儲量遠比燃煤短，一旦進口受阻，緊縮壓力將更為迅速而直接。高度依賴進口天然氣發電、又把燃氣占比進一步拉高，台電口中的提前部署，究竟還存在多少安全邊際？

台灣天然氣進口高度暴露於地緣衝突風險下，無論是國際航線動盪或台海周邊海上封鎖，都可能在短時間內造成斷供或價格劇烈浮動。示意圖。（路透檔案照）台灣天然氣進口高度暴露於地緣衝突風險下，無論是國際航線動盪或台海周邊海上封鎖，都可能在短時間內造成斷供或價格劇烈浮動。示意圖。（路透檔案照） 台灣能源轉型的困境在於，存在著急於降低核能、燃煤、燃油占比的政策傾向，同時再生能源的實際發電占比與成長速度，卻明顯落後原先設定的發展目標與時程，難以有效填補傳統能源除役所留下的缺口，也難以因應用電持續成長的需求。急於擴大對燃氣機組的投資，反而造成新的能源結構性風險。

能源轉型本來就應該保有靈活的策略，有必要適時做滾動式檢討，在多元電源之間設計有緩衝、有備援的過渡路徑。如果擔心缺電，合理的作法應是加快新機組興建與併聯商轉，同時審慎調整舊機組除役時程，保留適度的燃煤與核能安全邊際；另一方面強化天然氣與綠電的中長期布局，而不是一邊宣稱超前部署，一邊不斷對外放送供電吃緊的訊號。

「非核家園」固然可以是一個長期願景，但核電除役的時間點與節奏，理應隨著再生能源與其他低碳替代能源的實際發展進度加以調整，給予替代能源更充裕的成長空間，才能讓能源轉型儘量做到無縫接軌，而不是先把核電與燃煤歸零，再回頭用燃氣去補破洞。換言之，在過渡階段適度保留一定比例的核能與燃煤發電，搭配加速發展再生能源與提升效率，可能比單一押寶燃氣更能兼顧減碳與供電安全。

「非核家園」固然可以是一個長期願景，但核電除役的時間點與節奏，理應調整。圖為核三廠去年5月除役。 （資料照）「非核家園」固然可以是一個長期願景，但核電除役的時間點與節奏，理應調整。圖為核三廠去年5月除役。 （資料照） 近年歐洲的經驗提供了值得借鑑的教訓。德國在2023年關閉最後三座核電廠，卻在同年因天然氣短缺被迫重啟燃煤機組；比利時則基於再生能源成長不如預期、以及俄烏戰爭暴露的能源安全脆弱性，將原定2025年的全面廢核計畫延後，決定延役兩座機組10年。這些案例說明，在替代能源尚未就緒的情況下急於推進退場時程，往往導致政策的自我矛盾。

從全球經驗觀之，各國電源組合一向走多元路線，包括燃煤、燃油、燃氣、核能與再生能源並存，以兼顧供電穩定、成本與減碳目標。台灣的能源規劃同樣不應例外。台電與主管機關更應建立「不能缺電」與「不能單獨押寶」的雙重危機意識，從電源開發進度、機組可靠度、燃料供應、備轉容量與區域韌性等面向提出完整規畫，並持續向社會說明，降低不確定感。

林健正專區》從伊朗戰局看能源轉型的結構性風險德國在2023年關閉最後三座核電廠，其中一座位於巴登─符騰堡邦內卡韋斯特海姆鎮。（歐新社檔案照）
 值得強調的是，再生能源不只太陽能與風力，也包括長期被低估的地熱，屬於分散式的自主能源，可有效減少對進口燃料的依賴。地熱的潛力在台灣尤其值得認真評估：地熱不受天候影響、具備接近基載電力的穩定性，正好可以補上太陽能與風電間歇性的缺口；而台灣位於環太平洋火環帶，地熱資源理論蘊藏量可觀，具有相當的戰略價值。

總而言之，台電應透過靈活策略與各項配套措施，確保台灣在各種國際風險情境下仍可穩定供電，並在公共溝通中坦誠面對用電成長與能源地緣風險帶來的挑戰，清楚說明具體解方與風險管理，而非不斷以缺電恐慌作為訴求工具。否則，看在多數民眾眼裡，就像自己一手點燃社會爭議的火種，又不斷往裡頭添柴，長期不利於能源政策的理性討論與社會信任的累積。

（作者為國立陽明交通大學退休教授、台灣產業科技推動協會副理事長）

