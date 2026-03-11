黑熊學院》從美伊戰爭看台海危機

而美軍已經同意出售「MK48重型魚雷」，未來將有望配備在台灣海鯤艦與現役的海龍號跟海虎號。 在目睹伊朗軍艦被擊沉後，其實我們更迫切需要通過國防預算購入有效武器，以確保海上安全。 ​

◎ 黑熊學院

美國跟以色列面對大量低成本無人機，正在使用如「鐵束雷射系統」用以燒穿、擊毀敵方的無人機群。



反無人機雷射的單發成本低廉，最低可降到10美金而且效果卓越。



美國在第一天就發射LUCAS低成本無人機500台（總價1750萬美金），成功摧毀伊朗外購先進防空飛彈系統（價值約12億美金）。



由美國研發的LUCAS低成本無人機。美軍在近期的軍事行動中首度將其投入實戰，成功摧毀伊朗外購先進防空飛彈系統。（資料照，取自美國戰爭部）

交換比達到驚人的1:70，可謂大開槓桿就滅你主力。



尤其中國和俄羅斯的防空系統都存在一個相同的致命問題，就是「系統整合能力太差」。



一個好的防空系統應該是能做到互相整合資訊，發揮系統共同迎擊的效果。



比喻來說：當金門防空雷達看到目標方向與航跡，它能靠傳輸網絡給台灣的整體防空系統，透過分析後採取最有效的反擊方式，導引防空系統做出最有效反制。



但伊朗的問題在於其擁有多套（中國、俄羅斯與伊朗）防空系統，彼此之間系統不相容。



可能A看見了、卻無法傳達給B，那C就無法分享AB的資訊。可以說是各管各的，誰都沒有幫到誰。



伊朗用中國丶俄羅斯的防空系統，擋不住美以聯合攻擊，首都德黑蘭多起大規模爆炸。（路透檔案照）

＃台灣之盾方向正確但仍不夠



發展台灣之盾是正確的方向，重點就是為了要整合不同層級的防空飛彈系統與雷達系統。



但目前的缺漏是，這套系統應儘快納入反無人機系統。



從美伊戰爭來看，當人命越來越貴，先進的AI自主無人機將會是主要角色之一，並且多會採取低成本飽和攻擊，將造成空防上極大壓力。



＃被擊沈的護衛艦



伊朗海軍德納號在印度洋上被美軍潛艦以「MK48重型魚雷」一發擊沉，讓國際震驚。



美國海軍維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「佛蒙特號」（SSN-792）在澳洲基地裝載Mk-48 重型魚雷。（資料照，取自澳洲潛艦署LinkedIn）反艦飛彈打個幾發未必能擊沉一艘軍艦，但MK48魚雷的威力巨大，此次美伊戰爭也讓見識到它真實的威力，據說連航母都擋不了它的攻擊。



潛艦是台灣在對抗中共海軍不對稱戰力非常重要的一環，是水下戰力中的支柱與核心。



不必多言，台灣四面環海，在海上必須要有實力才能說話。



而美軍已經同意出售「MK48重型魚雷」，未來將有望配備在台灣海鯤艦與現役的海龍號跟海虎號。



美軍已經同意出售「MK48重型魚雷」，未來將有望配備在台灣海鯤艦。（取自貼文） 在目睹伊朗軍艦被擊沉後，其實我們更迫切需要通過國防預算購入有效武器，以確保海上安全。



但目前因預算案未審，仍全面面臨卡關。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

