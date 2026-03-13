自由電子報
健康醫療網》晨起喝水有用嗎？營養師：時間點是其次 總水量達標才是關鍵

健康醫療網

健康醫療網

2026/03/13 08:00

健康醫療網

營養師表示，早上起床先喝一杯水，確實對身體的好處良多。（取自貼文）營養師表示，早上起床先喝一杯水，確實對身體的好處良多。（取自貼文）早上起床先喝一杯水，是否真的有助提神與排便？美國營養師林賽德索托（Lindsey DeSoto）指出，民眾一覺到天亮後可能出現輕度脫水，或感到精神不濟、疲倦、消化道不適，而在早上喝一杯8到16盎司（約237至473毫升）的水可補回水分，並協助消化系統開啟運作。

美國雜誌《健康》（Health）報導，水分攝取量會影響民眾的清醒度與專注力，若攝取不足時，可能影響血流供應至大腦，因此出現疲倦、思考遲鈍或注意力不集中等情況。研究顯示，年輕成人若連續12小時未補充水分，會導致反應變慢、疲倦感增加，且記憶力與注意力表現會變差。另有研究指出，若在睡前與早晨各補充一杯約500毫升的水，可提升白天的清醒程度與反應速度。

腸道要動要先有水 便祕族群可能較有感

德索托營養師表示，民眾在早上喝水可為消化系統做好準備，人體內的水分會協助食物與廢物在腸道中移動，也會讓糞便保持柔軟，並使排便更順暢，部分民眾可能會感受到，早上喝水後易產生便意，若搭配咖啡或從事運動時可能更明顯，而當長期喝水不足，糞便在腸道中的移動速度可能變慢，增加便祕風險。此外，研究指出，飲食攝取較多含水食物的人，便祕風險同樣較低。

一定要一早喝嗎？ 專家：全天總水分是關鍵

德索托營養師指出，民眾可在早上先喝一杯約8到16盎司的水打底，避免忘記補水，但不必一次灌很多水，以防引起不適，且喝水的時間點不如全天總攝取量來得重要，總水分包含飲料與食物中的水分，通常情況下，女性每天需約11.5杯的總水分，而男性每天需約15.5杯的總水分，因此女性每天可把飲水目標抓在約9杯，而男性每天可把飲水目標抓在約13杯。

至於曾有研究提及，飲用非常冰的水可能讓胃部蠕動變慢，並讓食慾下降，德索托營養師表示，水溫不會明顯影響新陳代謝，冷水與常溫水對補水效果相同，但在達到身體需要的水分後，額外喝更多水不會帶來更多健康好處，少數情況下若喝水過量，血鈉的濃度可能被稀釋，影響體內正常的水分平衡。

誰要限水 哪些人更需提醒補水

哪些族群需要限制水分，德索托營養師表示，心臟衰竭或腎臟疾病患者可能需限制飲水量，這類族群需先與醫療人員討論適合的飲水量。另年長者的口渴感可能較不明顯，因此年長者也可能較需由旁人提醒補水，若覺得白開水太單調，也可加入檸檬增添風味，或改喝無咖啡因的花草茶、吃水果和含水量高的食物補充水分。

本文授權轉載自健康醫療網／記者林則澄外電報導晨起喝水有用嗎？營養師：時間點是其次　總水量達標才是關鍵

