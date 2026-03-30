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自由開講》莫拿主權當籌碼換取廉價和平

2026/03/30 08:30

◎ 島火

在政客口中，「和平」是最高位階的道德糖衣，但其本質卻是將台灣主權與民主生活當作談判籌碼；示意圖。（路透檔案照）在政客口中，「和平」是最高位階的道德糖衣，但其本質卻是將台灣主權與民主生活當作談判籌碼；示意圖。（路透檔案照）近日台灣政壇飄散一股不安的腐味，某在野領袖竟稱「和平不需要支票，只需適度妥協」。這番言論不只是對民主的自我閹割，更精準暴露了寄生於體制、心靈卻向威權下跪的「投降主義心理」。

在政客口中，「和平」是最高位階的道德糖衣，但其本質卻是將台灣主權與民主生活當作談判籌碼。這種思維源於極度自卑與本土認同的喪失，假定台灣的生存必須仰賴侵略者的施捨。這絕非務實，而是徹頭徹尾的軟骨症。歷史早已證明，對獨裁者的退讓換不來長治久安，只會換來更肆無忌憚的進逼。這群人試圖播種恐懼，讓我們相信不跪下和平就會碎裂，但真相是：跪著求來的和平，只是屈辱後的滅亡。

投降主義者將侵略者的暴力視為不可抗力的天災，卻將家園的自我防衛斥為挑釁；圖為立法院藍白陣營不斷以「1.25兆國防預算太高」為由，封殺國防特別條例。（資料照）投降主義者將侵略者的暴力視為不可抗力的天災，卻將家園的自我防衛斥為挑釁；圖為立法院藍白陣營不斷以「1.25兆國防預算太高」為由，封殺國防特別條例。（資料照）投降主義者的核心病灶在於「主體性喪失」。在他們眼裡，台灣並非兩千三百萬人的共同意志，而是可交易的政治資產。他們將侵略者的暴力視為不可抗力的天災，卻將家園的自我防衛斥為挑釁。當政客帶頭質疑國軍、嘲諷友邦，並將主權讓步包裝成「睿智」，他們早已在認知戰場上率先繳械。

真正的和平不來自侵略者的善意，而來自台灣人「我們是誰，我們說了算」的強烈意志。台灣不需要下跪換取的廉價和平，更不容政客將人民的脊樑當作領取威權賞金的踏腳石。唯有站穩主體，和平才有真實的尊嚴。

（作者從商）

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