自由開講》卓榮泰不副署「特例立法」 守住憲政最後防線

◎ 葉昱呈

行政院長卓榮泰決定不副署《衛星廣播電視法》、《不當黨產條例》及《立法院組織法》修法，是對憲政原則的理性守護。。（資料照）行政院長卓榮泰決定不副署《衛星廣播電視法》、《不當黨產條例》及《立法院組織法》修法，是對憲政原則的理性守護。《憲法》第八十七條賦予行政院長副署權，原意在保障法律程序與行政正當性，而非讓特定政黨或個案凌駕公共利益。三案已逾越一般政策調整，為特定媒體與團體量身打造的「特例立法」，甚至試圖翻轉司法裁判結果，破壞法律確定性，挑戰權力分立與法治核心。

《立法院組織法》修正案，將助理費轉為立委補助費，表面改善待遇，實質削弱現行刑法對詐領助理費的制裁能力，且在程序上是逕付二讀通過，未經司法法制委員會充分審議，明顯違反立法正當程序原則。這是法律形式被用作利益輸送的典型案例，卓榮泰不副署，既維護刑法制裁體系，也維護程序正當性。一九九○年，行政院曾因副署疑義拒絕發布特定法案，最終法院亦認定行政院長行使副署權在憲法授權範圍內屬合理裁量，可做為法律依據。

《不當黨產條例》修法，試圖替中國青年反共救國團解凍五十六億元資產，違反大法官釋字第七九三號合憲解釋精神。公共財產不屬政黨，亦承載威權時期歷史責任。卓榮泰不副署，既是對公共利益、轉型正義與制度正義的防護，也是對司法確定力的尊重，防止行政部門任意翻轉既有釋憲成果。

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《衛星廣播電視法》中「中天條款」的特例設計，違反平等原則、信賴保護原則及通訊傳播自由。行政院不副署，保護媒體競爭秩序及制度性公平，避免法律被濫用作為個案利益工具。法律討論可以有不同觀點，但制度性原則不可被侵蝕。立法院院會於1月30日三讀通過「衛星廣播電視法」修法。（資料照）





國民黨指責行政院違憲、濫用副署權，實際上係將副署權妖魔化為政治否決工具。卓榮泰不副署，正是理性地守住憲政最後防線，維護權力分立、法治穩定與公共利益。憲政秩序不是政治秀場，而是保障人民權利、維護制度正義。卓榮泰的抉擇，是對「特定利益立法化」的制衡，也是捍衛台灣民主與法治最堅實的行動。

（作者為公務員）

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