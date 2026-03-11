黃澎孝練「孝」話》曹興誠從「中華」退群，宛如福澤諭吉「脫亞入歐」的覺悟

事實上，曹興誠從「中華」退群，宛如當年福澤諭吉「脫亞入歐」的覺悟。他不但即時對中共企圖以所謂的「中華文化」讓台灣人「脫台入中」的當頭棒喝！更深刻的提出一個值得整個台灣社會一起思考的文化自覺，以及絕不容混淆的台灣主權定位。

◎ 黃澎孝

日昨，曹興誠公開發函給中華文化總會副會長江春男（司馬文武），表達了辭去該會「執行委員」的決心。

曹興誠從「中華」退群，宛如福澤諭吉「脫亞入歐」的覺悟。（取自貼文）曹興誠在他簡短的聲明中，提出了對於「中華文化總會」「中華」兩字的質疑。他說：「我不了解，文化總會的宗旨是推廣台灣文化的，為什麼還要掛「中華」兩個字？」

曹興誠直指：

「現在凡掛有《中》或《中華》的組織或活動，都會混淆台灣的定位，削弱台灣的主權。」

曹興誠提出了對於「中華文化總會」中「中華」兩字的質疑。指文化總會的宗旨是推廣台灣文化，為什麼掛「中華」兩個字。（取自文總官網）曹興誠堅決主張：「台灣務需全力去《中》，才能走向主權獨立的坦途。」

令我至感汗顏的是，第一個跳出來公開為文支持曹興誠的，居然是前日本產經新聞台北支局長矢板明夫。

他在臉書「矢板明夫俱樂部」發布貼文指出：

幾天前，中國總理李強再次提到對台政策時，明確表示要「共同傳承弘揚中華文化」，以做為中共所謂堅持「一個中國原則」、「反對台獨」、推動「祖國統一」的認知基礎。

因此，矢板明夫一針見血地指出：「北京一再強調『中華文化』，其背後的政治意圖十分清楚：透過文化敘事，把台灣納入『同一民族、同一國家』的框架。」

中國總理李強提到對台政策時，明確表示要「共同傳承弘揚中華文化」。（法新社檔案照）矢板明夫以19世紀日本明治維新思想家福澤諭吉當年提出「脫亞入歐論」，主張深受中國文化影響的日本，必須擺脫舊有的東方文化框架，才能走向現代文明。

矢板明夫指出：今天的台灣，也正站在類似的歷史轉折點上。

矢板明夫指出：

曹興誠這次辭職，正好點出了這個長期被忽視的矛盾。「政治上強調台灣主體，文化符號卻仍停留在舊時代的框架之中。」

已經隨著台籍妻子歸化為台灣人的矢板明夫認為：

「台灣真正值得驕傲的，不只是歷史文化的傳承，更是這片土地孕育出的自由、民主、開放與多元的價值，正是今天的台灣在國際社會最鮮明的標誌。」

「我們需要的，是一種新的文化自覺：不再模糊、不再猶豫，清楚地認識自己是誰，並勇敢地向世界說出來。」

印太戰略智庫執行長矢板明夫表示我們需要的，是一種新的文化自覺。（資料照）

事實上，曹興誠從「中華」退群，宛如當年福澤諭吉「脫亞入歐」的覺悟。他不但即時對中共企圖以所謂的「中華文化」讓台灣人「脫台入中」的當頭棒喝！更深刻的提出一個值得整個台灣社會一起思考的文化自覺，以及絕不容混淆的台灣主權定位。

（作者為印太戰略智庫顧問）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

