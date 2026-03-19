自由開講》家戶緊急應變 所需能源自主韌性建議

◎ 賴明煌

今年初美國精確拘捕涉案委內瑞拉總統馬杜羅帶到紐約受審後，受美國長期實施經濟制裁的古巴原本全國能源與電力供給就極不穩定，其中依賴化石燃料九成五，靠太陽能與風力及水力等再生能源比例極低約不足一成，故當僅隔加勒比海南方委國因政治局勢驟變停供後，古巴燃油己乎斷炊，也讓這苦難島國人民紛紛改增用太陽能，享受與台灣同緯度太陽恩賜的免費自主能源，來熬過萬物皆缺的困境。馬杜羅（中）被逮捕後隨即押往美國紐約。（路透檔案照）

本週美以聯手攻擊伊朗後，伊朗除無差別用導彈攻擊鄰近各國引發國際反彈外，也封鎖荷姆茲海峽打擊全球能源輸送樞紐，其油氣八成向亞洲輸出僅二成穿過紅海向歐洲輸出，讓該價格飆漲一倍引發世界大恐慌，也促使美國派軍艦要保護這些油輪LNG船。而台灣天然氣絕多來自該處的卡達，目前已停供，對現僅有十一天儲存量的海島，須極快提出緊急應變措施來處置，方確保我國民生必需與國際貿易高階產品不斷鏈的強度。

我國目前所使用天然資源之種類相當侷限，有九成多化石能源均須仰賴外國進口，且若干接收與儲存建設明顯延遲。（資料照）然我國目前所使用天然資源之種類相當侷限，有九成多化石能源均須仰賴外國進口，且若干接收與儲存建設明顯延遲。若遭逢類似驟發國際爭端事件與強國圍台封鎖或其他天然災害毀損我外接能源之關鍵基礎設施（National Critical Infrastructure）與能源通路（Energy Distribution Channels）等，將對台灣應變韌性時間嚴重截短，衍釀二次災損與更大破壞及打擊國際形象和瓦解民心士氣。

本文建議我國除目前珍貴能源設備因政治階段目標要停供卸載後，絕不宜拆除設備僅可安全保存封裝，並定期檢查維護，以俾在此緊急情況仍可立即啟用。且也要考慮到國安需要立即進行其他天然與再生能源之建設，而台灣與古巴一樣地處北緯廿三.五度之熱帶國家之林陽光明媚，我國又具海峽各種季風與洋潮匯流之島及斷層地熱四伏等，故各級政府應大力推廣家戶與社區聚落廣為使用太陽能成為自主供電來源，平時自需自給又可賣電給台電公司，減輕台電的負荷。政府則搭配全球最佳離岸風場廿場中的八成，善用均在台灣海峽東岸之優勢，俾利當太陽落日後太陽能發電極降之實，再輔以水力與地熱及發展中潮汐差發電，或另可行電源如第四代核反應之小型可移動模組反應爐SMR、MMR等來填補。小型模組化反應爐（SMR）。（法新社檔案照）

緊急時透過各小區域智慧電網提供家戶與當地工廠所需外，還可跨區支援鄰近危殆社區城鎮所需電力提供最低限度之維生醫療所需，這對於應變救災與安定民心國安及經濟穩定和醫療救護等均屬短期應辦事項。其中又以各家戶及政府公共工程及建築等場域建設太陽能發電與儲電設施，是最重要與可行應用潛力最立即方便，讓各項器材設備正常運作必要與持續不斷能源~電力之母，也是支承危難之際各家戶可韌性存活、正常通訊與外界聯絡及等待軍警消醫救援的關鍵，並就從危害潛勢高的偏遠山嶺區與低漥地及離島交通不方便等地區清查與興建來示範給全國照辦。

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（作者為工程技師、成大土木博士）

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